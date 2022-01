Sanremo 2022, le cinque conduttrici

La marcia di avvicinamento alla 72a edizione del Festival di Sanremo passa ormai unicamente per una sola via, il Tg1. Amadeus porta così a tre le comunicazioni ufficiali sulla kermesse, tutte tramite il notiziario diretto da Monica Maggioni. Prima la lista dei big in gara, poi l’annuncio del primo super ospite Checco Zalone. In collegamento o registrato da un servizio, il conduttore e direttore artistico del Festival sta dando forma alla sua terza edizione consecutiva.

Nella giornata di oggi, martedì 11 gennaio 2022 la Rai, in una nota, ha fatto sapere che nell’edizione delle 20 del Tg1 (occupata in gran parte dalla notizia della scomparsa di David Sassoli) Amadeus si sarebbe collegato per annunciare le cinque co-conduttrici che lo affiancheranno a Sanremo 2022, così è stato.

Il conduttore ha riservato un suo personale ricordo per il Presidente del Parlamento Europeo scomparso: “Mi unisco al dolore per la scomparsa di David Sassoli a nome mio, di tutto il gruppo e del Festival di Sanremo. Ho avuto il privilegio di conoscerlo quando era alla conduzione del Tg1“.

Dopo di che, si è passati all’annuncio. Le scelte hanno confermato solo in minima parte i rumors circolati in questi giorni e smentito altri nomi circolati, un quintetto di nomi che guarda più ai set cinematografici e di fiction che ai volti comuni dell’intrattenimento televisivo.

Dunque ecco le conduttrici confermate al Festival di Sanremo 2022 e in quali serate le vedremo: