Sanremo 2022 si avvia alla conclusione. Serata Finale oggi, sabato 5 febbraio, con Sabrina Ferilli accanto ad Amadeus. E speriamo si prenda il palco e sfugga alla maledizione del monologo banale.

Lasciate ogni speranza di avere il risultato prima delle 2.30 di notte: su questo il direttore artistico è stato sempre molto chiaro. Quindi per sapere chi vincerà Sanremo 2022 tra Gianni Morandi, Mahmood & Blanco ed Elisa bisognerà fare le ore piccole. Che il podio sia questo sembra fin troppo scontato, viste le classifiche dei primi 4 giorni, per quanto i dati completi, giuria per giuria li avremo, come da tradizione, solo a fine Festival. La gara in testa, quindi, lascia poche sorprese, mentre si combatte per la top ten e si anima la sfida per l’ultimo posto, con Tananai e Ana Mena in continua staffetta tra ultimo e penultimo punto.

Il menu della serata prevede, dunque, le 25 canzoni in gara, Marco Mengoni superospite (e se Jovanotti si è divertito e gira ancora per Sanremo perché non farlo salire a fare una comparsata, tanto ormai vale tutto), Orietta Berti e Fabio Rovazzi che sbarcano all’Ariston. La serata è apera dalla Banda della Guardia di Finanza che intona l’Inno di Mameli (perché di retorica non ce n’è mai abbastanza).

Pronti per la finalissima? Vi aspettiamo alle 20.40. Preparate il ginseng.