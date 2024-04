Massimiliano Morra contro Grande Fratello. Le parole dell’attore a TvBlog: “Ho sbagliato, non era me, chiedo scusa a pubblico”

“Un’esperienza terribile, fatta per soldi. Mi sono sentito manovrato, buttato in un enorme calderone di pettegolezzi. Ho sbagliato. Non era per me. Chiedo scusa al mio pubblico, che mi ha sempre sostenuto, per tutto ciò che è nato dopo. Io, ingenuamente, mi sono lasciato trasportare“. Massimiliano Morra confessa a TvBlog il pentimento per aver partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, nella stagione 2020-2021. L’attore spiega che si trattò di una scelta arrivata nel periodo in cui, causa pandemia, molti set erano fermi:

Dopo la vittoria del concorso ‘Il piu’ bello d’Italia’ del 2010 – pochi anni prima lo stesso riconoscimento era arrivato per Gabriel Garko – il mio agente mi portò ai casting della fiction tv Pupetta con Manuela Arcuri. Fui scelto come protagonista maschile. Da quel momento ho lavorato su set prestigiosi con le più grandi attrici italiane, da Virna Lisi a Stefania Sandrelli e Giuliana De Sio. Ho condiviso il set con importanti attori italiani ed internazionali come Remo Girone e Burt Young. Venivo presentato come il nuovo Gabriel Garko, ma io sognavo da sempre una carriera cinematografica alla Kim Rossi Stewart.

Morra prosegue il suo racconto osservando che a quel punto della carriera “avevo dimostrato la mia forza, la mia determinazione e avevo affinato le mie armi artistiche“. Pertanto, “ero pronto al Cinema di serie A che tanto agognavo“. E invece, dopo Furore 2, arrivò un periodo di stallo, con il telefono che smise di squillare:

Non capivo cosa stesse succedendo. Tante strane e pesanti accuse. Cose che ho capito in seguito. Qualcuno che non mi voleva bene agiva contro di me, cercando di distruggermi parlando male di me con i miei padri artistici, Tarallo e Losito della Ares.

A quel punto, complice anche un brutto incidente automobilistico che gli provoca una emorragia cerebrale nel periodo della sua partecipazione a Ballando con le stelle, nel 2018 Massimiliano Morra cade in depressione e va in psicoanalisi. Quindi, con lo stop dei set causa covid, arriva l’avventura nel reality di Canale 5. All’uscita dalla Casa di Cinecittà, la depressione diventa un incubo. A salvarlo, è la ritrovata amicizia e collaborazione artistica con il suo agente di sempre Rosario Porzio. La rinascita di Morra porta il titolo del cortometraggio di Daniele Catini, Le faremo sapere, e dell’operazione teatrale La locandiera di Nando Sessa, condivisa con la sua amica conosciuta sul set di Furore 2 Raffaella di Caprio e con Raffaella Fico:

La strada è lunga e complessa, ma non demordo. Da buon Leone, il mio motto da sempre è -insisti e persisti, raggiungi e conquisti.