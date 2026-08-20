My Sweet Lie prosegue in esclusiva su Mediaset Infinity: un nuovo episodio ogni giorno dal 24 agosto

Gli appassionati di dizi hanno un nuovo appuntamento quotidiano. Dopo aver esordito con successo su Canale 5, My Sweet Lie prosegue dal 24 agosto in esclusiva su Mediaset Infinity, con un nuovo episodio disponibile ogni giorno, dal lunedì al venerdì. Un ritmo di pubblicazione che replica la programmazione quotidiana della TV lineare, ma con la libertà dello streaming: ogni episodio si guarda quando si vuole, gratuitamente.

Il volto della serie è uno di quelli che il pubblico italiano conosce bene: Furkan Palalı, l’indimenticato Fikret Fekeli di Terra Amara, il fenomeno televisivo turco che ha conquistato milioni di spettatori su Canale 5. Al suo fianco Aslı Bekiroğlu nei panni di Suna e la giovanissima Lavinya Ünlüer nel ruolo della piccola Kayra.

My Sweet Lie è una commedia romantica costruita attorno a una bugia a fin di bene. Nejat è un padre amorevole che cresce da solo la figlia Kayra: per proteggerla dal dolore del rifiuto, le ha raccontato che la mamma si trova in Africa, impegnata in una missione umanitaria per aiutare bambini meno fortunati. Per tenere in piedi l’illusione, Nejat le invia regolarmente false lettere e cartoline firmate a nome della madre. Un equilibrio fragile che rischia di crollare in vista del sesto compleanno della bambina: nell’ultima missiva, Nejat ha involontariamente scritto che la mamma sarebbe tornata a casa proprio per quel giorno speciale. L’arrivo della bella e dolce Suna cambierà il destino di tutti, aprendo la strada a un amore inatteso e a una nuova occasione di felicità.

Una storia familiare che ha toccato nel profondo lo stesso protagonista. «Vorrei un figlio, lo desidero molto da quando ho fatto la serie», ha raccontato Palalı. «Recitare con quella bambina e vivere quel rapporto mi ha fatto sentire per la prima volta padre. Amavo la bambina che interpretava mia figlia e grazie a lei ho pensato di diventare padre».

Con My Sweet Lie, il catalogo di serie esclusive di Mediaset Infinity si allarga ancora: sulla piattaforma sono già disponibili gratuitamente titoli per gli amanti delle rom-com come Be My Sunshine, dizi di successo come Io sono Farah, Atto d’Infedeltà, Segreti di Famiglia e Another Love, ma anche serie drammatiche e poliziesche internazionali come The Bank Hacker e Io so chi sei. Gli episodi di My Sweet Lie arrivano dal 24 agosto, uno al giorno dal lunedì al venerdì, gratis su Mediaset Infinity.