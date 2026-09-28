Off Campus 2, quando esce su Prime Video: data e trama della nuova stagione

Chi ha finito la prima stagione di Off Campus lo sa: il finale ha lasciato quella curiosità un po’ impaziente che arriva quando una serie teen romance riesce a spostare l’attenzione su una coppia rimasta fin lì sullo sfondo.

Dopo Hannah e Garrett, ora gli occhi sono puntati su Allie Hayes e Dean Di Laurentis. E la domanda, tra i fan, è sempre la stessa: quando escono i nuovi episodi su Prime Video?

Off Campus 2, riprese quasi finite: uscita attesa nel 2027 e storia centrata su Allie e Dean

La data di uscita ufficiale di Off Campus 2 non è stata ancora annunciata da Prime Video. Per ora, quindi, non ci sono né un giorno né un mese segnati sul calendario. Le notizie sulla lavorazione, però, permettono di indicare una finestra piuttosto credibile: i nuovi episodi sono attesi nel 2027, con la prima metà dell’anno come ipotesi più probabile.

Nelle ultime settimane si è parlato anche di una possibile uscita nella primavera 2027, forse intorno a maggio, seguendo tempi simili a quelli della prima stagione. Ma, va detto, si tratta ancora di una previsione: l’annuncio ufficiale della piattaforma non è arrivato.

La produzione sarebbe ormai alle battute finali. Le riprese di Off Campus 2 erano previste fino a settembre a Vancouver, città spesso scelta per film e serie ambientati nei college americani. Negli ultimi giorni del mese sono circolati online video e immagini del cast sul set, impegnato nelle ultime scene.

Un segnale che ha rafforzato l’idea di una lavorazione quasi chiusa. Prime Video, però, non ha ancora confermato la fine delle riprese. Dopo il set toccherà alla post-produzione: montaggio, musica, doppiaggio, adattamenti per i vari Paesi e materiali promozionali. È questa fase, meno visibile ma decisiva, a rendere difficile indicare oggi una data precisa.

La seconda stagione cambierà anche il cuore della storia. Dopo il racconto della relazione tra Hannah Wells, interpretata da Ella Bright, e Garrett Graham, interpretato da Belmont Cameli, Off Campus 2 porterà in primo piano Allie Hayes e Dean Di Laurentis, interpretati da Mika Abdalla e Stephen Kalyn.

La loro intesa si era già vista nella prima stagione, ma nei nuovi episodi dovrebbe diventare il centro del racconto. Per chi conosce i romanzi di Elle Kennedy, il riferimento principale è The Score, terzo libro della saga Off-Campus. La serie, però, ha già mostrato di voler rimescolare alcune storie rispetto all’ordine dei libri.

Il passaggio da Hannah e Garrett ad Allie e Dean non sarà solo un cambio di coppia. Sarà anche un cambio di tono. Allie, finora vista soprattutto come l’amica presente, brillante e capace di sostenere gli altri, dovrebbe avere più spazio e più profondità. Mika Abdalla ha anticipato per il suo personaggio un percorso emotivo più complicato, segno che la stagione potrebbe essere meno semplice di quanto lasci pensare la sua superficie romantica.

Dean, invece, arriva con quell’aria da ragazzo sicuro di sé che nelle serie college funziona davvero quando il racconto comincia a mostrarne le crepe. È lì che Off Campus 2 potrebbe trovare la sua parte più interessante: non solo nel “nuovo amore”, ma nel modo in cui due personaggi già conosciuti saranno costretti a farsi vedere in modo diverso.

Hannah e Garrett resteranno comunque dentro l’universo della serie, insieme agli altri ragazzi della Briar University. La forza di Off Campus sta anche nel gruppo: si torna per una coppia, certo, ma si resta per gli incroci nei corridoi, le feste, le confidenze in camera e quei piccoli momenti che nelle serie teen e young adult raccontano i rapporti meglio di tanti discorsi.