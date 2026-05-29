Un Posto al Sole, anticipazioni 1 giugno: accade l’impensabile tra Michele e Silvia

Colpi di scena e grandi anticipazioni per Un Posto al Sole: cosa accadrà tra Silvia e Michele, la crisi tra Ornella e Raffaele

Il lungo viaggio di Un posto al sole non conosce soste e si appresta a tagliare il traguardo della puntata numero 6961. La storica e longeva sfilata di storie ambientate all’ombra del Vesuvio, nata nel lontano 1996 dalla sinergia tra Rai Fiction, Fremantle e il Centro di produzione Rai di Napoli, torna puntuale su Rai 3 lunedì sera alle ore 20.50 con un nuovo carico di tensioni e colpi di scena pronti a stravolgere gli equilibri dei suoi protagonisti.

Le anticipazioni della puntata di lunedì 1 giugno: tensioni di coppia e mosse azzardate

I riflettori della prima serata della settimana si accendono innanzitutto su Alberto, fermamente deciso a rintracciare Anna. L’uomo sceglie di confidare i propri piani a Niko, spiegando l’intenzione di avviare le ricerche partendo proprio dal casale di campagna di proprietà della madre.

Una mossa strategica che si muove sul filo del rasoio, mentre in parallelo si sviluppa un’altra linea di forte suspense: Gianluca, infatti, si trova pericolosamente vicino a portare alla luce la frequentazione segreta tra suo padre e la giovane.

Nel frattempo, l’aria si fa pesantissima in casa Giordano. Quella che doveva essere una tranquilla vigilia di partenza per la Spagna si trasforma in un terreno di scontro totale. Il forte bisticcio nato nei giorni precedenti a causa della gelosia di Raffaele, scattata dopo la lettura di un sms inviato da Vanni a Ornella, non accenna a placarsi. Al contrario, la distanza emotiva tra i due coniugi si amplifica, rendendo la crisi matrimoniale sempre più profonda e difficile da sanare proprio a ridosso del viaggio.

A Palazzo Palladini c’è spazio anche per le manovre professionali e i timori per il futuro radiofonico. Dopo aver cercato di lanciare un nuovo comico coinvolgendo Rossella, Silvia e Nunzio nel progetto del nuovo palinsesto, Michele rischia ora di compiere un passo falso dalle conseguenze potenzialmente distruttive.

Sarà l’intuito di Silvia a fare la differenza: la donna si renderà conto in tempo del pericolo imminente legato a una mossa azzardata del giornalista nei confronti di Ferri e attiverà ogni risorsa a sua disposizione per cercare di frenarlo prima che sia troppo tardi.