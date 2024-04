Viola come il mare 2 uscirà come annunciato su Mediaset Infinity il 24 aprile 2024 con i primi tre episodi, mentre su Canale 5 andrà in onda da venerdì 3 maggio

Viola come il mare 2, annunciata la data di uscita: in anteprima su Mediaset Infinity, poi su Canale 5

La stagione della fiction di Mediaset non si è ancora conclusa. Dopo Vanina – Un vicequestore a Catania e Se potessi dirti addio, ora è la volta di un gradito ritorno, per cui la distribuzione tenterà un esperimento inedito sulle reti del Biscione: parliamo di Viola come il mare 2, la cui uscita avverrà prima in streaming su Mediaset Infinity e poi su Canale 5.

Quando esce Viola come il mare 2 su Mediaset Infinity?

A gennaio, durante una conferenza stampa dedicata anche ai contenuti digitali del gruppo, Piersilvio Berlusconi aveva anticipato che la seconda stagione della serie tv prodotta da Lux Vide per Rti avrebbe avuto un’anteprima sulla piattaforma del gruppo.

Così sarà: Viola come il mare 2 sarà infatti disponibile su Mediaset Infinity (gratuitamente) da mercoledì 24 aprile 2024. Attenzione, però: non saranno caricati tutti gli episodi inediti, ma solo i primi tre. Un modo per invogliare il pubblico a scoprire il resto della stagione in tv.

Mediaset tenta insomma la strada già intrapresa da tempo da RaiPlay, che propone l’anteprima del primo episodio delle proprio fiction con qualche giorno di anticipo rispetto alla messa in onda televisiva sui canali Rai. Una strategia che, se dovesse regalare buoni numeri alla piattaforma, potrebbe essere ripetuta con altri titoli nella prossima stagione.

Quando esce Viola come il 2 su Canale 5?

Preferite la visione “classica”, ovvero sul piccolo schermo con appuntamenti settimanali? Non dovrete aspettare tanto: Viola come il mare 2 debutterà infatti su Canale 5 venerdì 3 maggio 2024, con sei appuntamenti settimanali. In questa seconda stagione, diretta da Alexis Sweet, proseguono i battibecchi tra la protagonista, la giornalista Viola (Francesca Chillemi) e Francesco (Can Yaman).

Mente Viola cerca di fare pace con la sua malattia, gli ostacoli all’amore tra i due non finiscono: l’arrivo di un nuovo Pm porterà confusione tra i sentimenti di Viola. Tante novità anche a Sicilia Web News, dove Viola dovrà vedersela con un nuovo capo e nuovi colleghi.