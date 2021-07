Festival di Sanremo 2022: anticipazioni conduttori, cantanti e date

Il Festival di Sanremo 2022, settantaduesima edizione del festival della canzone italiana, è l’evento televisivo, musicale e di costume più importante dell’anno che appassiona il pubblico già mesi prima con il toto cantanti e il toto conduttori. Cerchiamo di fare il punto della situazione e di rispondere alle domande più frequenti, tipo: quando va in onda? Chi lo conduce? Quali cantanti partecipano? Come posso acquistare il biglietto? Che novità sono previste? Andiamo con ordine.

Sanremo 2022: quando inizia? Le date

Le date del Festival 2022 sono state comunicate il 22 giugno durante la presentazione dei palinsesti RAI. La settantaduesima edizione si terrà nel comune ligure dal 2 al 5 febbraio 2022. La cornice sarà nuovamente quella del Teatro Ariston.

Chi conduce il Festival di Sanremo 2022? Amadeus?

Complice il rinnovo della dirigenza della RAI, al momento il conduttore non è stato ancora scelto. Il nome più gettonato è quello di Amadeus per almeno tre motivi: i primi due Festival che ha presentato hanno ringiovanito la kermesse musicale, portando sul palco tante artisti provenienti dal panorama indie italiano; le ultime due edizioni hanno visto trionfare la buona musica con Diodato e i Maneskin a dimostrazione che il suo lavoro come direttore artistico è stato valido tanto quanto quello di conduttore; Sanremo 2021 doveva essere il Festival della rinascita e della ripartenza post Covid e non ha potuto esserlo e l’azienda ha un debito morale nei confronti di Amadeus che si è sobbarcato il peso di guidarlo in piena emergenza, con grandi restrizioni e senza pubblico in sala.

C’è da dire che Amadeus, da marzo a luglio 2021, dopo aver chiuso ad ogni possibilità di ripetere l’esperienza per la terza volta, ha lentamente aperto all’ipotesi di un Ama Ter:

Per me, la priorità è poterlo fare solo se ci saranno le reali possibilità di fare un Sanremo importante, il Sanremo della rinascita..

Dal canto suo, il direttore di Rai1 Stefano Coletta ha ammesso di essersi più volte confrontato con il conduttore:

Riguardo Sanremo, con Amadeus, stiamo parlando da un po’ di tempo. Amadeus ci sta riflettendo, dobbiamo capire il potenziale espressivo di un Sanremo che tornerà, speriamo, nella potenzialità piena degli strumenti. Al di là dello show, penso sia innegabile il grande lavoro che Amadeus ha fatto come direttore artistico. Tornare indietro da quel tipo di lavoro sarebbe una regressione dello show e della cultura musicale. Quel lavoro dovrebbe continuare.

Festival di Sanremo 2022, Fiorello ci sarà? Chi affiancherà Amadeus?

Strettamente collegato alla possibile riconferma di Amadeus, c’è il tema di chi lo affiancherà. Fiorello ha chiuso ancor prima del suo amico fraterno all’ipotesi di partecipare per la terza volta consecutiva al Festival. Proprio il loro legame d’amicizia potrebbe essere la chiave giusta per convincere a tornare a calcare il palco dell’Ariston anche nel 2022. Se si riformasse la coppia delle prime due edizioni, rimarrebbero uno o due spazi scoperti. Uno potrebbe essere occupato da un cantante, come è stato Tiziano Ferro nel 2020 e come è stato Achille Lauro nel 2021, magari il tanto nominato Lorenzo Jovanotti. L’altro posto potrebbe essere assegnato o ad uno sportivo come è stato lo scorso anno Zlatan Ibrahimovic, o ad un altro conduttore e in tal caso prenderebbe corpo l’ipotesi Gerry Scotti, che due anni fa dovette declinare l’invito perché impegnato a registrare Chi vuol essere milionario. Per il ruolo bisogna segnalare anche l’autocandidatura di Fabio Rovazzi, che nel 2018 ha affiancato Pippo Baudo a Sanremo Giovani.

Capitolo presentatrici donne. Tra il plotone di conduttrici di serata il nome più ricorrente è quello di Alessia Marcuzzi, che ha appena divorziato da Mediaset. Un altro nome che esce spesso è quello di Simona Ventura, se non altro perché lo scorso anno ha dovuto dare forfait all’ultimo motivo causa Covid.

Sanremo 2022 conduttori: tutte le ipotesi

Salvo colpi di scena, quindi, il conduttore del Festival di Sanremo 2022 sarà Amadeus. Le alternative, infatti, sono sempre le stesse e non hanno mai preso quota realmente. Tra questi: Claudio Baglioni, già presentatore delle edizioni 2018 e 2019; Carlo Conti, tre volte alla guida del Festival dal 2015 al 2017; il cantante Massimo Ranieri, più volte accostato alla manifestazione canora e mai scelto; il conduttore Alessandro Cattelan, di recente passato in RAI, che deve ancora confermare il suo valore su una rete generalista, dopo gli ottimi risultati su Sky; le suggestioni Paolo Bonolis e Fabio Fazio, già presentatori di Festival del passato; una conduttrice donna (Milly Carlucci, Simona Ventura, Maria De Filippi, Mara Venier); tre conduttrici accompagnate da un conduttore maschio differente ogni sera (per replicare in maniera speculare al femminile la composizione della squadra degli ultimi due Festival).

Festival di Sanremo 2022 cantanti: anticipazioni

Il toto nomi del Festival si apre come sempre verso fine estate. Al momento si segnala solo l’autocandidatura di Lorenzo Fragola e l’ipotesi che torni sul palco il vincitore della Sezione Nuove Proposte 2021 Gaudiano (anche se lo scorso anno avrebbe dovuto esserci Leo Gassmann e invece Amadeus scelse Fasma).

Festival di Sanremo in tv e in streaming

Un’altra certezza riguardante il Festival è la messa in onda. Le cinque serate saranno trasmesse da Rai1, probabilmente dalle 21.00 alle 2.00 di notte (con il possibile sforo anche di mezzora come accaduto nelle ultime edizioni) e, in streaming, da Raiplay. Tutti i programmi di Rai1, da Storie Italiane a Vita in diretta, dovrebbero dedicare ampio spazio al racconto dell’evento. E’ probabile, infine, che domenica 6 febbraio la puntata settimanale di Domenica In si faccia in diretta dal Teatro Ariston.

Festival di Sanremo 2022 biglietti

Se, come tutti si augurano, il Teatro Ariston tornerà ad essere aperto al pubblico durante il Festival, saranno resi disponibili online i biglietti di Sanremo 2022. Le opzioni sono due: gli abbonamenti a tutte le serate e i biglietti per le singole serate. In entrambi i casi i ticket sono nominali, dunque non è possibile rivenderli o prestarli ad un amico. Nel 2020 gli abbonamenti costavano 1290 € in platea e 672 € in galleria, mentre il singolo biglietto andava dai 100 € in galleria ai 180 € in platea, ad eccezione per la finale che aveva un costo di 320 € (galleria) o 660 € (platea)