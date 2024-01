A marzo la seconda stagione della serie con Francesca Chillemi e Can Yaman sarà disponibile in streaming, e solo successivamente andrà in onda in televisione

Mediaset Infinity come RaiPlay, verrebbe da dire. Ma quello annunciato oggi in una conferenza stampa (che ha toccato vari argomenti, dai risultati dei contenuti digital al futuro de L’Isola dei Famosi e di Paolo Bonolis) da Piersilvio Berlusconi è per ora un esperimento che, se porterà buoni risultati, potrebbe essere ripetuto. La notizia è che Viola come il Mare 2 debutterà a marzo 2024 in anteprima su Mediaset Infinity, e solo in un secondo momento su Canale 5.

Chillemi-Yaman come Mare Fuori?

L’idea presentata oggi ricalca quella che laapplica con alcune sue produzioni, ovvero metterle a disposizione sulla sua piattaforma prima della messa in onda sul piccolo schermo. Una strategia che ha dimostrato funzionare soprattutto con Mare Fuori , che sappiamo essere esploso proprio sul web, diventando un fenomeno senza precedenti per la serialità della tv di Stato.

Con Viola come il mare 2, che ha come protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman, non si punta allo stesso effetto “boom”, ma si vuole valorizzare da una parte un prodotto che su Mediaset Infinity ha portato buoni risultati e, al tempo stesso, dare maggiore risalto alla piattaforma streaming di Mediaset, utilizzando una produzione propria che faccia da traino per gli altri contenuti in catalogo. Ricordiamo che Mediaset Infinity mette già a disposizione alcune serie in anteprima, ma sono serie d’acquisizione, come My Home My destiny, Dreams and Realities ed Interrupted-L’amore incompiuto.

I numeri di Viola come il mare su Mediaset Infinity

Viola come il mare, le foto della nuova fiction di Canale 5 con Francesca Chillemi e Can Yaman Guarda le altre 55 fotografie → La scelta per questo esperimento è caduta su Viola come il mare per via dei buoni risultati ottenuti su Mediaset Infinity nella prima stagione (che in tv aveva raggiunto risultati sopra la media di rete). L’ascolto medio digitale dei dodici episodi (andati in onda su Canale 5 nel 2022) è stato infatti di 525.000 spettatori, con un’audience incrementale rispetto a quella televisiva del 18,4%.

Viola come il mare è stata anche un buon successo per Netflix, che ne ha acquistato i diritti per il proprio catalogo. Come rilevato dal primo report “What we watched”, nei primi sei mesi del 2023 la serie ha ottenuto 5,4 milioni di visualizzazioni, dietro solo a Mare Fuori e Il Processo per quanto riguarda le serie italiane d’acquisizione.

Quando andrà in onda Viola come il mare 2?

© Fabio Lovino

Una volta messa a disposizione online, Viola come il mare 2 andrà in onda su Canale 5. Ma quando? Al momento non è dato saperlo, anche perché in casa Mediaset deve ancora essere presa una decisione: per ora le ipotesi viaggiano tra tarda primavera o l’autunno.