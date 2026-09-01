The Last Sunrise 2 e 3: tutti gli indizi sul futuro della saga Prime Video

È appena finita e i fan già si chiedono se ci sarà una seconda stagione: The Last Sunrise però potrebbe avere in serbo molto di più

Chi ha finito The Last Sunrise su Prime Video probabilmente se lo è chiesto subito: davvero finisce così? Il film tratto dal romanzo di Anna Todd lascia aperta più di una porta, soprattutto nel rapporto tra Ry e Julián.

E proprio quei fili lasciati sospesi sembrano oggi i primi indizi di una storia che potrebbe andare oltre il primo capitolo, tra un possibile The Last Sunrise 2 e l’idea di una saga più lunga.

The Last Sunrise: il sequel non è ufficiale, ma Anna Todd pensa alla trilogia

Per ora va detto con chiarezza: The Last Sunrise 2 non è stato annunciato da Prime Video. Non c’è una data di uscita, non c’è un comunicato ufficiale, non c’è ancora il via libera al sequel. Però qualcosa si muove.

Secondo quanto emerso, la sceneggiatrice del primo film sarebbe già al lavoro su un possibile secondo capitolo, legato a un nuovo romanzo di Anna Todd. Il punto più interessante è proprio questo: l’autrice di After avrebbe l’intenzione di trasformare The Last Sunrise in una trilogia letteraria. S

e la strada fosse confermata, anche l’adattamento di Prime Video potrebbe seguirla, portando sullo schermo non solo un secondo film, ma forse anche The Last Sunrise 3. Intanto Fernando Lindez e Maia Reficco, cioè Julián e Ry, hanno lasciato intendere che tornerebbero volentieri sul set.

Certo, tra la voglia degli attori e una produzione vera e propria c’è di mezzo la decisione di Prime Video, oltre ai piani narrativi di Anna Todd. Quindi la parola giusta resta “possibile”, non “certo”. Ma quel finale, per come è costruito, dà l’impressione di non voler chiudere davvero i conti.

Il finale cambia rispetto al romanzo: l’ipotesi 2028 resta sul tavolo

L’indizio più forte arriva dal confronto con il libro. Nel romanzo, dopo l’intervento, Ry non perde i ricordi. Nel film, invece, tutto resta più sfumato: lei dice che la memoria sta tornando poco alla volta, senza chiarire fino in fondo cosa ricordi davvero e cosa debba ancora riaffiorare. Sembra un dettaglio, ma non lo è.

Questo cambio lascia a un eventuale The Last Sunrise 2 un punto di partenza molto forte: Ry potrebbe dover recuperare non solo i ricordi, ma anche il senso di quello che ha vissuto con Julián.

Un modo per far ripartire la loro storia senza cancellare il primo film, quasi come se quell’amore dovesse essere riconosciuto una seconda volta. Se Prime Video dovesse approvare il sequel, comunque, i tempi non sarebbero brevi. Anche con una sceneggiatura già in lavorazione, servirebbero pre-produzione, riprese, montaggio e post-produzione.

Per questo una finestra realistica potrebbe essere il 2028, ma al momento non è una data ufficiale. Nel frattempo, chi sente già la mancanza di quell’atmosfera romance e di Fernando Lindez può tenere d’occhio anche Dimelo Bajito 2, in arrivo sempre su Prime Video. La domanda, ora, non è solo se Ry e Julián torneranno. È quanto della loro storia Anna Todd abbia già scelto di non raccontare ancora.