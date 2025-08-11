Quando torna Viola come il mare 3 e chi sostituirà Can Yaman: le nuove trame e i nuovi arrivi

Con un curioso mix di glamour e suspense, Viola come il mare è riuscita a conquistare un posto fisso nel cuore degli spettatori di Canale 5. E ora, con l’annuncio della terza stagione, la serie torna sotto i riflettori con una notizia già trapelata nei mesi scorsi ma ora ufficiale: l’abbandono di Can Yaman.

A raccogliere il testimone sarà l’argentino Rodrigo Guirao, noto ai nostalgici della serie cult Il mondo di Patty e volto amatissimo del piccolo schermo sudamericano. Una scelta che segna a tutti gli effetti un vero e proprio cambio di marcia nella narrazione.

Al fianco di Francesca Chillemi, confermatissima nei panni della brillante giornalista sinestetica Viola Vitale, troveremo infatti un nuovo ispettore capo con tutto il carisma latinoamericano necessario per sedurre (sullo schermo e non solo) il pubblico italiano.

Addio Demir, benvenuto Guirao

La decisione di sostituire Can Yaman non è stata una sorpresa. Da tempo, infatti, il rapporto tra l’attore turco e la produzione sembrava logorato da frizioni interne e incomprensioni professionali. Complici anche i deludenti risultati de Il turco, la serie con Greta Ferro mai davvero decollata, Yaman ha scelto di voltare pagina.

E con lui anche Viola come il mare, che accoglie Rodrigo Guirao come nuova punta di diamante maschile. Oltre a Il mondo di Patty, avevamo giò visto Guirao (classe 1980) nella fiction Rai Terra Ribelle. Il suo ritorno sulle scene italiane è senz’altro un’operazione di casting sapiente che punta a rinvigorire la fiction con un volto che sa coniugare fascino internazionale a intensità interpretativa.

La terza stagione si aprirà con Viola decisa a lasciarsi alle spalle il dolore per la rottura con Demir. La protagonista, tra un’indagine e l’altra, si troverà convolta in una nuova relazione, ma questa volta il ritmo sarà diverso.

Il nuovo vicino di casa (nonché nuovo ispettore capo) non le farà chiudere occhio e non solo per il rumore. Nascerà infatti pian piano un’intesa solida che promette scintille, tra tensione emotiva e chimica non detta.

Ritorni e nuovi volti

Le riprese, inizialmente previste per la scorsa primavera, sono slittate a causa della seconda gravidanda di Francesca Chillemi, che ha annunciato una temporanea pausa dal set. L’attrice tornerà a vestire i panni di Viola non appena le condizioni lo permetteranno, in modo da garantire continuità alla figura simbolo della serie.

Nel frattempo cresce l’attesa per scoprire se la nuova alchimia tra i protagonisti riuscirà a replicare (se non anche superare) il successo delle precedenti stagioni. Viola come il mare 3 si prepara a debuttare in prima serata tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, con l’ambizione di dominare la fascia serale e fare il pieno di ascolti anche su Mediaset Infinity.