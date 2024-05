La serie turca di successo, in onda dal luglio 2022, giunge a conclusione dopo 22 mesi di programmazione e di successi, tanto da essere promossa in prima serata

Ci siamo: dopo 22 mesi di programmazione praticamente costante, Terra Amara si sta avvicinando alla sua ultima puntata, quel finale che chiuderà definitivamente la saga di Zuleyha (Hilal Altınbilek) nella vasta pianura di Çukurova, in provincia di Adana. Mediaset ha infatti annunciato quando andrà in onda il finale di Terra Amara: una data che si fa sempre più vicina e che, sicuramente, non farà felici i numerosi fan di questa dizi turca che ha conquistato il pubblico di Canale 5, dal pomeriggio alla prima serata.

Quando finisce Terra Amara?

L’ultima puntata di Terra Amara andrà in onda venerdì 31 maggio 2024, in prima serata, su Canale 5. Restano quindi davvero pochi episodi in prima tv della saga turca, in tutto composta da 141 episodi dell’edizione originale (ricordiamo che un episodio originale dura intorno ai 150 minuti), diventati 698 nell’edizione italiana, con episodi di circa 30 minuti ciascuno.

Canale 5, quindi, in queste settimane continuerà a trasmettere Terra Amara la domenica pomeriggio (dalle 14:45 alle 16:30) e il venerdì sera. Tenendo conto anche della puntata in onda domani, domenica 12 maggio, gli appuntamenti rimasti con la dizi turca sono ancora sei.

Il successo di Terra Amara

Era il 4 luglio 2022 quando nel pomeriggio di Canale 5 andava in onda il primo episodio di Terra Amara: il successo è stato praticamente immediato, tant’è che la rete decise di confermare la serie anche in autunno, nella stessa fascia oraria, dopo uno stop tra settembre e ottobre per permettere la trasmissione del finale di Una Vita.

Da novembre 2022 a marzo 2024 Terra Amara è rimasto in pianta stabile nel daytime della rete ammiraglia Mediaset, accrescendo il proprio pubblico e diventando ancora più seguita. Dopo qualche tentennamento, nel novembre 2023 è giunta la promozione in prima serata, la domenica sera, con numeri importanti.

Per qualche mese, Terra Amara è così andato in onda sia al pomeriggio che in prime time. Poi, a marzo di quest’anno, la promozione definitiva (esclusa la puntata della domenica pomeriggio) in prima serata. Una scelta che è stata ripagata dagli ascolti: la puntata di ieri, venerdì 10 maggio, ha ottenuto 3.018.000 spettatori e il 18,24% di share (programma più visto della prima serata), toccando picchi del 22% di share e sfiorando 3.500.000 spettatori. Buoni anche i risultati tra i più giovani, con una media del 24,6% di share tra i 15-19enni.

Il dopo-Terra Amara

Canale 5, consapevole che il finale della serie fosse sempre più vicino, ha approfittato della promozione in prima serata di Terra Amara per affidarne lo slot pomeridiano a una nuova serie turca, Endless Love. Proprio ieri la serie è stata trasmessa anche in seconda serata, sfruttando il traino di Terra Amara, portando a casa 1.726.000 spettatori (share del 18,73%).

Per chi, invece, non volesse proprio rinunciare a Zuleyha, c’è la possibilità di seguire le repliche della serie fin dalla prima stagione su Rete 4, ogni sera alle 19:45, da ormai due mesi. E poi, ovviamente, gli episodi sono disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity.