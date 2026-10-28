Settimo Cielo, Jessica Biel rompe il silenzio sulla serie tv: “Stiamo lavorando al reboot”

A volte ritornano. Una certezza che vale anche per la serie tv Settimo Cielo: le avventure della famiglia Camden stanno per tornare in televisione. A rivelarlo è una delle protagoniste femminili più attese, Jessica Biel infatti ha rivelato che il reboot del prodotto è in lavorazione. La celebre interprete, che nella serie ha vestito i panni di Mary Camden riscuotendo un successo oltre ogni prospettiva possibile, ha annunciato l’inizio dei lavori per un ritorno ufficiale del noto titolo seriale.

Il contesto dell’annuncio è quello del fortunato podcast Ladies Night di Collider. La chiacchierata con l’interprete femminile è avvenuta lo scorso 22 ottobre 2026. Da quel giorno è ripartito il tamtam mediatico. C’è grande attesa, anche perché la serie televisiva tornerebbe dopo undici stagioni. Gli ultimi episodi risalgono al 2007, 19 anni di attesa suscitano curiosità a livelli altissimi. In molti, compresi alcuni addetti ai lavori, vorranno sapere quale sarà l’evoluzione e lo sviluppo di Settimo Cielo.

Jessica Biel annuncia il reboot di Settimo Cielo

Biel resta, per il momento, sulla difensiva ma avverte: “Non si tratterà soltanto di una semplice riproposizione”. L’idea di partenza, infatti, è quella di utilizzare la serie come volano per portare all’attenzione temi specifici. Bullismo, droga, alcol, dinamiche scolastiche e avvento dei nuovi media. Tutte questioni che coinvolgono gli adolescenti di oggi e le famiglie alle prese con nuovi paradigmi educativi. “Vogliamo affrontare queste tematiche in maniera più realistica, nelle ultime stagioni di Settimo Cielo abbiamo provato a farlo ma siamo riusciti soltanto a sfiorarle con delicatezza. Avevamo molti più vincoli e limitazioni per cercare di coinvolgere il pubblico”.

Le parole di Biel lasciano intendere quindi che non sarà un reboot con il freno a mano tirato, assisteremo a numerosi cambiamenti su cui al momento resta il massimo riserbo. La serie, nello specifico, è iniziata nel lontano 1996 andando avanti fino al 2007: un totale di 243 episodi, 45 minuti l’uno. Il contenuto fece breccia anche nel cuore degli adolescenti italiani che hanno iniziato ad apprezzare la serie vedendola su Italia Uno. Mediaset aveva comprato il titolo che veniva trasmesso nel palinsesto pomeridiano della rete.

Mediaset potrebbe trasmetterlo in Italia

Settimo Cielo, dunque, è diventata una piacevole consuetudine per molte famiglie. Lo Share faceva faville e Mediaset ha rinnovato un sodalizio in grado di consolidare il fil rouge catodico fra Italia e Stati Uniti. La fanbase del prodotto vanta numerosi affezionati direttamente dallo Stivale. Jessica Biel, nella fattispecie, parla del reboot con cognizione perchè – all’interno del nuovo progetto – figura come produttrice esecutiva assieme a Devon Franklin. In qualità di showrunner, invece, troviamo Anthony Sparks che dopo aver dato una mano alla produzione esecutiva entra ulteriormente negli equilibri di gestione di un prodotto atteso.

Per la trasmissione e distribuzione in pole position troviamo CBS Studios. Mediaset dovrebbe rinnovare l’accordo del passato, ma è presto per fare qualsiasi supposizione. Le certezze al momento sono due: la prima è che il reboot si farà, la seconda è che la sceneggiatura è in fase di scrittura. In verità ci sarebbe anche un terzo punto confermato: il cast non sarà quello originale della serie, troveremo numerose new entry e qualche conferma.

Le novità sul cast

Evoluzioni dovute non solo all’usura del tempo e ai cambiamenti di vita che hanno accompagnato ciascun interprete, ma anche per via di alcune decisioni giudiziarie. Stephen Collins, ad esempio, ha dovuto reinventarsi completamente: la sua carriera di interprete ha subìto una brusca flessione nel 2014 dopo la diffusione di una registrazione in cui ammetteva abusi su minori. Da quel momento si è ritirato a vita privata, lontano da Hollywood e dai riflettori di piccolo e grande schermo. Non è da escludere qualche cameo di alcuni membri del cast storico, anche per trovare i collegamenti idonei fra passato e presente. Il reboot, tuttavia, si baserà su linee narrative completamente rinnovate con altrettanti interpreti.