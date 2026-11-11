Nino Frassica si è distinto in un’interpretazione drammatica molto particolare nella miniserie Rai Livatino – Il giudice e i suoi assassini, diretta da Michele Placido. L’attore ha confermato un talento scenico che trova spazio nella commedia, ma possiede sfumature di ogni genere.

Nino Frassica è (ancora) un pilastro del piccolo e grande schermo: Livatino – Il giudice e i suoi assassini ha dimostrato ulteriormente il valore dell’artista

Nino Frassica, erroneamente, viene troppo spesso associato alla grande televisione del recente passato quando la stretta attualità lo vede ancora protagonista tra piccolo e grande schermo. L’interprete ha fatto grandi cose e probabilmente ha cambiato per sempre il concetto di intrattenimento catodico grazie alla collaborazione con Renzo Arbore e altri pilastri del settore audiovisivo. La miopia analitica, tuttavia, vuole Nino Frassica come riferimento esclusivamente per la commedia.

Una comicità straripante (che talvolta riesce ancora a fare la differenza in prima serata, è sufficiente guardare il Tavolo di Che Tempo Che Fa per capirlo) non rende, tuttavia, giustizia alle performance di un attore completo. Nino Frassica ha una moltitudine di registri interpretativi che sfodera all’occorrenza e riesce, ancora, a essere fondamentale sulla scena. Ulteriore dimostrazione di questa capacità i telespettatori l’hanno avuta a inizio settimana: lunedì 9 e martedì 10 novembre 2026 è andato in onda, sulla rete ammiraglia Rai, Livatino – Il giudice e i suoi assassini. Mini serie diretta da Michele Placido con un cast corale importante, Francesco Benigno – coinvolto in questo progetto – ne ha parlato ai microfoni di TvBlog.

Il fattore Frassica nella fiction d’autore di Raiuno

Nella pletora di attori e attrici presenti si è distinto, fra gli altri, proprio Nino Frassica (e la sua performance artistica) merita una menzione speciale. La serie diretta da Michele Placido racconta la vera storia di Rosario Livatino. Il primo magistrato della storia a essere stato fatto Beato dalla Chiesa Cattolica. Il suo impegno nella lotta alla mafia è un riferimento per molti ancora oggi, come ha sottolineato anche Papa Francesco negli ultimi tempi del suo pontificato. Il prodotto seriale andato in onda su Raiuno, tuttavia, mostra anche altro: chi era Livatino nel privato? Cosa faceva oltre al lavoro? Emerge la figura di un uomo dalla vita apparentemente normale che ha dato tutto per la causa giudiziaria.

Sconfiggere la criminalità organizzata, fare giustizia per lui era al centro di ogni cosa. Questo ha cambiato l’esistenza anche di chi gli stava accanto, non si parla soltanto e unicamente degli amori di Livatino. C’è un accento importante anche sulla realtà familiare del giovane. Il padre di Livatino lo interpreta proprio Nino Frassica, il quale si spoglia per due puntate dai panni di comico consumato e torna a fare l’attore drammatico. La parte mostra una trasformazione graduale che dimostra, qualora ce ne fosse ancora bisogno, come mai Frassica resta un elemento irrinunciabile per determinati contesti scenici. Pronto, intenso e coinvolgente. A volte è sufficiente un suo sguardo per restituire la profondità di un momento. Davvero un attore completo e un interprete che non ha bisogno di ulteriore retorica.

Oltre la commedia

Quello che serve, spesso anche a mezzo stampa, è far capire alla platea televisiva che Frassica è molto di più del Maresciallo Cecchini in Don Matteo o del Direttore e vicedirettore di Novella Bella da Fazio. Quelle sono maschere della commedia più che necessarie: hanno dato tanto lustro alla sua figura, tanto quanto il percorso fatto in passato con Arbore. Adesso però c’è dell’altro. L’esigenza di far capire, persino a chi lo ha sempre apprezzato, quante sfumature possiede un talento. Le risate restano un balsamo per l’anima, ma le riflessioni dopo un monologo intenso restano per sempre.

L’interpretazione di Frassica in Livatino è un lavoro di sottrazione scenica che attribuisce a ogni primo piano una profondità disarmante. Gli occhi intrisi di tensione e rammarico per le evoluzioni di dinamiche realmente accadute fra crimini e ritorsioni restituiscono, in un istante, anni bui che il nostro Paese – e in particolare la Sicilia – ha attraversato. Frassica mostra le cicatrici, insieme all’orgoglio, di un padre che ha visto il proprio figlio provare a scalfire un muro di mattoni pagando il prezzo più alto.

Una lezione di moralità ed etica

Livatino – Il giudice e i suoi assassini lascia alla platea televisiva una lezione di moralità ed etica importante, ma punta anche sulle emozioni parte delle quali si devono proprio all’interpretazione dell’artista di Messina. Riferimento della settima arte e del mezzo televisivo, soprattutto perché quando sceglie di salire in cattedra – grazie a chi gliene dà ancora l’opportunità – lo fa nella maniera più intensa possibile fra lacrime e sorrisi. Un ritratto generazionale fra suggestioni e sfumature che rendono il Servizio Pubblico televisivo ancora una risorsa, malgrado l’avvento di piattaforme e nuove realtà crossmediali.