Terra Amara in onda solo in prima serata; nel daytime di Canale 5 arriva Endless Love

Di soap opera in onda su Canale 5 che hanno conquistato anche la prima serata ce ne sono state tante, ma una sola, ad oggi, è riuscita nell’impresa di guadagnarsi una promozione definitiva in prime time, abbandonando la sua fascia originaria. Parliamo, ovviamente, di Terra Amara che, alla luce degli ottimi risultati conseguiti in prime time sta per essere spostata in questa fascia, lasciando il suo slot pomeridiano a beneficio di un’altra novità turca, e non una qualsiasi, ma Endless Love.

Terra Amara in onda solo in prima serata, da quando?

Cominciamo proprio da Terra Amara: la dizi turca in onda su Canale 5 dal 2022 ha lentamente ma costantemente conquistato il pubblico, prima confermandosi come una delle produzioni più seguite nel palinsesto estivo, e poi (dopo la fine di Una vita), andando a trovare lo stesso successo anche nel daytime autunnale, incastrandosi alla perfezione tra Beautiful e Uomini e Donne.

Inevitabile che Canale 5 riservasse a questa serie lo stesso trattamento che in passato ha riservato a serie pomeridiane di successo come Il Segreto, Bitter Sweet, Mr. Wrong e Daydreamer. Ecco che, quindi, da novembre 2023 Terra Amara è approdato in prima serata, la domenica.

La nuova collocazione ha regalato soddisfazioni a Mediaset, fino a toccare punte di 3 milioni di telespettatori e diventando la proposta più vista in prime time in quella serata. Il passo allo sdoppiamento su due prime serate è stato breve: da gennaio, per contrastare Doc-Nelle tue mani 3, Terra Amara è andato in onda anche di giovedì sera. Anche durante Sanremo 2024, la soap turca ha avuto un doppio appuntamento in prima serata. Il tutto, però, senza rinunciare mai a quello in day time.

Ma da metà mese non sarà più così: sabato 9 marzo andrà infatti in onda l’ultima puntata pomeridiana di Terra Amara, che dalla settimana successiva si sposta definitivamente in prima serata. La collocazione scelta, per ora (non sono da escludere spostamenti o nuovi raddoppi), è quella del venerdì: dunque Terra Amara diventerà un’offerta esclusiva del prime time di Canale 5 da venerdì 15 marzo. E al suo posto, nel daytime?

Endless Love, la nuova soap turca del pomeriggio

Anche in questo caso, Mediaset ha iniziato a dare qualche indizio nei giorni scorsi, con il promo di una nuova serie in onda “prossimamente”. Ora è ufficiale: sarà Endless Love a prendere il posto di Terra Amara a partire da lunedì 11 marzo 2024, alle 14:10.

“Kara Sevda”, questo il titolo originale (in italiano “Amore cieco”) è una dizi andata in onda su Star Tv tra il 2015 ed il 2017, per un totale di 74 episodi della durata di circa 140 minuti ciascuno (nell’edizione italiana, dunque, il numero di puntate aumenterà non di poco).

La serie vanta un primato: è la dizi turca distribuita nel maggior numero di Paesi di sempre (più di 110) ed è l’unica ad aver ricevuto riconoscimenti internazionali, tra cui l’International Emmy Award nel 2017, come Miglior Soap. Doppiata in più di 50 lingue, i suoi protagonisti, Burak Özçivit e Neslihan Atagül, sono gli unici attori turchi ad aver ricevuto una nomination agli Emmy come Migliori Attori.

Al centro della storia Kemal (Özçivit) e Nihan (Atagül), di Istanbul: lui di umili origini, lei nata in una famiglia ricca. Un incontro causale fa scoccare la scintilla e l’amore, ma quando la famiglia di lei, in difficoltà economica, la costringe a sposare il ricco Emir (Kaan Urgancıoğlu), la loro relazione deve finire. Kemal, trasferitosi per lavoro, anni dopo torna ad Istanbul, pronto ad affrontare il suo passato, ritrovando Nihan. Nel cast, Kerem Alışık (Fekeli in Terra Amara), Rüzgar Aksoy (Ercüment in Terra Amara) e Melissa Aslı Pamuk (vista ne La Ragazza e l’Ufficiale e in Dreams and Realities, quest’ultima su Mediaset Infinity).