E’ diventata l’investigatrice più famosa della tv italiana nel giro di poche settimana, ma anche una supereroina dotata di un potere speciale: quello di vedere pur essendo non vedente. Il successo della prima stagione porta quindi a chiederci quando andrà in onda Blanca 2 su Raiuno. Facciamo allora un po’ di chiarezza: per saperne di più proseguite nella lettura!

Blanca 2 si farà?

Dalla Rai non è ancora giunta nessuna comunicazione in merito, ma Luca Bernabei, produttore della serie per la Lux Vide, in un’intervista a La Repubblica si è lasciato scappare che gli sceneggiatori stanno già scrivendo la seconda stagione. Questo per fare in modo che, una volta che arriverà il via libera dalla Rai, la produzione possa subito mettersi in moto. E’ difficile, d’altra parte, pensa che questa serie si fermi alla prima stagione: nelle sue prime cinque serate, Blanca ha avuto una media di 5,4 milioni di telespettatori (share del 25%).

Blanca 2, quando va in onda?

© Lux Vide

Nel caso di rinnovo (cosa abbastanza scontata), la produzione della seconda stagione di Blanca potrebbe mettersi già in moto nei prossimi mesi. Ovviamente, molto dipenderà dagli impegni del cast principale, in particolare Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon: la prima è sul set di Don Matteo 13 (e dovrebbe girare anche Buongiorno Mamma 2); il secondo è sempre molto richiesto dalla fiction italiana mentre il terzo, in attesa di rivederlo in tv con Doc 2, sta girando a Trieste La Porta Rossa 3. Quindi, possiamo ipotizzare che Blanca 2 possa andare in onda nei primi mesi del 2023.

Blanca 2, la trama

© Lux Vide

La trama della seconda stagione si muoverà soprattutto dal finale della prima, con la protagonista finita nella trappola di Nanni (Pierpaolo Spollon). Ma proseguirà a raccontare il tira e molla tra Blanca (Maria Chiara Giannetta) e l’Ispettore Liguori (Giuseppe Zeno) ed il rapporto tra Blanca e la giovane Lucia (Sara Ciocca). Oltre che, ovviamente, a presentare nuovi casi su cui la Polizia di Genova dovrà indagare.

Blanca 2, cast

© Lux Vide

Salvo colpi di scena, il cast della seconda stagione dovrebbe essere confermato rispetto alla prima con, magari, qualche aggiunta per poter avere delle nuove storyline da approfondire.

Maria Chiara Giannetta: Blanca Ferrando

Giuseppe Zeno: Ispettore Michele Liguori

Pierpaolo Spollon: Nanni

Enzo Paci: Vicequestore aggiunto Mauro Bacigalupo

Gualtiero Burzi: agente Nello Carità

Antonio Zavatteri: Alberto Repetto

Ugo Dighero: Leone Ferrando

Federica Cacciola: Stella

Sara Ciocca: Lucia Ottonello

Blanca 2, il cane Linneo

© Lux Vide

Altro personaggio amatissimo dal pubblico è il cane Linneo, che fin da quando era piccola ha seguito Blanca, diventando il suo cane guida. Nella realtà il cane si chiama Fiona ed è un bulldog femmina americano. Nella serie, il padre di Blanca decide di chiamarla Linneo perché ha sempre desiderato avere un figlio maschio. Il nome è un riferimento a Carlo Linneo, medico, botanico e naturalista svedese.

Blanca 2, quante puntate sono?

La produzione della seconda stagione di Blanca deve ancora confermare il numero di episodi, ma è molto probabile che esso sia uguale a quello della prima, ovvero sei, se non addirittura di più, visto il successo della prima stagione.

Blanca 2, libri

La serie è tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi, editi da e/o. La scrittrice ad oggi ha scritto tre libri con protagonista Blanca Ferrando: “Blanca” (2009), “Tre, numero imperfetto” (2012), “Rosso Caldo” (2014) e “La danza dei veleni” (2019). La serie, però, inserisce numerose idee nate dagli sceneggiatori.

Blanca 2, dov’è stato girato?

La location della seconda stagione resta Genova, tant’è che la serie è stata girata con il supporto della Genova Liguria Film Commission.

Blanca 2, dove vederlo?

Sarà possibile vedere la seconda stagione di Blanca, oltre che in tv, anche in streaming su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie, dove è possibile rivedere la prima stagione.