La mia brillante carriera 2 si farà? Le possibili trame della seconda stagione

La mia brillante carriera 2 si farà? Dopo il successo della prima stagione e il finale aperto, ci sono le possibilità di rivedere un continuo della serie Netflix. Le possibili trame

Chi ha finito i sei episodi de La mia brillante carriera su Netflix lo ha capito subito: l’ultima immagine di Sybylla Melvyn davanti a un treno non sembra affatto un addio. La protagonista ha scelto, ha detto no a una vita comoda e approvata da tutti, ma la domanda resta aperta: La mia brillante carriera 2 si farà davvero?

Il rinnovo resta in bilico: Netflix guarda Top 10 e ascolti

Per ora Netflix non ha annunciato il rinnovo di La mia brillante carriera 2. La prima stagione è arrivata in piattaforma il 13 agosto 2026, con tutti e sei gli episodi disponibili, e nei giorni successivi al debutto è riuscita a entrare rapidamente nella Top 10 di Netflix. Un buon segnale, certo. Ma da solo non basta per mettere al sicuro una seconda stagione.

Per una serie di questo tipo contano soprattutto i numeri delle prime settimane: quanti spettatori l’hanno iniziata, quanti sono arrivati fino in fondo, quanto è riuscita a uscire dal pubblico già appassionato di period drama e adattamenti letterari. Netflix, di solito, non decide soltanto seguendo il rumore sui social o l’entusiasmo del momento. Pesa anche la tenuta nel catalogo: la capacità di farsi recuperare da chi la scopre più tardi, magari scorrendo la home senza cercare nulla di preciso.

La prima stagione segue Sybylla Melvyn, interpretata da Philippa Northeast, giovane donna nell’Australia del 1900 decisa a conquistarsi un’indipendenza attraverso la scrittura. Al centro non c’è solo il legame con Harry Beecham, interpretato da Christopher Chung, ma il prezzo che Sybylla è pronta a pagare pur di non consegnare la propria vita alle aspettative degli altri. Anche per questo il finale ha colpito molti spettatori: niente chiusura romantica rassicurante, ma un gesto netto di libertà.

Da qui in poi, attenzione: ci sono spoiler sul finale della prima stagione. Sybylla rifiuta la proposta di matrimonio di Harry e sceglie di non sacrificare la propria carriera, né il desiderio di essere libera. La scena del treno funziona come chiusura emotiva: una ragazza sola, una valigia, una destinazione ancora da scrivere. Ma è anche l’immagine perfetta per aprire un nuovo capitolo. Philippa Northeast ha già mostrato interesse per un possibile ritorno nel ruolo, immaginando Sybylla alle prese con nuovi luoghi e nuove sfide. Un dettaglio che può contare, perché la disponibilità della protagonista pesa sempre quando una piattaforma valuta se andare avanti.

Dal treno a Sydney: il sequel letterario può indicare la strada

La pista più concreta per La mia brillante carriera 2 arriva dai libri. Miles Franklin scrisse infatti My Career Goes Bung, seguito di My Brilliant Career. Il romanzo fu composto nel 1900, ma pubblicato solo nel 1946, molti anni dopo il primo libro. Ed è proprio questo a renderlo interessante: Sybylla non è più soltanto una giovane donna che sogna di scrivere, ma una scrittrice costretta a fare i conti con ciò che accade quando la propria voce diventa pubblica.

Nel sequel letterario, Sybylla Melvyn ottiene successo con la pubblicazione della sua autobiografia e si trasferisce nella Sydney più raffinata, entrando in un mondo letterario vivo, pieno di occasioni ma anche di giudizi, vanità e tensioni sociali. La fama, per lei, non è una liberazione semplice. Alcune persone si riconoscono nelle storie raccontate e non accettano il modo in cui sono state descritte. È una strada narrativa molto attuale, pur dentro un racconto d’epoca: che cosa succede quando una donna racconta la propria verità e gli altri pretendono di riscriverla?

Una seconda stagione potrebbe quindi spostare il cuore della storia dalla campagna australiana alla città. Sybylla non sarebbe più soltanto in lotta per diventare qualcuno, ma chiamata a capire che cosa significa esserlo davvero. Sydney porterebbe nuovi salotti, editori, lettori, rivali, incontri inattesi e un’altra forma di pressione sociale. Non più solo il matrimonio come possibile gabbia, ma anche il successo come terreno pieno di compromessi. Una svolta capace di dare nuovo respiro alla serie senza tradire il senso della prima stagione.

Resta poi il nodo Harry. Il rifiuto di Sybylla non cancella il sentimento, lo sposta su un piano più adulto: può esistere un amore che non chieda a lei di ridimensionarsi? Se Netflix decidesse di proseguire, La mia brillante carriera 2 potrebbe ripartire proprio da qui, evitando una riconciliazione facile e lasciando che il rapporto tra Sybylla e Harry si misuri con la distanza, l’ambizione e il cambiamento. Il treno dell’ultima puntata, allora, non sarebbe solo una bella immagine di partenza: sarebbe il primo vero passo di Sybylla dentro la vita che ha scelto, con tutto ciò che quella libertà promette e complica.