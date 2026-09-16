Chiaroscuro, nuova serie Netflix sul mondo dell’arte: un mix tra crime e comedy sulle orme de Il Falsario

Chiaroscuro è la nuova serie Netflix che intreccia crime e comedy. Un racconto seriale in 8 episodi con Pierpaolo Spollon e Andrea Lattanzi fra i protagonisti. Il mondo dell’arte tra strategie e retroscena.

Netflix ci ha preso gusto. La società di Los Gatos non si accontenta dello streaming, allarga il mercato affinché tutto rimanga in un unico raggio d’azione. Film, serie tv ma anche videogiochi e show dedicati. Un vero e proprio asset che si evolve con la richiesta degli utenti: l’home video di qualità ha toccato nuove vette anche per quel che concerne l’offerta italiana. Netflix Italia, infatti, sempre con riferimento alla sede centrale di Los Gatos, si adegua e cerca di rintracciare nuove storie da raccontare.

Oltre alla serialità standard e ai film biografici, punta a qualcosa di diverso. Magari di ispirazione iberica, come accaduto con il successo di Machos Alfa, tradotto in Maschi Veri che avrà una seconda stagione più ricca piena di conferme e qualche novità interessante. Non è finita, perchè dall’azienda è arrivata la consapevolezza che gli episodi leggermente più lunghi sono graditi al pubblico. Allora non resta altro che seguire questa nuova ed efficace tendenza.

Chiaroscuro su Netflix dall’11 novembre 2026

I fasti de Il Falsario, con Pietro Castellitto e Giulia Michelini, hanno portato alla scrittura e alla creazione de Chiaroscuro. Nuova serie sul mondo dell’arte che attinge anche all’universo crime. Arriva su piattaforma il prossimo 11 novembre 2026, i protagonisti sono: Pierpaolo Spollon, Andrea Lattanzi, Matilde Gioli, Romana Maggiora Vergano e Aurora Giovinazzo, con la partecipazione di Paz Vega e Alessandro Preziosi. Una buddy comedy ambientata nel mondo dell’arte.

La commedia degli equivoci incontra il crime seriale in 8 episodi a tinte chiaro scure, come suggerisce il titolo, in grado di mescolare passione, pathos e divertimento. Cosmo Speranza (Pierpaolo Spollon) è il miglior art advisor sul mercato. Anche il più piccolo dettaglio è sufficiente per permettergli di capire se un’opera d’arte sia vera o falsa. Un’abilità che scopre tornargli utile anche quando si ritrova a collaborare con la Squadra Mobile di Roma e con l’ispettore Angelo Tiberi (Andrea Lattanzi).

Trama ed episodi

I due si ritrovano costretti a lavorare fianco a fianco, scoprendo di essere una coppia investigativa tanto improbabile quanto efficace. Perché, come un quadro, anche una scena del crimine può essere contraffatta. E nessuno come Cosmo è in grado di rintracciare gli indizi per far crollare il castello di carte costruito dall’assassino.

Una sfida che lo porterà a fare i conti con il suo passato: quando su una scena del crimine viene ritrovato un quadro in cui è raffigurata la sua casa d’infanzia, Cosmo non ci mette molto a capire che il killer sta parlando con lui, spingendolo a riaprire l’indagine sul suicidio di suo padre. Una ricerca fra passato e presente, in cui sembra impossibile distinguere tra vero e falso.

Il lavoro di scrittura, in questo caso, è molto importante. L’equipe di lavoro formata da Umberto Gnoli, Michela Straniero, Francesco Arlanch, Elena Bucaccio e Silvia Leuzzi ha portato avanti una scuola americana con maggiore dinamismo e fluidità guardando però all’Italia e ai suoi retaggi. Gli intrecci fra i protagonisti suggeriscono una tensione scenica particolare in modo tale che l’asticella del pathos rimanga sempre alta per poi ritrovarsi in momenti emozionali con elevato tasso di colpi di scena.

Un’avventura tra crime e comedy

Chiaroscuro esce dalla comfort zone romanzesca per raccontare l’evoluzione ulteriore in un mondo sfaccettato e rischioso come quello che circonda l’arte e i propri mercati. Se con Il Falsario abbiamo assistito a un’operazione di “restauro biografico” partendo da una storia vera per cercare di rendere attuali determinate dinamiche, con Chiaroscuro siamo dentro il cinema di genere narrato nello spazio di un singolo episodio. L’insieme dei tasselli mette insieme un mosaico imperdibile che potrebbe lasciare spazio persino a un eventuale sequel.

L’appuntamento è per il prossimo 11 novembre 2026. Un’avventura seriale tutta da vivere tra le varie sfumature del crime che entra nella scena come una pennellata densa di un’opera d’arte tanto attesa e parzialmente compresa. La soluzione del caso (e anche la catarsi del prodotto) dovrà darla idealmente il pubblico. Così come il consenso a un progetto tanto avanguardista quanto necessario per gli standard attuali della serialità italiana in ambito internazionale. Il salto di qualità, tra forma e contenuto, comincia da qui. Un racconto su più livelli esattamente come un gradiente ottico che inizia a brillare una visione dopo l’altra.