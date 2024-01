Terra Amara in onda anche giovedì 11 gennaio in prima serata: la scelta di Canale 5 per contrastare Doc 3

Dopo un’insolita lunga pausa di due settimane (fatta eccezione per i weekend), Terra Amara da lunedì prossimo, 8 gennaio 2024, torna in onda nel day time di Canale 5 con i suoi episodi giornalieri. Torna anche l’appuntamento in prima serata della domenica che, però, la prossima settimana subirà un raddoppio: Terra Amara, infatti andrà in onda in prima serata sia domenica 7 che giovedì 11 gennaio.

Terra Amara contro Doc: la scelta di Canale 5

Il motivo di questa decisione, annunciata solo nelle ore scorse, è legata alla concorrenza. Proprio giovedì 11 gennaio, infatti, su Raiuno debutta Doc – Nelle tue mani 3, attesa terza stagione del medical drama con Luca Argentero che si è rivelato essere un titolo acchiappa-ascolti.

Considerato che il debutto della terza stagione (tra l’altro i primi due episodi sono già stato anticipati, ma al cinema) susciterà sicuramente interesse e curiosità tra il pubblico, Canale 5 ha deciso di correre ai ripari controrogrammando, appunto, Terra Amara.

Se l’intento non è, evidentemente, quello di eguagliare la serie di Raiuno negli ascolti, quantomeno si vuole cercare di rosicchiarle una parte del pubblico femminile, affezionato anche alle vicende della soap opera ambientata in Turchia negli Anni Settanta.

La Coppa Italia su Italia 1

Fino a poco fa, Canale 5 giovedì sera avrebbe dovuto mandare in onda la partita tra Juventus e Frosinone, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, dall’Allianz Stadium di Torino. La partita resterà ovviamente un’esclusiva di Mediaset, ma si sposterà su Italia 1, dove andrà in onda dalle 21:00. Salta, quindi, la messa in onda del film “Mamma ho riperso l’aereo-Mi sono smarrito a New York”.

Terra Amara farà la fine de Il Segreto?

Già tempo fa avevamo scritto a proposito del rischio che Terra Amara, complici gli ottimi ascolti ottenuti in daytime, iniziasse ad essere spremuto nella programmazione di Canale 5, proprio come avvenne tempo fa con Il Segreto. Inizialmente in onda in estate, la serie turca ha poi conquistato la posizione autunnale dal 2022, diventando un appuntamento fisso quotidiano.

La messa in onda in prima serata ha debuttato a novembre 2023, registrando ottimi ascolti e permettendo a Canale 5 di tornare a superare la domenica sera il Nove che, con Che Tempo Che Fa, era diventato il secondo canale più visto della serata. Con due prime serate e appuntamenti quotidiani, Terra Amara ora occupa uno spazio importante nel palinsesto di Canale 5, con un rischio sovraffollamento da non sottovalutare.