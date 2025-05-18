Alessandra Mastronardi e Max Tortora su Canale 5 con Doppio Gioco: trama e puntate

Doppio Gioco è la nuova serie tv Mediaset che andrà in onda prossimamente sul palinsesto e che si potrà vedere anche in streaming su Mediaset Infinity. Nel cast figurano due nomi di spicco del panorama televisivo italiano: Alessandra Mastronardi e Max Tortora. Sui portali online è stato divulgato il primo promo della serie, nel quale la protagonista recita: “C’è un mondo che vive alla luce del sole, un mondo in cui la gente lavora, vive e si incontra. Ma dietro a questo mondo ce n’è un altro, un mondo invisibile fatto di segreti e bugie“. Si tratta quindi di un thriller che comprende anche sfumature spy story e che promette delle forti emozioni e anche dei grandi colpi di scena.

La trama di Doppio Gioco

La protagonista è Daria, donna di 35 anni il cui passato è segnato dal gioco d’azzardo. Viene arrestata e si ritrova così a scontare la pena in una comunità. Il dolore non l’ha però toccata, dato che si mostra sin da subito acuta, carismatica e capace di leggere le persone come carte da gioco. Questo talento è stato ereditato dal padre Pietro, morto misteriosamente, e che viene interpretato da Max Tortora. Il suo personaggio compare come se fosse un’ombra, tanto che ci si chiede spesso se lui sia davvero morto o se si nasconde dietro l’eredità di Gemini, criminale ricercato dei Servizi Segreti.

Ad un certo punto Daria incontra Ettore, agente in cerca di Gemini, e lì inizia una situazione pericolosa. Hanno luogo inseguimenti ma anche bluff psicologici e dubbi, tanto che la protagonista si trova a dover fare i conti con la verità e con sé stessa. Le location diventano inoltre parte attiva della trama: le riprese sono infatti state realizzate nei quartieri più eleganti di Roma e nei dintorni dei Castelli Romani. Non si tratta quindi solo di una serie d’azione, ma anche di un ritratto intenso di una donna in bilico. Questa è una storia di redenzione, memoria e identità che segna un traguardo importante per la serialità di Canale 5. Quando ci sarà la messa in onda? Per il momento non è ancora stata fissata la data di inizio, ma avverrà prossimamente sulla rete Mediaset.

Quante puntate andranno in onda

Al momento non ci sono moltissime informazioni su questo prodotto Mediaset, ma si pensa che la fiction possa essere divisa in 4 puntate, che andranno a raccontare la storia che è un mista tra action e dramma.