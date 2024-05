Ecco come finisce Terra Amara, la soap opera di Canale 5 in onda dal 2022 e ambientata nella Turchia degli anni Settanta

Dopo quasi due anni di messa in onda, giunge al suo finale Terra Amara: sabato 8 giugno 2024, alle 21:30, scopriremo infatti come finisce la soap opera turca, nota in patria con il titolo di “Bir Zamanlar Çukurova”, che Canale 5 ha mandato in onda dall’estate del 2022, con appuntamenti prima quotidiani e poi in prima serata, a dimostrazione del successo ottenuto tra il pubblico. Terra Amara è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022 su Atv, per un totale di 423 puntate.

Terra Amara, finale dell’8 giugno 2024: come finisce?

L’arresto degli assassini di Hakan

La serie ha raccontato la storia di(Hilal Altınbilek), che per amore è scappata da Istanbul per sposarsi ad Adana. La protagonista ha affrontato perdite, gioie e colpi di scena che hanno esteso il racconto anche alle persone che ha incontrato lungo la sua vita, in particolare alla famiglia Yaman, ricca proprietaria di una tenuta.

Gli assassini di Hakan (Ibrahim Celikkol) vengono arrestati e assicurati alla giustizia. Vahap (Ergün Metin) viene a sapere da Tahir che il fratello è rientrato a Cukurova ed è stato arrestato. Durante un colloquio in carcere, Vahap promette ad Abdulkadir (Erkan Bektaş) che farà in modo che Fikret (Furkan Palalı) paghi per ciò che ha fatto. Fadik (Polen Emre) e Rasit (Şahin Vural), intanto, scoprono che presto diventeranno genitori. La giustizia trionfa a Cukurova: Betul (İlayda Çevik), Abdulkadir e Colak (Altan Gördüm) vengono tutti e tre condannati: Betul a ventiquattro anni, mentre gli altri due al carcere a vita.

La grande festa per Fikret e Zeynep

A villa Yaman fremono i preparativi per il matrimonio di Fikret e Zeynep. Tutti gli abitanti di Cukurova sono felici di questa occasione speciale. Durante la festa, Gaffur (Bülent Polat) e Gulsum decidono di sposarsi a fine estate, e finalmente anche Cevriye (Irmak Aydın) riceve una proposta di matrimonio.

La bomba di Vahap

I festeggiamenti però vengono interrotti da Vahap, che minaccia di far esplodere una bomba tra gli invitati a meno se le autorità non libereranno Abdulkadir. Nel panico generale, l’anziano “zio” Adnan capisce che la bomba in possesso di Vahap è falsa. Così, le autorità portano via il criminale e la festa può proseguire.

Il futuro dei personaggi

Züleyha può finalmente vivere felice con i suoi figli e chiudere definitivamente con l’amore, continuando ad occuparsi della gestione della sua azienda. A raccontarlo, una voce fuori campo. Sua figlia, Leyla, ha seguito le orme del padre Demir (Murat Ünalmış), permettendo all’azienda di famiglia di espandersi. Leyla ha anche avuto un figlio, che ha chiamato come il padre.

Fikret, invece, ha lasciato il suo lavoro nelle mani del figlio Kerem Ali, e si gode la pensione con Zeynep: i due hanno avuto una figlia, che hanno chiamato Müjgan, diventata ingegnere tessile. Çetin (Aras Şenol) fatica a dimenticare Gülten (Selin Genç), ma anni dopo si innamora e sposa un’insegnante di musica.

Gaffur (Bülent Polat) si risposa con Gulsen e hanno una vita felice. L’uomo muore a 75 anni, per un malore improvviso. La figlia adottiva dell’uomo, Uzum (Neva Pekuz), studia Medicina e si specializza negli Stati Uniti.

Lütfiye (Hülya Darcan), dopo essere stata sindaca di Çukurova, viene eletta in Parlamento per due mandati e diventa Ministro dell’Agricoltura. Fadik e Rasit diventano genitori di due bambini; Cevriye si sposa. Sermin (Sibel Taşçıoğlu) muore d’infarto mentre sta lavorando, nel 1990; sua figlia Betul, dopo aver scontato la pena, si trasferisce: nessuno sa dove si trovi. Fusun (Yeliz Doğramacılar), divorziata, si trova in una casa di riposo; non smette di spettegolare.

Colak, mentre è in prigione, scopre di essere diabetico: muore nel 1985, mentre si trovi fuori dal carcere per motivi di salute. Vahap viene portato in un ospedale psichiatrico: tre anni dopo, nel tentativo di fuggire dal tetto, cade e muore.

Adnan, figlio di Zuleyha e di Yılmaz (Uğur Güneş), diventato adulto ha studiato Cinema ed ha raccolto la storia di sua madre e delle persone che l’hanno circondata per realizzare il suo primo film, diventato un successo e premiato: sta per debuttare anche al Festival di Berlino. Il mondo, quindi, può così conoscere la storia di Zuleyha.

Replica Terra Amara puntata di oggi

Su Mediaset Infinity, infatti, non solo è possibile vedere le puntate in diretta streaming, ma anche recuperare quelle già andate in onda. Cliccando qui potete seguire la diretta di Canale 5; a questo link, invece, la pagina ufficiale della serie tv, dove è possibile recuperare tutti gli episodi.