Interrupted – L’amore incompiuto, su Mediaset Infinity un nuovo romantic drama turco

Mediaset Infinity continua a proporre serie tv in esclusiva in streaming gratis sulla piattaforma. E dopo le spagnole Escandalo e Io so chi sei, arriva Interrupted – L’amore incompiuto, un romantic drama turco che si inserisce in scia alle appassionanti soap Terra Amara e My Home My Destiny amate dal pubblico Mediaset tra Canale 5 e lo streaming. Interrupted – L’Amore Incompiuto, uscita nel 2020, arriva in streaming gratuito dal 15 dicembre (su Mediaset Infinity il trailer per scoprire la serie).

Interrupted – L’amore incompiuto, la trama

La storia raccontata da Interrupted – L’amore incompiuto è quella di un amore che non conosce confini e supera i limiti della stessa vita. Ozan è un giornalista e sta per sposare la collega Elif, i due sono molto innamorati ma un terribile incidente rovina la loro felicità. Ozan stava indagando su un oscuro caso, quando viene coinvolto in un brutto incidente che gli costa la vita. Ma inaspettatamente ha una seconda possibilità e può tornare sulla terra per capire cosa gli sia successo.

Viene rimandato nel corpo di Kadir. Non potrà rivelare la sua vera identità alla donna che ama e al tempo stesso dovrà fare i conti con la vita del suo nuovo corpo che ha un passato complicato e un presente che è completamente l’opposto rispetto a quella che era la sua vita. Riuscirà Ozan a scoprire la verità e a ritrovare l’amore perduto?

Interrupted – L’amore incompiuto, quante puntate sono?

Le puntate della miniserie sono 8.

Interrupted – L’amore incompiuto, la prima impressione

La miniserie Interrupted – L’amore incompiuto è una strana produzione. Basta iniziare il primo episodio per rendersene conto. Al di là della fattura turca riconoscibile dalla fotografia dai colori accesi, da una colonna sonora che sottolinea le scene più che accompagnarle come se fosse stata selezionata da un’intelligenza artificiale, la miniserie sorprende per uno stile surreale e ironico che appare quasi involontario. Tutto è così esagerato, estremizzato da sfiorare la parodia del genere.

Certo bisognerebbe chiedersi “quale genere”, visto che Interrupted è un po’ una serie romantica ma anche un poliziesco con il mistero sulla morte del protagonista che torna nel corpo di un’altra persona per portare a termine le cose lasciate in sospese. E tra gli aspetti rimasti in sospeso c’è la sua fidanzata che ha assistito alla sua morte e si ritrova a indagare insieme a uno sconosciuto che sembra sapere troppo della sua vita. Avendo uno stile così esagerato e involontariamente comico, sarebbe stato difficile per Mediaset proporlo in una collocazione diversa rispetto al rilascio in streaming gratuito. Troppo strano per la prima serata, troppo poco lungo per usarlo come soap.

Interrupted – L’amore incompiuto, il cast

Realizzato da TIMS&B Productions, Interrupted – L’amore incompiuto vede come protagonista Burak Deniz che il pubblico italiano conosce per aver interpretato Asaf nella serie TV Le Fate Ignoranti di Ferzan Özpetek su Disney+, il quale alla fine riesce a cavarsela dimostrando un’abilità superiore al resto del cast, soprattutto dovendo mettere in scena lo stupore di una persona che si trova nel corpo di un’altra. La co-protagonista è Dilan Çiçek Deniz che interpreta Elif.

Burak Deniz è Mehmet Kadir Bilmez/Ozan

è Mehmet Kadir Bilmez/Ozan Dilan Çiçek Deniz è Elif Urazoğlu

è Elif Urazoğlu Cem Davran è Nejat Amir

è Nejat Amir Ezel Akay è Ayı İsmet

è Ayı İsmet Tolga Sarıtaş è Ozan

è Ozan Esra Ruşan è Saadet

è Saadet Nazlı Bulum è Ebru

è Ebru Muhammad Abdullah è Ehsan

è Ehsan Cihat Süvarioğlu è Mehmet

Interrupted – L’amore incompiuto ci sarà una seconda stagione?

No, è considerata una miniserie da 8 episodi e non ha avuto un seguito.

Interrupted – L’amore incompiuto, dove vedere la serie

La miniserie romantica turca è in streaming gratuito su Mediaset Infinity.