DOC – Nelle tue mani 4, anticipazioni 8 ottobre: cosa succede nella seconda puntata

Il camice di Andrea Fanti torna nei corridoi del Policlinico Ambrosiano, ma il rientro non ha nulla di rassicurante. La quarta stagione di DOC – Nelle tue mani, ripartita giovedì 1° ottobre 2026 su Rai 1, rimette Luca Argentero davanti a un ospedale cambiato, più duro, più teso.

E attraversato da un sospetto che rischia di pesare su tutta la serie. Chi aspettava soltanto il ritorno del “vecchio Doc” trova invece un uomo ancora ferito, che prova a rimettersi in piedi mentre attorno a lui tutto sembra dirgli che il suo modo di curare, ascoltare e stare vicino ai pazienti non ha più lo stesso spazio.

DOC 4, Agnese non c’è più: Fanti torna in reparto e trova l’Ambrosiano cambiato

Il primo colpo arriva sul piano più intimo. Andrea Fanti rientra al Policlinico Ambrosiano dopo circa un anno di assenza, passato accanto ad Agnese, malata di mesotelioma. Quando la stagione riparte, però, l’ex moglie è morta. Una perdita che Andrea si porta addosso senza grandi parole, più nei silenzi che nelle spiegazioni. Anche Carolina è lontana, partita per l’Ucraina, e il reparto diventa per lui l’unico posto in cui provare a restare in piedi.

Ma l’ospedale che lo aspetta non è più quello di prima. Giulia Giordano è diventata primaria di Medicina Interna e, durante la sua assenza, ha tenuto insieme il reparto come ha potuto. Intanto il nuovo direttore sanitario, Stefano Campigli, ha imposto nuove regole per far fronte ai problemi economici dell’ospedale: meno personale, meno posti letto, più visite, meno tempo per i pazienti. Per Andrea è una medicina ridotta all’osso, dove il malato rischia di diventare una pratica da chiudere in fretta.

Lo scontro con Campigli, quindi, non è solo una questione di carattere. Fanti vede in lui il volto di un ospedale che ha smesso di ascoltare. Giulia, invece, sa bene che certe scelte non nascono per forza dal cinismo, ma dalla necessità di mandare avanti un reparto sotto pressione. È qui che i primi episodi trovano una delle tensioni più forti: Andrea torna con la sua idea di cura, ma non ritrova un mondo rimasto fermo ad aspettarlo. Gli altri sono cambiati. Hanno fatto compromessi, preso decisioni difficili, retto pesi che lui non ha visto. E anche il rapporto con Giulia si incrina, proprio perché entrambi pensano di difendere la stessa cosa: la cura dei pazienti.

Morfina nel corpo di Dante: il mistero si allarga, cosa vedremo l’8 ottobre

La svolta dei primi episodi arriva con Dante Pellegrini, medico conosciuto da Andrea e padre del giovane Matteo Pellegrini. Dante soffre di fibrosi polmonare e muore dopo una grave crisi respiratoria. Ma qualcosa, nella rapidità del decesso, non convince Fanti. All’inizio sembra solo istinto clinico: quello sguardo che va oltre la cartella, quella capacità di notare un dettaglio fuori posto. Poi arriva l’autopsia. Nel corpo di Dante viene trovata una quantità eccessiva di morfina. E il dubbio diventa molto più pesante: la sua morte potrebbe non essere stata soltanto una conseguenza della malattia.

Nel secondo episodio il mistero si allarga. Andrea riceve una lettera anonima che lascia intendere come il caso di Dante possa non essere isolato. Dietro quella morte potrebbero esserci altri episodi sospetti avvenuti dentro l’ospedale. La stagione cambia passo: non c’è solo un reparto da rimettere in carreggiata, ma una verità da cercare proprio nel luogo che dovrebbe proteggere i pazienti. Intanto le storie personali continuano a intrecciarsi con i casi medici. Martina torna da Londra, ma trova Riccardo ancora segnato dalla loro separazione. Matteo fatica a trovare il suo posto nella squadra. E arriva Lidia Morganti, la dottoressa a gettone interpretata da Cristina Marino, verso cui Andrea mostra subito una certa diffidenza.

La prossima puntata di DOC – Nelle tue mani 4 andrà in onda giovedì 8 ottobre in prima serata su Rai 1 con gli episodi 3 e 4, intitolati Coordinazione e Maledetto lunedì. Nel terzo episodio, nuove rivelazioni su Campigli riaccenderanno l’ostilità di Andrea verso il direttore sanitario. Ma la sua reazione rischierà di ricadere soprattutto su Giulia, mettendo in pericolo un progetto a cui la primaria lavora da tempo. Riccardo, invece, verrà coinvolto dalla Dirigenza in una campagna a favore del Servizio Sanitario Nazionale: una visibilità che finirà per complicare il suo rapporto con un caso delicato, quello di un paziente che ha lavorato come vigile del fuoco.

Nel quarto episodio, Maledetto lunedì, l’indagine porterà Giulia e Campigli lontani dal Policlinico, aumentando il fastidio di Damiano per la loro crescente vicinanza. Andrea approfitterà della loro assenza per provare a riportare Medicina Interna alla vecchia organizzazione: autorizzerà nuovi ricoveri e tenterà di dimostrare che il reparto può funzionare ancora secondo il modello che lui considera più umano. Ma la scelta avrà un costo immediato: più pazienti, più pressione sulla squadra, nuove tensioni. E Martina rischierà di pagare il prezzo più alto. È il punto in cui la serie mette Fanti davanti a una domanda scomoda: difendere un ideale basta davvero, se attorno a quell’ideale ci sono persone già allo stremo?