Le cover di Sanremo 2022

Amadeus svela al Tg1 le cover che gli artisti in gara a Sanremo 2022 canteranno nella serata anni ’60 ’70 ’80 ’90 di venerdì 4 febbraio 2022, quarta e penultima serata della 72esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Dopo aver comunicato i big in gara, aver anticipato alcuni dei (super?) ospiti presenti a Sanremo 2022 (da Checco Zalone ai Maneskin, passando per Laura Pausini) e aver dato i nomi delle cinque co-conduttrici che si alterneranno al suo fianco nel corso del Festival, ora Amadeus torna ad affacciarsi al Tg1 delle 20 per fare un nuovo annuncio alla nazione, questa volta legato a una delle serate più attese del Festival.

Ricordiamo che i cantanti in gara possono scegliere un successo nazionale o internazionale pubblicato tra il 1° gennaio 1960 e il 31 dicembre 1999, come riportato nelle variazioni al Regolamento pubblicate lo scorso dicembre. Sarà interessante vedere le scelte di chi negli anni ’60 c’era e aveva già successo, come Iva Zanicchi, Gianni Morandi o Massimo Ranieri, e chi negli anni ’90 non era ancora nato.

Le cover, che i cantanti potranno eseguire con ospiti e performance – previo accordo con la Direzione Artistica – , saranno votate dalle tre giurie (ovvero la Demoscopica, la Sala Stampa e il Televoto, quest’ultimo con un peso del 34%) e saranno conteggiate per la classifica generale che porterà poi alla definizione delle tre canzoni da podio della Serata Finale.

Sanremo 2022, cover