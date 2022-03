La bici del parroco più famoso d’Italia torna a correre tra le strade di Spoleto e dintorni: Don Matteo 13, a due anni dall’ultima puntata della serie andata in onda, è pronto al debutto. Terence Hill vestirà ancora una volta i panni che indossa dal 2000, ma quest’anno –come vi abbiamo anticipato su TvBlog in esclusiva– non ci sarà per tutta la stagione. Questa ed altre novità attendono i fan di Don Matteo: volete saperne di più? Proseguite nella lettura!

Don Matteo 13, quando inizia?

Don Matteo 13 – Prossimamente su Rai1 Lo stavamo aspettando come si aspetta la mattina di Natale, come si aspetta una lieta notizia, come si aspetta il promo della nostra serie preferita… e finalmente eccolo qui! 🤩 🎊 👏#DonMatteo13 sta per arrivare!!! 🤗 🚲 💙Gli amici di sempre e i nuovi arrivati ci aspettano per passare insieme momenti di gioia, divertimento, azione e riflessione… Prossimamente su Rai1! ☝️😌 Posted by Don Matteo on Wednesday, February 2, 2022

La Rai aveva deciso da tempo che la tredicesima stagione sarebbe cominciata a marzo e non a gennaio -come accaduto nelle ultime stagioni-, preferendo iniziare l’anno nuovo con Doc 2. Don Matteo 13 quindi, raccoglie il testimone del medical drama con Luca Argentero: la sua messa in onda su Raiuno è prevista dal 31 marzo 2022, nella serata ormai tradizionale del giovedì.

Don Matteo 13, la trama

La serie continua a seguire le indagini non ufficiali di don Matteo (Hill) sui vari casi di omicidio o aggressione che avvengono in quel di Spoleto, parallelamente al lavoro dei carabinieri, guidati dal Capitano Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta), quest’ultima affiancata dal Maresciallo Cecchini (Nino Frassica) e dal Pm Marco Nardi (Maurizio Lastrico).

Ma in caserma sta per tornare una vecchia conoscenza: il Capitano Ancheschi (Flavio Insinna), tornato dai suoi amici per un’occasione speciale. Anceschi, rimasto vedovo, non è da solo: con lui c’è la figlia Valentina (Emma Valenti), avuta da Laura (Milena Miconi). Proprio Valentina -che nasconde un doloroso segreto- si avvicina a Marco che, dal canto suo, ha accettato di essere solo amico di Anna, dal momento che il Capitano è in attesa che Sergio (Dario Aita) sconti la sua pena per iniziare la sua storia con lui.

In canonica, intanto, oltre a Natalina (Nathalie Guetta) ed a Pippo (Francesco Scali) c’è anche la piccola Ines (Aurora Menenti), la figlia di Sergio di cui Anna ha deciso di occuparsi. Ma don Matteo deve anche occuparsi di Federico, un ragazzo pieno di rabbia ma con il cuore d’oro, determinato a prendere in affidamento il fratello di dieci mesi.

La grande novità della serie sta però nel passaggio di testimone che avverrà dopo il quarto episodio, quando -per ragioni giustamente tenute oscure dalla produzione- al posto di don Matteo subentrerà don Massimo (Raoul Bova), giovane parroco con un passato travagliato ma che s’impegna per inserirsi al meglio nel gruppo, scoprendo nuovi lati di sé.

Don Matteo 13, quante puntate sono?

In tutto, le puntate della tredicesima stagione sono dieci. Come già accaduto con la dodicesimaa stagione, il format è quello di dieci film-tv di circa 100 minuti ciascuno, in onda uno per sera, per dieci prime serate. Il finale di stagione, salvo sorprese, dovrebbe quindi andare in onda il 2 giugno, ma è probabile che Raiuno proponga almeno un doppio appuntamento settimanale.

Don Matteo 13, cast

Confermato il cast storico della serie, ma con l’ingresso di Raoul Bova nei panni di don Massimo, colui che di fatto sostituirà don Matteo a metà stagione. Tra le altre novità, anche Emma Valenti nei panni di Valentina, la figlia di Ancheschi, quest’ultimo interpretato da Flavio Insinna, che torna nella serie tv dopo sedici anni ed otto stagioni. Nel cast entra anche Giancarlo Magalli, nei panni del Vescovo, amico di don Massimo.

Terence Hill: don Matteo

Nino Frassica: Nino Cecchini

Maria Chiara Giannetta: Anna Olivieri

Maurizio Lastrico: Marco Nardi

Nathalie Guetta: Natalina

Francesco Scali: Pippo

Flavio Insinna: Flavio Anceschi

Raoul Bova: don Massimo

Pamela Villoresi: Elisa Olivieri

Pietro Pulcini: Pietro Ghisoni

Domenico Pinelli: Romeo Zappavigna

Emma Valenti: Valentina Anceschi

Giancarlo Magalli: Vescovo

Aurora Menenti: Ines

Dario Aita: Sergio

Astra Lanz: Suor Maria

Francesco Castiglione: Gianni Barba

Don Matteo 13, regia e sceneggiatura

Alla regia, come da tradizione della serie, c’è un nuovo cambio: i nuovi episodi sono diretti da Francesco Vicario (già dietro Che Dio Ci Aiuti) e Luca Brignone (regista della seconda stagione de L’Isola di Pietro). A scrivere il soggetto di serie, invece, Mario Ruggeri, Umberto Gnoli (questi due già al lavoro sulla fiction in passato) e Dario Sardelli. La serie è una co-produzione Lux Vide e Rai Fiction.

Don Matteo 13, location

Dov’è stato girato Don Matteo 13? Dalla nona stagione, la serie tv, è ambientata a Spoleto, città che ospita le riprese in esterna della serie. Le principali location sono Piazza Duomo, il Duomo stesso, Palazzo Bufalini (la caserma), la Basilica di Sant’Eufemia (la chiesa di don Matteo), il bar ristorante Tric Trac (il cui gestore Spartaco Grilli compare nella serie nei panni di se stesso) e la Rocca Albornoziana (la casa circondariale). Le scene in interno, invece, sono girate negli studi di Lux Vide di Formello (Roma). In passato, la serie era stata girata a Gubbio.

Don Matteo 13, la sigla

DM12 – La Sigla ❤️ Amici… LEI è tornata! 🎶 ❤️ 🚲Tutta per voi da vedere e rivedere, ascoltare e riascoltare… È la SIGLA di #DonMatteo12❗️Chi di voi si è emozionato nel risentirla?! 🙋🏼‍♀️ 🤧 🙋🏼‍♂️ Posted by Don Matteo on Thursday, January 9, 2020

La sigla di Don Matteo è ormai diventata iconica: a comporla è stato Pino Donaggio ed è stata utilizzata fin dalla prima stagione, ad eccezione dell’undicesima, quando fu sostituita dal brano “Il tempo dirà-Believing again” di Andrea Guerra e cantato da Nicole Cross.

Don Matteo 13, dove vederlo?

E’ possibile vedere Don Matteo 13 durante la messa in onda televisiva su Raiuno ed in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre dal giorno successivo si può vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale della serie, dove è possibile rivedere tutte le dodici stagioni precedenti.