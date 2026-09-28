Ingorgo, la nuova serie Prime Video dove il traffico diventa espediente comico: trama e cast del progetto firmato YouNuts!

Dal SuperMarket al traffico più congestionante. Prime Video è così: sperimenta e rinnova prodotti partendo da mondi apparentemente scollegati fra loro. Lo ha fatto mettendo in primo piano un supermercato dove succede di tutto e si arriva persino a ridere di gusto, grazie alla determinazione e l’inventiva de Il Terzo Segreto di Satira, e prosegue con questa voglia di spingersi oltre proponendo Ingorgo. Titolo semplice che si complica a partire dallo sviluppo di un ossimoro. L’ingorgo, teoricamente, è una circostanza spiacevole che però – in tal caso – per YouNuts! diventa spunto narrativo con la collaborazione di Daniela Delle Foglie che firma la sceneggiatura. In mezzo al traffico passa letteralmente una vita, questa consapevolezza diviene mezzo e fine ultimo per una commedia degli equivoci basata sull’esempio virtuoso della serie originale spagnola Atasco.

Anche in questo caso si tratta di un adattamento, ma la forza italiana è rappresentata da narrazioni dinamiche – con scambi di dialogo fittissimi – e un cast corale da far invidia alla concorrenza. Grandi nomi, ma soprattutto una qualità ineccepibile. La comicità, in tal caso, si dimostrerà irriverente e congeniale al funzionamento di uno schema complesso. Il principale ostacolo di questa serie, disponibile a partire dal prossimo 2 ottobre 2026 in 6 episodi, è lo spazio.

Ingorgo dal 2 ottobre su Prime Video

Tutto avviene nel corso di un ingorgo, come dimostra e anticipa il titolo. Quindi lo spazio si azzera. I protagonisti sono prevalentemente in macchina, in fila e impossibilitati a muoversi perchè devono attendere il flusso discensionale dei veicoli. Questa situazione diventa particolarmente ostica, ma anche preziosa per agevolare un umorismo sempre più inedito e particolareggiato. Una simile vicenda, in un’altra dimensione seriale, l’hanno vissuta i protagonisti di Camera Cafè.

Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu sapevano benissimo della difficoltà che avevano. Dovevano far ridere e creare scambi narrativi avendo davanti esclusivamente una camera che fungeva da macchinetta del caffè. Lo spazio ridotto imponeva un linguaggio serrato e pochissime alternative per far ridere ricercando la battuta. La comicità può essere anche fisica, ma nel caso di contenuti del genere tutto dev’essere ridotto all’essenziale. Atmosfera analoga per quanto concerne il cast di Ingorgo, fatto da grandi professionisti e professioniste. C’è però la curiosità di capire in che modo sarà articolata la vis comica in questo spazio sospeso che si dimostra essere il traffico quotidiano.

Trama e cast della serie

Un’occasione ulteriore per alzare l’asticella. Nel prodotto targato Amazon Prime Video vedremo: Dino Abbrescia, Lorenzo Adorni, Valentina Barbieri, Thomas Basilico, Ninni Bruschetta, Cecilia Cantarano, Selene Caramazza, Antonio Catania, Domenico Centamore, Francesco Centorame, Claudio Colica, Fabrizio Colica, Michela De Rossi, Pietro De Silva, Valerio Desirò, Ugo Dighero, Deborah Donadio, Mario Ermito, Gianni Fantoni, Donatella Finocchiaro, Corrado Fortuna, Stefano Fresi, Matilde Gioli, Corrado Guzzanti, Pia Lanciotti, Ludovica Martino, Marina Massironi, Alessandra Mastronardi, Maria Amelia Monti, Nicola Nocella, Lucia Ocone, Francesco Pannofino, Ilenia Pastorelli, Valentina Romani, Francesco Russo, Denise Tantucci, Gian Marco Tognazzi, Gabriele Vagnato, Luca Vecchi e Debora Villa.

Grandi nomi della comicità e della recitazione che dovranno prestarsi a un costante intreccio di ironia, umanità e delirio per raccontare il caos che attanaglia le vite degli automobilisti in attesa del semaforo buono o dello scatto necessario per svoltare la giornata. Un espediente inedito che diventa occasione d’indagine e studio. Non a caso molti interpreti hanno preso questo ingaggio come ulteriore stimolo nell’ambito di una carriera già florida. Non resta, dunque, che aspettare il prossimo 2 ottobre 2026 per vedere i risultati di questo esperimento seriale che sembra avere ottime premesse.