Viola come il mare 2 esce in anteprima su Mediaset Infinity il 24 aprile, e dal 3 maggio su Canale 5: la seconda stagione continua a raccontare le vicissitudini della giornalista Viola e dell’Ispettore Francesco a Palermo

Viola come il mare 2, seconda stagione della fiction di Canale 5 con Francesca Chillemi e Can Yaman, ha il privilegio di avere un doppio debutto: prima della messa in onda televisiva, infatti, la serie è in anteprima gratuita su Mediaset Infinity, per la gioia di coloro che non vogliono aspettare di vedere la serie sul piccolo schermo. Ad ogni modo, in tv o in streaming, tornano le avventure della giornalista Viola (Chillemi), affetta da sinestesia, e del poliziotto Francesco (Yaman), con numerosi nuovi personaggi. Volete saperne di più? Proseguite nella lettura!

Quando esce Viola come il mare 2?

Mediaset ha deciso di sperimentare una nuova distribuzione per questa serie: i primi tre episodi sono infatti in anteprima gratuita su Mediaset Infinity da mercoledì 24 aprile 2024. Su Canale 5, invece, la seconda stagione comincia da venerdì 3 maggio: nello stesso giorno, su Mediaset Infinity sono caricati gli ultimi tre episodi, rendendo così la stagione interamente disponibile prima della sua messa in onda televisiva.

Viola come il mare 2, la trama

Dopo aver scoperto che suo padre, per le cui ricerche si era trasferita a Palermo, è morto, Viola decide di chiudere con il suo passato: basta cronaca e più leggerezza nella sua vita. Con Francesco i sentimenti restano in bilico: lui se n’era andato via durante la cena che lei aveva organizzato, ma non ci ha pensato un attimo a salvarla da Santo Buscemi (David Coco), il Pm che si è scoperto essere la talpa della Polizia che depistava le indagini sul traffico di esseri umani.

Nei nuovi episodi, prosegue quindi il tira e molla tra Viola e Francesco, ma qualcuno potrebbe insinuarsi tra di loro: è il nuovo Pm Matteo Ferrara (Giovanni Scifoni), che lascia Viola non indifferente. Nella redazione di Sicilia WebNews, intanto, giungono un nuovo editore, Leonardo Piazza (Ninni Bruschetta), e una nuova direttrice, Vita Stabili (Alice Arcuri).

Viola come il mare 2, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della seconda stagione sono sei, ciascuno della durata di circa 100 minuti. Mediaset Infinity pubblica i primi tre mercoledì 24 aprile ed i restanti tre venerdì 3 maggio, mentre Canale 5 manda in onda la serie proprio da venerdì 3 maggio per sei prime serate ed altrettante settimane. Il finale di stagione va in onda il 7 giugno.

Viola come il mare 2, il cast

Nel cast della serie confermatissimi i protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman, affiancati però da numerosi nuovi interpreti, come Ninni Buschetta, Giovanni Scifoni ed Alice Arcuri.

Francesca Chillemi è Viola Vitale: la protagonista, giornalista che si trasferisce a Palermo per cercare informazioni su suo padre. Viola ha una sorta di superpotere: sente, o meglio, vede i sentimenti degli altri attraverso la sinestesia;

la protagonista, giornalista che si trasferisce a Palermo per cercare informazioni su suo padre. Viola ha una sorta di superpotere: sente, o meglio, vede i sentimenti degli altri attraverso la sinestesia; Can Yaman è Francesco Demir: Ispettore capo di polizia con un talento innato per le indagini;

Ispettore capo di polizia con un talento innato per le indagini; Giovanni Scifoni è Matteo Ferrara: nuovo Pm, lucido e disciplinato, con il fascino della compostezza e di chi sa sempre ciò che vuole;

nuovo Pm, lucido e disciplinato, con il fascino della compostezza e di chi sa sempre ciò che vuole; Ninni Bruschetta è Leonardo Piazza: nuovo editore di Sicilia WebNews, ha rilevato la testata licenziando alcuni giornalisti e mantenendone altri;

nuovo editore di Sicilia WebNews, ha rilevato la testata licenziando alcuni giornalisti e mantenendone altri; Alice Arcuri è Vita Stabili: nuova direttrice di Sicilia WebNews, stakanovista e determinata;

nuova direttrice di Sicilia WebNews, stakanovista e determinata; Lorenzo Scalzo è Raffaele Noto: nuovo redattore sportivo di Sicilia WebNews;

nuovo redattore sportivo di Sicilia WebNews; Chiara Tron è Tamara: videomaker di Sicilia WebNews ed amica di Viola;

videomaker di Sicilia WebNews ed amica di Viola; Virginia Diop è Maryam Nzari: nuova redattrice politica di Sicilia WebNews, di origini islamiche;

nuova redattrice politica di Sicilia WebNews, di origini islamiche; Giovanni Nasta è Turi D’Agata: collega di Francesco.

Dov’è girato Viola come il mare 2?

La seconda stagione è stata girata tra luglio e dicembre 2023 in Sicilia, soprattutto a Palermo, ma anche negli studi di Formello (Roma) di Lux Vide.

Viola come il mare 2, regista

Il regista della seconda stagione è Alexis Sweet, che prende il posto di Francesco Vicario. A produrre, Lux Vide (gruppo Fremantle).

Viola come il mare, i libri

La serie tv è tratta dal libro “Conosci l’estate?”, di Simona Tanzini (ed. Sellerio), in cui si racconta dell’arrivo a Palermo di Viola, che resta subito coinvolta nel caso dell’omicidio della ventenne Romina, figlia di buona famiglia, per cui viene accusato il cantautore Zefir.

Tanzini ha scritto solo questo libro con protagonista Viola Vitale, e due racconti, contenuti nelle raccolte “Una settimana in giallo” e “Cucina in giallo” (ed. Sellerio). Viola è in parte ispirata proprio a lei: anche Tanzini, infatti, è una giornalista che da Roma si è trasferita a Palermo.

Viola come il mare 3 si farà?

Mediaset potrebbe ordinare una terza stagione della serie, che si presta alla lunga serialità, ma prima deve valutare il responso del pubblico, sia dal punto di vista dell’auditel ma anche delle visualizzazioni su Mediaset Infinity.

Dove vedere Viola come il mare 2?

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere Viola come il mare 2 in streaming su Mediaset Infinity, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. La serie tv viene caricata in anteprima il 24 aprile con i primi tre episodi, e il 3 maggio con i restanti tre. A questo link la pagina ufficiale della serie, dove si può vedere anche la prima stagione.