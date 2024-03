Ecco cosa succede nella prossima settimana in Endless Love, la soap opera turca in onda su Canale 5 che racconta la storia di Kemal e Nihal

Le anticipazioni delle puntate dall’11 al 16 marzo 2024 di Endless Love, la soap opera turca in onda su Canale 5 da marzo 2024. Trasmessa sul canale televisivo turco Star tv dal 2015 al 2017, la serie conta un totale di 74 episodi, destinati a diventare molti di più nell’edizione italiana.

Endless Love (“Kara Sevda” è il titolo originale, ovvero “Amore cieco”), è l’unica serie turca ad oggi ad aver ricevuto riconoscimenti internazionali, tra cui l’International Emmy Award nel 2017, come Miglior Soap. Doppiata in più di 50 lingue, i suoi protagonisti, Burak Özçivit e Neslihan Atagül, sono gli unici attori turchi ad aver ricevuto una nomination agli Emmy come Migliori Attori.

Endless Love, le anticipazioni dell’11 al 16 marzo 2024

Nel corso degli episodi, la serie tv, ambientata a Istanbul, racconta la storia di Kemal (Burak Özçivit), di umili origini, e Nihan (Neslihan Atagül), nata da una famiglia ricca. I due vivono un’intensa storia d’amore, ma quando la famiglia di Nihan costringe la ragazza a sposarsi con Emir (Kaan Urgancıoğlu) per risollevare le proprie sorti economiche, Kemal decide di trasferirsi. Anni dopo, da uomo affermato, torna a casa, ritrovando Nihal e riaccendendo quella passione.

Puntata di lunedì 11 marzo

Kemal è un ragazzo di umili origini che studia ingegneria mineraria. Nihan è una ragazza di buona famiglia, amante dell’arte. Si incontrano per caso su un autobus, e il feeling è immediato.

Puntata di martedì 12 marzo

Nihan ha una discussione con Emir in seguito alla quale si allontana e sale sulla barca di famiglia ormeggiata al porto. Nihan cade dalla barca e rischia l’annegamento, ma Kemal la salva.

Puntata di mercoledì 13 marzo

Galip promette a Emir che troverà il modo per convincere Nihan a sposarlo: propone ai genitori di lei che li salverà dai debiti se Nihan sposerà suo figlio.

Puntata di giovedì 14 marzo

Nihan, sempre più attratta da Kemal, lo bacia e gli rivela i suoi sentimenti, che sono ricambiati, anche se il ragazzo ha il timore che la differenza sociale possa essere un ostacolo.

Puntata di venerdì 15 marzo

Quando Kemal dice a Nihan di aver trovato lavoro in una miniera in un’altra città, lei si dichiara innamorata di lui e dice di essere pronta a seguirlo ovunque. Ma, purtroppo, non sarà così.

Puntata di sabato 16 marzo

-Fino alle 16:30-

Kemal, tornato a Istanbul, partecipa al meeting preliminare per la gara d’appalto ma, subito dopo, abbandona la riunione. Kemal torna a casa, suscitando l’immensa gioia della famiglia, in particolare della madre e del caro amico Salih, innamorato di sua sorella Zeynep.

Dove vedere Endless Love?

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere Endless Love in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie.