Scaletta Finale Serata Sanremo 2024: siamo alla Quinta Serata, e ultima, del 74esimo Festival della Canzone Italiana, il quinto consecutivo – e a quanto pare ultimo – per il Direttore Artistico Amadeus. Vediamo come si articola questa lunghissima serata, che vede per la prima volta svelata la classifica completa delle 30 canzoni in gara. Vediamo, dunque, la Scaletta della Serata Finale di Sanremo 2024: gara, ospiti, televoto, classifica e vincitore.

Scaletta Quinta Serata Sanremo 2024, sabato 10 febbraio

La gara

A inizio puntata si svela la classifica completa delle 30 canzoni in gara, risultante dalla media dei voti ricevuti dalle canzoni in gara nel corso delle prime tre serate e dai voti ricevuti dagli artisti per le Cover con i duetti.

Si ricantano tutte le 30 canzoni in gara, votate solo dal Televoto. Alla chiusura della sessione di televoto, verrà elaborata una nuova classifica generale delle 30 canzoni, anche se al pubblico sarà presentato solo la Top Five che si giocherà la vitttoria.

A questo punto si azzerano i voti precedenti e si ripropongono le prime 5 canzoni classificate per essere votate di nuovo da tutte e tre le giurie con un peso del 34% per il Televoto e del 33% per le altre giurie.

La canzone con la percentuale di voto complessiva più elevata ottenuta in quest’ultima votazione vince Sanremo 2024. Il vincitore/trice comunicherà se accetta di partecipare all’Eurovision Song Contest 2024, con finale sabato 11 maggio a Malmö.

Ospiti e conduttori

Co-conduttore: Fiorello.

Ospiti: Roberto Bolle, Gigliola Cinquetti per i 60 anni di “Non ho l’età (per amarti)”. Presenti anche i Jalisse.

Sul Palco Suzuki in piazza Colombo: Tananai.

Ospite Costa Crociere: Tedua.

Ordine di uscita cantanti finale Sanremo 2024

L’ordine di uscita dei cantanti in gara sarà comunicato da Amadeus nel corso della consueta conferenza stampa del mattino.

Scaletta Quinta Serata Sanremo 2024, sabato 10 febbraio

Si inizia, come ormai tradizione, con l’Inno d’Italia;

prima dell’inizio della gara, svelata la classifica completa dei 30 artisti.