DOC 4, anticipazioni quarta puntata del 22 ottobre: Riccardo in crisi, Damiano preoccupato e Andrea sulle tracce di Campigli

Al Policlinico Ambrosiano basta poco perché un caso clinico diventi anche una resa dei conti personale: uno sguardo in corsia, una domanda lasciata a metà, una visita inattesa che cambia il tono della giornata.

La quarta puntata di DOC – Nelle tue mani 4, in onda giovedì 22 ottobre su Rai 1, porterà in reparto nuove tensioni: Riccardo alle prese con gelosia e responsabilità, Damiano scosso dall’arrivo del nipote Pietro e Andrea Fanti sempre più deciso a capire che cosa nasconda Campigli.

DOC 4, Mostri e Pinocchio: anticipazioni, orari e tensioni della serata su Rai 1

Nel primo episodio, Mostri, Riccardo si troverà davanti a una paziente difficile da decifrare: una ragazza che non vuole raccontare nulla di sé. E il caso, proprio per questo, si farà subito più complicato. In DOC, del resto, la diagnosi non passa mai soltanto dagli esami: spesso nasce da ciò che un paziente tace, evita o non riesce ancora a dire.

Per Riccardo, però, il problema non sarà solo medico. Le anticipazioni parlano della sua gelosia per il rapporto tra Matteo e Martina, una tensione destinata a pesare anche sul suo ruolo di tutor. È uno dei nodi più delicati della puntata: quando una fragilità privata entra in reparto, anche una consegna, una visita o una decisione presa davanti a un letto d’ospedale possono diventare meno limpide.

Accanto alla crisi di Riccardo ci sarà la preoccupazione di Damiano, colpito dall’arrivo improvviso in ospedale del nipote Pietro. Le condizioni del ragazzo lo getteranno nello sconforto e lo porteranno in una zona emotiva più scoperta del solito. Non è solo la paura per un familiare. Per un medico, vedere una persona cara diventare paziente significa perdere quella distanza che di solito aiuta a restare lucidi. Ed è qui che la fiction torna su uno dei suoi temi più forti: il confine sottile tra competenza e paura, soprattutto quando la malattia non riguarda più “gli altri”.

Nel secondo episodio, Pinocchio, tornerà al centro Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero. Andrea continuerà a indagare sul passato di Campigli, il Direttore Sanitario del Policlinico Ambrosiano, convinto che l’uomo nasconda qualcosa. L’occasione per scavare arriverà con il ricovero di una parente di Stefano.

Le anticipazioni non svelano ancora quale sia il segreto di Campigli, ma lasciano intendere che questo ingresso in reparto possa aprire una crepa nella sua versione dei fatti. A rendere tutto più teso c’è anche il rapporto sempre più stretto tra Campigli e Giulia, un avvicinamento che Andrea osserva con inquietudine crescente. La domanda, ora, non è soltanto che cosa nasconda il Direttore Sanitario, ma quanto quel passato possa cambiare gli equilibri del reparto.

La quarta serata di DOC 4 si annuncia quindi come un passaggio chiave della stagione. Riccardo dovrà capire se può tenere davvero separate gelosia e responsabilità, Damiano farà i conti con una paura familiare, mentre Andrea continuerà a inseguire una verità che sembra avvicinarsi proprio mentre Campigli guadagna terreno accanto a Giulia.

La stagione, composta da 16 episodi in otto prime serate, entra così in una fase in cui i casi clinici non servono solo a raccontare nuove emergenze, ma anche a mostrare che cosa succede ai personaggi quando la pressione del reparto smette di essere soltanto lavoro.