Don Matteo 14 riporta in tv gli storici personaggi della fiction più popolare della tv italiana, insieme a numerosi volti nuovi. La quattordicesima stagione è la seconda che vede come protagonista don Massimo, il nuovo parroco di Spoleto interpretato da Raoul Bova: ormai ambientatosi in città, anche lui, come il suo predecessore interpretato da Terence Hill, si è preso l’abitudine di indagare nei casi che avvengono in città. Ma sappiamo che Don Matteo non è solo crime: anche in questa stagione si sorride, e non poco: per scoprire tutto sui nuovi episodi, continuate a leggere!

Don Matteo 14, quando inizia?

La nuova stagione di Don Matteo prende il via da giovedì 17 ottobre 2024, alle 21:30, su Raiuno. La stagione sarebbe dovuta andare in onda in primavera, ma poi (complice il calcio) si è preferito spostarla all’autunno.

Dove vedere Don Matteo 14?

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Don Matteo 14 in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della fiction, da cui è possibile rivedere anche le stagioni passate.

Don Matteo 14, il cast

Il cast della quattordicesima stagione conferma i personaggi storici della serie, a cui però, come da tradizione, sene aggiungono di nuovi.

Raoul Bova è don Massimo;

è don Massimo; Nino Frassica è il Maresciallo Cecchini;

è il Maresciallo Cecchini; Nathalie Guetta è Natalina;

è Natalina; Francesco Scali è Pippo;

è Pippo; Pamela Villoresi è Elisa;

è Elisa; Pietro Ghisoni è Pietro Pulcini;

è Pietro Pulcini; Francesco Castiglione è Gianni Barba;

è Gianni Barba; Simone Montedoro è Giulio Tommasi;

è Giulio Tommasi; Maria Chiara Giannetta è Anna Olivieri;

è Anna Olivieri; Maurizio Lastrico è Marco Nardi.

è Marco Nardi. Roberta Volponi è Martina Tommasi;

è Martina Tommasi; Giancarlo Magalli è il Vescovo di Spoleto, mentore di don Massimo.

I nuovi personaggi

Eugenio Mastandrea è Diego Martini , il nuovo Capitano;

, il nuovo Capitano; Gaia Messerklinger è Vittoria Guidi , la nuova Pm;

, la nuova Pm; Giulia Mezzanotte è Federica Sabatini , sorellastra di don Massimo;

, sorellastra di don Massimo; Federico Galante è Egidio Spaccapietra , nuovo compagno di Vittoria;

, nuovo compagno di Vittoria; Francesco Baffo è Bart Bonacina , bambino che frequenta la canonica;

, bambino che frequenta la canonica; Fabio Fulco è Ivan Berlendis , personaggio legato al passato di Federica;

, personaggio legato al passato di Federica; Mario Coco è Mario la Talpa, nuovo carabiniere.

Don Matteo 14, Martina Tommasi

In questa stagione tornano due personaggi già noti al pubblico: uno è Giulio Tommasi (Simone Montedoro), capitano dalla sesta alla decima stagione e poi guest-star nella dodicesima. L’altro è Martina Tommasi, la figlia che l’ex Capitano ha avuto da Patrizia (Pamela Saino), figlia di Cecchini. Martina è diventata adolescente: a interpretarla, ora, è Roberta Volponi.

Don Matteo 14, Terence Hill

In questa stagione Terence Hill non compare: l’attore, protagonista nelle prime dodici stagioni della fiction, nella tredicesima ha deciso di lasciare. Don Matteo si trova ora in Sudan, dove sta seguendo un’importante operazione legata al sequestro di un suo amico parroco.

Chi sarà il nuovo Capitano in Don Matteo 14?

Dopo tre stagioni, Anna Olivieri lascia il ruolo di Capitano a Diego Martini, interpretato da Eugenio Mastandrea. In tv lo abbiamo visto ne La Fuggitiva e nella serie Netflix From Scratch-La forza di un amore.

Don Matteo 14, trama

Ripartiamo esattamente da dove eravamo rimasti: un doppio matrimonio, quello tra Anna e Marco e quello tra Nino ed Elisa. La cerimonia viene ostacolata da non pochi contrattempi, tra cui un caso da risolvere che coinvolge nientemeno che la sorella del prete, Giulia Mezzanotte.

