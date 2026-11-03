Viola come il mare 3 parte senza Can Yaman: Francesca Chillemi riparte da Palermo con Rodrigo Guirao, prima puntata domani su Canale 5

Due anni e mezzo dopo il finale della seconda stagione, Viola come il mare torna in onda. La prima puntata della terza stagione va in onda domani, mercoledì 4 novembre, in prima serata su Canale 5, e per la prima volta la serie di Lux Vide dovrà fare a meno della coppia che l’aveva resa un fenomeno: Francesca Chillemi c’è ancora, ma al suo fianco non ci sarà più Can Yaman. Il suo posto, nella vita della giornalista Viola Vitale, lo prende l’attore argentino Rodrigo Guirao.

L’addio di Can Yaman e il destino di Demir

La notizia dell’uscita dell’attore turco era nell’aria dall’estate 2025, quando Yaman ha confermato che non sarebbe tornato nei panni dell’ispettore Francesco Demir. Le ragioni ufficiali sono gli impegni accumulati nel frattempo, da El Turco a Sandokan su Rai 1, entrambi già rinnovati per una seconda stagione; dietro le quinte si è parlato anche di rapporti ormai logorati con la produzione. Comunque sia andata, la scelta ha costretto gli sceneggiatori a riscrivere il cuore della serie, che nelle prime due stagioni ruotava interamente attorno alla tensione tra Viola e Demir.

Il comunicato Mediaset tiene volutamente il punto: la terza stagione si apre con Viola e Demir “che stanno per coronare il loro sogno d’amore”, senza spiegare come e quando l’ispettore esca di scena. Francesca Chillemi, intervistata da Sorrisi, non ha voluto aggiungere nulla: “Lascio al pubblico il piacere di scoprirlo”. Quel che è certo è che il vuoto lasciato da Demir sarà il motore della nuova stagione, non un dettaglio da archiviare nei primi minuti.

Chi è Rodrigo Guirao, il nuovo ispettore di Palermo

Nel quotidiano di Viola irrompe Massimo Paternò, nuovo ispettore della polizia di Palermo e, per una di quelle coincidenze che solo la fiction si concede, suo nuovo vicino di casa. I due partono malissimo, tra scontri di carattere e convivenza forzata, ma finiscono per collaborare alla soluzione di casi apparentemente insolubili. Il rapporto, promette la produzione, si trasforma in “un’amicizia speciale che aiuterà entrambi a uscire da un momento buio”. Niente colpo di fulmine, insomma, almeno sulla carta: Chillemi lo descrive come un personaggio concreto, che non forza le cose e aiuta Viola a ritrovare il proprio centro.

A interpretarlo è Rodrigo Guirao Díaz, argentino, classe 1980, un volto che il pubblico italiano conosce da tempo anche senza saperlo: era Nicolás ne Il mondo di Patty, poi è passato alla fiction Rai con Terra ribelle e alla Disney con Violetta, fino a La Certosa di Parma. Sul set, racconta Chillemi, i due hanno alternato spagnolo e italiano, e il collega è “veramente carino e super educato”. Un’operazione di casting pensata per non replicare Yaman ma per cambiare registro.

Prima la tv, poi lo streaming: la finestra Infinity si inverte

L’altra novità è nella programmazione. Con la seconda stagione Mediaset aveva sperimentato il percorso inverso, con tutti gli episodi su Mediaset Infinity da marzo 2024 e il passaggio su Canale 5 solo a maggio. Pier Silvio Berlusconi l’aveva definito un esperimento da ripetere se avesse funzionato, e a quanto pare ha funzionato, ma con un correttivo: questa volta la prima puntata debutta in televisione domani sera, e solo da lì in avanti la piattaforma corre davanti al palinsesto. Tutti gli episodi successivi saranno disponibili in anteprima assoluta e gratuita su Mediaset Infinity, prima dell’appuntamento settimanale del mercoledì sera su Canale 5.

È una formula che prova a tenere insieme due pubblici: chi vuole la serata evento in tv per il debutto e chi, abituato a guardare on demand, non ha intenzione di aspettare una settimana tra un episodio e l’altro. Resta da capire quanto peserà sugli ascolti lineari di Canale 5 il fatto che buona parte del pubblico più giovane arriverà al mercoledì sera avendo già visto la puntata.

Sei serate per 12 episodi, la regia di Sweet e Barbo

Anche la terza stagione, coprodotta da RTI e Lux Vide, mantiene il formato delle precedenti: sei prime serate per 12 episodi, due a sera, con la regia affidata ad Alexis Sweet e Laszlo Barbo. Restano Palermo e la sua luce come scenografia naturale, e resta la cifra che ha reso riconoscibile la serie fin dalla prima stagione del 2022: la sinestesia di Viola, che vede i colori delle emozioni altrui e li usa come bussola nelle indagini.

Le riprese, inizialmente previste per la primavera 2025, sono slittate di un anno e si sono svolte tra Palermo e Mondello nella prima metà del 2026. Un’attesa lunga, che spiega anche la cautela con cui Mediaset ha gestito la comunicazione: la conferma della terza stagione era arrivata quando ancora si dava per scontata la presenza di Yaman. Ora la domanda è se il pubblico di Viola come il mare seguirà la protagonista anche senza il suo ispettore. La risposta, almeno la prima, arriva domani sera.