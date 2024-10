Eugenio Mastrandrea, chi è il nuovo Capitano di Don Matteo 14? Dopo tre stagioni, il pubblico della popolarissima fiction di Raiuno deve salutare la Capitana Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta) e il Pm Marco Nardi (Maurizio Lastrico), il cui arco narrativo giunge a conclusione con la prima puntata della nuova stagione, in onda da questa sera, giovedì 17 ottobre 2024, su Raiuno e su RaiPlay.

Per una Capitana che se ne va, ecco un Capitano arrivare: già nel primo episodio, infatti, facciamo la conoscenza di Diego Martini, colui che prenderà la guida della caserma dei carabinieri di Spoleto e che dovrà imparare, puntata dopo puntata, che in città le indagini sono condotte anche da don Massimo (Raoul Bova), supportato nel recupero degli indizi e delle prove dall’immancabile Maresciallo Cecchini (Nino Frassica).

Insomma, le dinamiche restano quelle di sempre: a cambiare è l’interprete. Per Don Matteo 14 è stato quindi scelto il già citato Eugenio Mastrandrea, giovanissimo attore romano che abbiamo già visto al cinema e in tv e che vanta anche una carriera teatrale di tutto rispetto.

Chi è Eugenio Mastrandrea, il nuovo Capitano di Don Matteo 14?

© Virginia Bettoja

Nato a Roma nel 1993, Mastarndrea è di madrelingua italiana e spagnola: gli studi presso il Liceo Español Cervantes e la British School di Roma gli hanno permesso di perfezionare la conoscenza della lingua spagnola e inglese. Sostenuto dalla famiglia, dà sfogo alla propria passione per la recitazione diplomandosi nel 2017 all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’ Amico”. Il suo curriculum, però, vanta anche corsi intensivi di recitazione con Thomas Ostermeier, Emma Dante, Lorenzo Salveti, Arturo Cirillo, Massimiliano Civica, Giorgio Barberio Corsetti, Michele Monetta e Laura Morante.

Il debutto avviene al cinema, nel 2012, con “Acab-All Cops Are Bastards”, in cui interprete Giancarlo. Dopo tanti anni di teatro, ottiene un ruolo nella serie tv Nero a metà nel 2018. La svolta tre anni dopo, nel 2021, quando Mastandrea diventa co-protagonista de La Fuggitiva, miniserie di Raiuno con Vittoria Puccini.

Proprio durante la messa in onda della serie tv l’attore viene scelto per affiancare Zoe Saldana nella serie tv From Scratch – La forza di un amore, produzione internazionale di Netflix che lo fa conoscere anche al pubblico straniero. E infatti, nel 2023, entra nel cast di “The Equalizer 3”, nei panni del carabiniere Gio Bonucci. Da agente a Capitano il passo è breve, e avviene con Don Matteo 14, in cui interpreta il Capitano Diego Martini.

Eugenio Mastrandrea, altezza, Instagram, vita privata

Eugenio Mastrandrea è alto 184 centrimetri. È nato il 9 dicembre 1993 a Roma, dove è cresciuto ed ha studiato. Parla tre lingue: italiano, spagnolo e inglese, quest’ultimo parlato fluentemente grazie anche alla sua passione per il rap americano. A livello agonistico, invece, ha praticato karate, nuoto ed equitazione.

Poche le informazioni sulla sua vita privata, che l’attore mantiene molto riservata. Chi volesse conoscerlo meglio, però, può seguire il suo account instagram @eugeniomastrandrea, che l’attore aggiorna con foto dai vari set a cui partecipa.

Eugenio Mastrandrea e Valerio Mastandrea sono parenti?

No, non bisogna farsi cogliere in inganno dalla similitudine tra i due cognomi, che sono differenti: i due attori, quindi, non sono parenti.

Don Matteo 14, il nuovo Capitano

Diego Martini è il nuovo Capitano della Caserma dei Carabinieri di Spoleto, efficiente e inflessibile ex agente dei Servizi Segreti con una discreta mania del controllo. Diego è a Spoleto per riconquistare la Pm Vittoria (Gaia Messerklinger), sua ex fidanzata che nel frattempo sta per sposare Egidio (Federico Galate), conosciuto da pochi mesi. Per ingraziarsi il nuovo Capitano, il Maresciallo cercherà di aiutarlo a riconquistare la Pm ma le conseguenze saranno spesso imprevedibili.