Eugenio Mastrandrea da La Fuggitiva su Rai 1 a From Scratch con Zoe Saldana su Netflix

Eugenio Mastrandrea si prepara al grande salto internazionale. L’attore è in queste settimane protagonista su Rai 1 accanto a Vittoria Puccini ne La Fuggitiva, intanto è stato scelto per affiancare Zoe Saldana in From Scratch, miniserie Netflix in cui sarà il protagonista maschile.

Prodotta dalla Hello Sunshine di Reese Witherspoon From Scratch è tratta dall’autobiografia di Tembi Locke che sarà adattata dalla sorella Attica Locke. Racconta la storia di una donna afro-americana che si innamora di uno chef siciliano mentre studia a Firenze. I due finiranno per costruire una vita insieme a Los Angeles, riuscendo a fondere culture apparentemente opposte. Naturalmente Mastrandrea sarà proprio Lino lo chef siciliano che fa girare la testa alla protagonista.

Ambientata in parte in Italia, Mastrandrea non sarà l’unico attore italiano presente nel cast, accanto a lui Lucia Sardo vista in Picciridda, Paride Benassai (Felicia Impastato) e Roberta Rigano che ha già avuto la ribalta internazionale con la miniserie I Know this Much is True con Mark Ruffalo. Tra i volti internazionali che animeranno il cast troviamo Keith David, Danielle Deadwyler, Kellita Smith e Judit Scott.

Eugenio Mastrandrea passa così dal ruolo di giornalista che aiuta Arianna a scoprire la verità su quanto successo ne La Fuggitiva, a chef siciliano, cresciuto unendo alla sua passione per la letteratura e la traduzione, a quella per la cucina scoperta ai fornelli con la madre, ai lavori nei campi con il padre, raccogliendo aglio e olive. Rompendo una tradizione centenaria Lino decide di lasciare i campi e di diventare a tempo pieno uno chef e grazie alla moglie riuscirà a inseguire i suoi sogni.

Benassai sarà Giacomo il padre di Lino che non approva il fatto che il figlio abbia deciso di non seguire le sue orme prendendo in mano l’azienda di famiglia; Sardo sarà Filomena la madre, molto legata alle tradizioni dell’isola ma trova sempre un modo per aggirare la cultura patriarcale; infine Rigano è Biagia la sorella di Lino, orgogliosa di lui anche se si è sentita abbandonata quando l’ha lasciata per inseguire i suoi ogni, al tempo si rimprovera di non aver inseguito i suoi di sogni, restando legata a una vita che non le appartiene.

Deadwyler sarà Zora sorella maggiore di Amy e sua migliore amica, mentre David e Smith saranno i loro genitori Hershel e Lynn. Dopo il divorzio le ragazze hanno vissuto con la madre durante la loro adolescenza e per Hershel, attivista per i diritti civili, è stata una scelta difficile e di cui si è pentito.

Tembi Locke ha scritto una lettera per raccontare tutto il suo entusiasmo verso il progetto e sul coinvolgimento della sorella visto che “conosce queste storie meglio di chiunque altro”. E sulla scelta di Mastrandrea nel ruolo di Lino Tembi ha raccontato di aver ricevuto una telefonata dalla sorella dopo il suo primo provino e mentre erano al telefono le ha fatto vedere il provino “abbiamo capito subito era la persona giusta”.