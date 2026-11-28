A Il Paradiso delle Signore basta una frase fuori posto per aprire una crepa difficile da richiudere. Nelle puntate in onda da lunedì 30 novembre a venerdì 4 dicembre, Roberto Landi finisce al centro di una tensione personale che rischia di pesare anche sul lavoro.

Accanto a lui, Diana continua a cercare risposte sul testamento del padre, mentre Umberto Guarnieri scopre che il processo sulle acque reflue potrebbe prendere una piega tutt’altro che favorevole.

Roberto dice la verità a Valeria e arriva allo scontro con Iacopo

La trama più delicata della settimana riguarda Roberto, messo alle strette dalle insinuazioni di Iacopo Corsi. Valeria, irritata da ciò che l’uomo lascia intendere su Landi, decide di affrontarlo. Poi racconta tutto a Roberto. A quel punto lui capisce di non poter più rimandare: sceglie di dire a Valeria la verità sulla propria omosessualità. Un momento forte, che per la soap pesa non solo sul piano sentimentale, ma anche su quello personale e sociale.

La confessione, però, non chiude la partita. Al contrario. Roberto prova a parlare con Iacopo, forse anche per mettere un freno a una situazione ormai fuori controllo, ma tra i due nasce un litigio acceso. E la tensione non resta chiusa nella sfera privata. Marcello si accorge che l’amico è cambiato, lo vede più cupo, più distante, e comincia a temere una scelta drastica: Roberto potrebbe perfino lasciare la direzione del Paradiso.

Il timore non è campato in aria. Landi non è solo un volto noto del grande magazzino. È uno di quei personaggi che tengono insieme lavoro, affetti e reputazione, sempre in bilico davanti allo sguardo degli altri. A volte bastano dettagli minimi: un silenzio diverso, una scrivania sistemata in fretta, uno sguardo che sfugge durante una conversazione. Al Paradiso, spesso, sono proprio queste piccole cose a dire che qualcosa sta cambiando prima ancora che qualcuno trovi il coraggio di parlarne.

Verso la fine della settimana, però, sarà Iacopo a sorprendere tutti con una confessione inattesa e sincera. Le anticipazioni non sciolgono del tutto il nodo, ma lasciano capire che dietro il suo atteggiamento potrebbe esserci qualcosa di più complicato della semplice ostilità. Il cuore della vicenda, allora, si sposta: non c’è solo la verità di Roberto, ma anche il modo in cui chi gli sta intorno reagisce quando quella verità smette di essere un sussurro e diventa impossibile da ignorare.

Diana cerca la verità sul testamento, Umberto teme il giudice Arnò

Intanto Diana continua a non fidarsi del testamento del padre. Il sospetto che il documento possa essere stato alterato la spinge a chiedere aiuto a Cesare, incaricato di fare alcune verifiche. La storia prende una piega più intima quando Diana torna dal Belgio con una lettera consegnatale dal notaio. Dentro c’è un messaggio del padre destinato a lei e al fratello. La ragazza decide di leggerlo insieme a Iacopo, trasformando quella che sembrava un’indagine familiare in un momento decisivo per entrambi.

Qui non c’è solo un dubbio legale da risolvere tra carte, firme e timbri. Per Diana il punto è un altro: capire se la volontà del padre sia stata rispettata oppure tradita. Il testamento non è una pratica da sistemare. È il tentativo di rimettere ordine in una memoria familiare che qualcuno potrebbe aver manomesso. E quando una lettera arriva dopo un viaggio, dopo sospetti e attese, non è mai soltanto un foglio: può chiudere una ferita, oppure aprirne una nuova.

Nel frattempo Umberto Guarnieri deve fare i conti con la riapertura del processo sulle acque reflue. All’inizio la notizia sembra lasciargli un certo margine. Ma l’ottimismo dura poco: il procedimento è stato affidato a un altro magistrato. Il nuovo giudice, Arnò, diventa così un elemento difficile da controllare. Umberto riesce a ottenere un incontro con lui, ma non basta a rassicurarlo. Anche Carla appare sempre più preoccupata per le possibili ricadute dell’inchiesta sulla reputazione della Galleria Milano Moda.

Attorno a queste storie si muovono anche le altre trame della settimana. Carmine chiede ai Puglisi un prestito per riparare il camion, ma le sue spiegazioni non convincono Ciro, che inizia a pensare che l’uomo nasconda qualcosa. Elisa, dopo l’incontro con Gianna, si ritrova davanti a ricordi dolorosi che avrebbe preferito tenere lontani. Matteo, invece, viene notato da un produttore discografico e intravede una possibile occasione nel mondo della musica. Al Paradiso, con l’avvicinarsi della Prima della Scala e di Sant’Ambrogio, Rebecca prova l’abito per l’occasione, Mimmo le fa complimenti che Mirella non può non notare, mentre Filippo Erba prepara una sorpresa con la complicità proprio di Mimmo.