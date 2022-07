Terra Amara è la nuova serie tv turca che Canale 5 manda in onda a partire da lunedì 4 luglio 2022, dal lunedì al venerdì alle 15:45. La serie, andata in onda dal 2018 al 2022 su Atv, è ambientata negli anni Settanta e racconta la storia di Züleyha (Hilal Altınbilek), che per amore scappa da Istanbul per sposarsi ad Adana.

Nel corso dei 423 episodi (141 nella versione originale), Züleyha affronta perdite, gioie e colpi di scena che estendono il racconto anche alle persone che incontra lungo la sua vita, in particolare alla famiglia Yaman, ricca proprietaria di una tenuta.

Terra Amara, anticipazioni puntate 4-8 luglio 2022 (episodi 1-5)

Puntata 4 luglio 2022

Zuleyha, una ragazza bella ed intelligente che lavora come sarta ad Istanbul, è innamorata di Yilmaz che lavora come meccanico nella bottega del suo padrino Ayhan. I due ragazzi si amano moltissimo, tanto che Yilmaz le sta per fare la proposta di matrimonio. Purtroppo però, Zuleyha, che vive con il fratellastro Veli, giocatore d’azzardo, viene venduta da quest’ultimo a Naci l’uomo con cui ha contratto molti debiti di gioco. Una sera Zuleyha, con l’inganno, viene mandata dal fratellastro a casa di Nigar, che e’ complice di Naci. Naci tenta di violentarla ma Yilmaz, avvertito da Gulsum, moglie di Veli, corre dalla sua amata e durante la colluttazione uccide Naci. I due innamorati, scioccati da quanto accaduto, si rifugiano a casa di Ayhan che convince Yilmaz a fuggire da solo, dando al ragazzo l’indirizzo di un falsario per costruirsi una nuova identità. Zuleyha non appena si accorge dell’assenza di Yilmaz lo raggiunge alla stazione ferroviaria e i due innamorati fuggono ad Adana.

Puntata 5 luglio 2022

Scesi dal treno Zuleyha e Yilmaz scoprono di essere stati derubati di tutti i loro averi e così sono costretti a vendere le loro fedi e prendono una stanza per riposarsi. Dallo stesso treno scende Demir che raggiunge la sua tenuta pilotando un piccolo aereo e per questo discute con la madre Hunkar che teme per la sua incolumità. Yilmaz riconosce in lontananza un suo vecchio amico commilitone, che sta reclutando alcuni braccianti per lavorare nelle campagne. Prova a raggiungerlo per chiedere un lavoro, non riuscendoci chiede in giro; gli dicono che può trovarlo nell’immensa tenuta della famiglia Yaman. Dopo un estenuante cammino attraverso i campi, i due ragazzi, finalmente trovano Gaffur che, sembra contento di vedere il suo vecchio amico. Nella tenuta, fervono i preparativi per il matrimonio civile collettivo, a cui Hunkar obbliga le coppie di braccianti che vivono e lavorano all’interno della tenuta.

Puntata 6 luglio 2022

Ylmaz e Zuleyha riescono ad attirare le attenzioni dei padroni e gli vengono offerti dei lavori più di responsabilità. Questo suscita le invidie del resto dei lavoratori che cercano di ostacolarli in tutti i modi. Hanno tutti paura di vedersi togliere i loro posti conquistati a fatica.

Puntata 7 luglio 2022

E’ terminata la grande festa dei matrimoni e la Signora Hunkar vuole portare della zuppa alla madre, ma una volta in camera scopre che non si trova lì. L’intera popolazione della tenuta si mette alla ricerca della donna, finchè non viene trovata sulla riva del canale. Gaffur corre verso di lei per prenderla e portarla a casa, ma la donna si spaventa e cade in acqua. A quel punto, Yilmaz che si trovava nel bosco con Zuleyha, insospettito dal trambusto, arriva al canale e senza pensarci un attimo si tuffa in acqua e salva la Signora Azize. Il suo eroismo e i favori di cui sembra godere Zuleyha mandano su tutte le furie Gaffur, Saniye e Fadik. Le ultime due, in particolare, tormentano Zuleyha al punto che lei, stanca delle continue vessazioni decide che e’ ora di andarsene e trovare lavoro altrove. La notizia dell’imminente partenza manda in crisi Gulten che con la scusa di offrire delle kofte confessa a Yilmaz il suo amore per lui.

Puntata 8 luglio 2022

Hunkar ha ormai scoperto che Zuleyha e Yilmaz non sono fratelli, ed ha il sospetto che l’uomo sia coinvolto con le persone che hanno sparato ad Adnan, suo marito e padre di Demir. Allora la donna affida a Gaffur il compito segreto di indagare su Yilmaz. Nel mentre, Demir sembra insospettito e inizia ad interrogare Yilmaz sul suo passato e quello di Zuleyha. Saniye intuisce che il marito Gaffur le sta nascondendo qualcosa riguardo alla signora Hunkar, e alla fine l’uomo le confessa il compito affidatogli. Nel frattempo al villaggio scoppia un’epidemia di tifo e la gente viene messa in salvo dall’intervento organizzato da Demir e Hunkar. Anche Zuleyha si sentirà male: a causa dello stress accumulato e dalla notte in bianco passata ad accudire la figlia di Nazire e a portare insieme a Demir tutti i contagiati del villaggio in ospedale. Di rientro alla tenuta, Demir, per far mangiare e riposare Zuleyha si ferma in una locanda.

Terra Amara, streaming

E’ possibile vedere Terra Amara in streaming sul sito ufficiale di Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link, la pagina ufficiale della serie.