Anticipazioni Terra Amara del 31 maggio 2024: Fikret e Zuleyha in Siria per fermare Abdulkadir, Betul e Vahap

Anticipazioni di Terra Amara per venerdì 31 maggio 2024, alle 21:30. “Bir Zamanlar Çukurova”, questo il titolo originale è la soap opera turca di Canale 5 che la rete ammiraglia Mediaset manda in onda dall’estate del 2022. Terra Amara è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022 su Atv, per un totale di 423 puntate.

Anticipazioni Terra Amara del 31 maggio 2024: alla ricerca dei fuggitivi

La fuga di Vahap si interrompe

La serie racconta la storia di(Hilal Altınbilek), che per amore scappa da Istanbul per sposarsi ad Adana. La protagonista affronta perdite, gioie e colpi di scena che estendono il racconto anche alle persone che incontra lungo la sua vita, in particolare alla famiglia Yaman, ricca proprietaria di una tenuta.

Abdulkadir (Erkan Bektaş), Betul (İlayda Çevik) e Vahap (Ergün Metin) giungono al confine con la Siria, ma Vahap viene fermato alla frontiera poiché in possesso di un passaporto in cui è riportato il nome di un ricercato. L’uomo, però, riesce a fuggire e a ritornare a Cukurova, dove viene scoperto da Colak (Altan Gördüm), il quale minaccia di consegnarlo ai gendarmi. A questo punto, Vahap anticipa Colak piazzando nella sua villa la pistola con cui è stato ucciso Bayram Celik e rivela al comandante dei gendarmi il luogo esatto dove ep sepolto il corpo della vittima. Quando Betul giunge ad Aleppo, chiama Fusun (Yeliz Doğramacılar) e le fornisce il proprio numero di telefono di modo che Sermin (Sibel Taşçıoğlu) possa contattarla, ma lei lo consegna a Zuleyha.

Fikret e Zuleyha in Siria

Fikret (Furkan Palalı) risale all’indirizzo dei fuggiaschi e organizza una spedizione alla volta di Aleppo. Fikret e Zuleyha sono in Siria, decisi a trovare Betul e Abdulkadir per consegnarli alla giustizia. Trovata la casa in cui abitano, riescono a catturare e a riportare in Turchia gli assassini di Hakan (Ibrahim Celikkol) e Alì Rahmet (Kerem Alışık). Dopo la proposta di Fikret a Zeynep, i due annunciano pubblicamente il loro matrimonio. Sermin, nel frattempo, per restare nella pensione dove l’ha sistemata Lutfiye (Hülya Darcan), è costretta ad accetta di lavorare come netturbina.

Replica Terra Amara puntata di oggi

Su Mediaset Infinity, infatti, non solo è possibile vedere le puntate in diretta streaming, ma anche recuperare quelle già andate in onda. Cliccando qui potete seguire la diretta di Canale 5; a questo link, invece, la pagina ufficiale della serie tv, dove è possibile recuperare tutti gli episodi.