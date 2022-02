Tutte le classifiche di Sanremo 2022

Tutte le classifiche, parziali e finali, delle cinque serate del Festival di Sanremo 2022. Tre le giurie, che votano in giorni diversi e che poi si ritrovano unite per la finalissima di sabato 5 febbraio, quando sarà proclamato il vincitore di Sanremo 2022.

Vediamo, sera per sera, chi è arrivato primo, per quale giuria, per quale esibizione – tra canzoni in gara e cover che fanno punteggio – e con quali eventuali polemiche tra le varie anime del Festival.

Classifica prima serata

Nella prima serata, martedì 1 febbraio, si esibiscono solo 12 dei 25 cantanti in gara. Votano solo i giornalisti, suddivisi in tre categorie ovvero Stampa/tv, web e radio, ciascuna con un peso di 1/3 sul totale delle percentuali espresse. I 150 membri della stampa accreditata per la votazione devono assegnare un voto da 1 a 10 a tutte le canzoni. Viene data solo la classifica della serata, che è la seguente:

Mahmood e Blanco – Brividi; La Rappresentante di Lista – Ciao ciao; Dargen D’Amico – Dove si balla; Gianni Morandi – Apri tutte le porte; Massimo Ranieri – Lettera al di là dal mare; Noemi – Ti amo non lo so dire; Michele Bravi – Inverno dei fiori; Rkomi – Insuperabile; Achille Lauro – Domenica; Giusy Ferreri – Miele; Yuman – Ora e qui; Ana Mena – Duecentomila ore.

Classifica seconda serata

Nella seconda serata, quella di mercoledì 2 febbraio, si ascoltano le altre 13 canzoni dei 25 artisti in gara. Votano anche stasera solo i giornalisti, suddivisi in tre categorie ovvero Stampa/tv, web e radio, ciascuna con un peso di 1/3 sul totale delle percentuali espresse. I 150 membri della stampa accreditata per la votazione devono assegnare un voto da 1 a 10 a tutte le canzoni. Vengono date due classifiche: quella parziale di serata e quella complessiva, risultata dalla combinazione dei voti espressi dalla stampa nelle due serate.

Sanremo 2022, classifica terza serata

Giovedì 3 febbraio si eseguono tutte le 25 canzoni in gara, votate solo dalla Demoscopica 1000 e dal pubblico a casa tramite Televoto, con un peso del 50% per ciascuna giuria.

Le classifiche dovrebbero essere due: una di serata, sulla base dei voti delle giurie e una complessiva, con la media dei risultati raccolti nelle prime tre serate.

Sanremo 2022, classifica quarta serata

Nella serata di venerdì 4 febbraio i 25 artisti si esibiscono in cover scelte tra gli anni ’60, ’70, ’80 e ’90, cantate da soli o con ospiti. Votano tutte le giurie con i seguenti pesi: Televoto 34%: Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web (non più suddivisa) 33%; Demoscopica 1000 33%. Due classifiche: una parziale di serata e una complessiva con le medie di voto ottenute nelle quattro serate.

Sanremo 2022, classifica finale e vincitore

Sabato 5 febbraio i 25 artisti tornano ad esibirsi con le loro canzoni: vota solo il Televoto.

La media tra le percentuali di voto ottenute in questa prima parte di finale si unisce a quella delle Serate precedenti per definire la classifica semi-definitiva: ufficiali le posizioni dalla quarta alla 25esima mentre le tre canzoni più votate conquistano il podio, ma devono sottoporsi a un altro voto per stabilire su quale gradino saliranno.

Le canzoni più votate nelle cinque serate, quindi, vengono riproposte – o con esibizione dal vivo o con registrazione audio video di tutto il brano o solo in parte – e votate di nuovo da tutte e tre le giurie con i seguenti pesi: Televoto 34%, Giuria della Sala

Stampa, Tv, Radio e Web 33%, Demoscopica 1000 33%. La canzone che ottiene la media voti più alta, calcolando i dati delle tre giurie, vince Sanremo 2022.