Ecco cosa succede oggi in Terra Amara, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia negli anni Settanta

Anticipazioni di Terra Amara per venerdì 17 maggio 2024, alle 21:30. “Bir Zamanlar Çukurova”, questo il titolo originale è la soap opera turca di Canale 5 che la rete ammiraglia Mediaset manda in onda dall’estate del 2022. Terra Amara è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022 su Atv, per un totale di 423 puntate.

Anticipazioni Terra Amara del 17 maggio 2024: la morte di Hakan

Il sacrificio di Hakan per Zuleyha

La serie racconta la storia di(Hilal Altınbilek), che per amore scappa da Istanbul per sposarsi ad Adana. La protagonista affronta perdite, gioie e colpi di scena che estendono il racconto anche alle persone che incontra lungo la sua vita, in particolare alla famiglia Yaman, ricca proprietaria di una tenuta.

Sermin (Sibel Taşçıoğlu) e Betul (İlayda Çevik) non riescono a trovare una casa in cui vivere almeno temporaneamente e Betul, bruciante di rabbia per la condizione in cui si trovano, vuole vendicarsi. Così ruba un’auto, si reca alla villa e spara contro Zuleyha, ma Hakan (Ibrahim Celikkol) che si trova lì per dirle addio prima di lasciare Cukurova, le fa da scudo e viene colpito al petto. Viene soccorso tempestivamente e portato in ospedale, ma muore.

L’eredità di Hakan

Zuleyha, accompagnata da Fikret (Furkan Palalı), porta la salma di suo marito a Smirne per celebrarne i funerali. Colak (Altan Gördüm) inizia a mettere in giro la voce che sia stata Zuleyha a volere la morte del marito Hakan per ereditarne le grandi ricchezze. Zuleyha, durante il colloquio con il suo l’avvocato, viene a sapere che suo marito Hakan le ha lasciato una fortuna considerevole e decide di dare un nuovo futuro agli abitanti di Cukurova, donando alla città il patrimonio ereditato.

La fuga di Betul

Nel frattempo, Betul, in fuga, incontra Abdulkadir (Erkan Bektaş) e Vahap (Ergün Metin) anche loro ricercati. I due le propongono di scappare con loro in Siria per sfuggire alla giustizia. Sermin, dopo aver trovato riparo nelle baracche dei braccianti, vaga per Adana in cerca di cibo finché non sviene in preda ai morsi della fame e viene soccorsa da Lutfiye (Hülya Darcan).

L’incontro tra Gaffur e Gulsum

Gaffur (Bülent Polat) e Uzum (Neva Pekuz) si preparano all’incontro con la donna conosciuta da Gaffur tramite una rubrica di annunci matrimoniali. Cevriye (Irmak Aydın), vedendo l’interesse di Gaffur per un’altra donna, si ingelosisce. Gaffur e Uzum arrivano nel posto dove hanno fissato l’appuntamento ma, dopo aver atteso a lungo invano, Gaffur decide di tornare a casa, convinto che Gulsum, la donna conosciuta sulla rubrica, non abbia voluto incontrarlo. Alla villa, però si presenta Gulsum, decisa ad affrontare Gaffur, perché convinta che l’uomo l’abbia solo presa in giro. Si scopre, in realtà, che c’è stato un malinteso sul nome della pasticceria in cui avrebbero dovuto incontrarsi.

