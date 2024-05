Mediaset mantiene la promessa: mentre Canale 5 manda in onda settimanalmente la serie, la quarta, quinta e sesta ed ultima puntata di Viola come il mare 2 sono disponibili in anteprima su Mediaset Infinity

Chi ha già visto le prime tre puntate di Viola come il mare 2 su Mediaset Infinity sta aspettando con trepidazione la quarta puntata ma anche, ovviamente, la quinta e la sesta ed ultima: tre episodi finali della seconda stagione della fortunata serie tv di Canale 5 sono disponibili in streaming, sempre in esclusiva ed in anteprima rispetto alla messa in onda televisiva.

Il caricamento degli ultimi tre episodi della seconda stagione è avvenuto oggi, venerdì 10 maggio 2024, con una settimana di ritardo rispetto a quanto annunciato ancora ad aprile. Quando Mediaset caricò in anteprima la prima parte di stagione sulla propria piattaforma, aveva annunciato che i restanti tre sarebbero stati messi online il 3 maggio, data di debutto della serie tv tv. Cosa, poi, non avvenuta.

Non subito, almeno: la promessa di rendere disponibili anche il quarto, quinto e sesto episodio in anteprima rispetto alla messa in onda su Canale 5 è stata mantenuta. Mediaset Infinity, ora, ha quindi caricato tutta la seconda stagione di Viola come il mare. Il tutto, mentre su Canale 5 la serie va in onda regolarmente con un episodio a settimana: ieri (giovedì 9 maggio) è stato trasmesso il secondo episodio, mentre il terzo andrà in onda giovedì prossimo, 16 maggio.

L’esperimento di caricare in anteprima streaming Viola come il mare 2 ha evidentemente funzionato: nella prima settimana di disponibilità (dal 24 aprile al 3 maggio), i primi tre episodi hanno raggiunto i 4 milioni di ore visualizzate, diventando il contenuto on demand più visto di tutte le piattaforme digital. Numeri che, nel corso di questa settimana, sono inevitabilmente cresciuti.

È prevedibile che lo stesso avvenga con gli ultimi tre episodi, complice il finale di stagione che potrebbe svelare nuovi colpi di scena nella relazione tira e molla tra la protagonista Viola (Francesca Chillemi) e l’ispettore Demir (Can Yaman). Con l’augurio che da esperimento diventi una pratica sempre più frequente, per soddisfare i palati sia di chi ama le maratone seriali che di chi vuole gustarsi gli episodi secondo i propri ritmi.