Giulia è, in realtà, la sorellastra di Don Massimo, nata da una relazione extraconiugale del padre. I due fratelli hanno sempre avuto un rapporto travagliato, culminato con un tragico epilogo che li ha portati ad allontanarsi definitivamente e a non avere più contatti per anni.

Per fortuna c’è Natalina che fa da paciere e, con il suo solito modo di fare sferzante, fa capire al parroco che Giulia ha bisogno di aiuto e soprattutto ha bisogno di lui. Per questo la ragazza, che dovrà scontare un periodo ai lavori socialmente utili, starà in canonica. Don Massimo viene messo alla prova: dopotutto è un sacerdote, un uomo che sbaglia e che dovrà intraprendere un percorso per riuscire a perdonare (ed amare) sua sorella.

Dopo il matrimonio, Anna e Marco si trasferiscono a Roma per cominciare la loro nuova vita, lasciando Nino ed Elisa in compagnia di un nuovo Capitano e di una nuova PM. Il Capitano è Diego Martini, ex “spia” dei Servizi Segreti; la PM è Vittoria Guidi.

Diego – uomo preciso, apparentemente tutto d’un pezzo – si è fatto trasferire a Spoleto per amore: la sua ex fidanzata, Vittoria, dopo una lunga relazione, si è stancata di un uomo che per deformazione professionale non condivide nulla, né informazioni né sentimenti, e l’ha lasciato. Ora sta per sposare Egidio, conosciuto da pochi mesi e grazie al quale ha trovato tutto quello che Diego non le aveva dato: emotività, conforto, empatia. Ma, da quando Vittoria l’ha lasciato, Diego si è scoperto fragile e ora è a Spoleto per recuperare il rapporto con lei.

Inizialmente il rapporto tra il Capitano e Cecchini è conflittuale, ma a poco a poco, Diego si apre alla bontà d’animo del Maresciallo e tra i due fiorisce un germoglio di amicizia. Tanto che Diego si trasferirà a vivere nell’appartamento accanto a quello di Cecchini, come da tradizione.

Ad aiutare il Maresciallo con il Capitano c’è Giulia, inizialmente nemica giurata di Diego. Nonostante questa rivalità, Giulia arriverà a provare una certa empatia per quest’uomo apparentemente così severo, ma in realtà fragile, fino ad offrirsi di aiutarlo a riconquistare Vittoria, che comincia a guardare ai progressi di Diego con nuovo interesse. E così, più Giulia riesce a far aprire il nuovo Capitano, più Vittoria se ne rinnamora. Ma più il nuovo Capitano si apre, più Giulia si lega a lui.

A casa Cecchini, intanto, arriva Martina, nipote di Nino e figlia del Capitano Tommasi. Martina è una teenager scontrosa e in rotta con i genitori, che non ha nulla a che fare con la bambina che ricordava il nonno. In canonica, poi, fa il suo ingresso Bartolomeo, un bimbo con sindrome di Down pieno di insicurezze che trascorre i suoi pomeriggi insieme ai nostri personaggi, frequentando le lezioni di catechismo di Don Massimo.

Don Matteo 14, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della quattordicesima stagione sono dieci, ciascuno della durata di circa 100 minuti. Raiuno li manda in onda uno a settimana, per dieci prime serate. Il finale di stagione va in onda il 19 dicembre.

Don Matteo 14, promo

Ecco il promo di Don Matteo 14:

Don Matteo 14, registi e sceneggiatori

La nuova stagione è diretta da tre registi: Riccardo Donna (dal primo al terzo episodio), Enrico Ianniello (il quarto e il quinto) e Francesco Vicario (da quinto al decimo). La serie, da un’idea di Enrico Oldoini e con il formato di Alessandro Jacchia, ha il soggetto di Oldoini, Alessandro Bencivenni e Domenico Saverni, con la collaborazione di Jacchia e di Alessandro Caneva. L’adattamento al soggetto di serie e la supervisione alle sceneggiature è invece di Mario Ruggeri e Umberto Gnoli. La serie è prodotta da Luca Bernabei di Lux Vide (società del gruppo Fremantle), con Rai Fiction.

Dove viene registrato Don Matteo 14?

Anche in questa stagione, la location è Spoleto, scelta per la quinta stagione consecutiva. In passato la serie era ambientata a Gubbio. Le scene in interni, invece, sono registrate negli studi Lux Vide a Formello (Roma).