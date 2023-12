La Doc mania sta per tornare, ma prima che sul piccolo schermo, medici e pazienti del Policlinico Ambrosiano di Milano sbarcheranno sul grande schermo. Con una mossa già vista in passato con altre serie tv, Doc – Nelle tue mani 3 avrà un’uscita in anteprima al cinema: chi non vede l’ora di ritrovare Andrea Fanti (Luca Argentero) ed il resto dei personaggi della serie medical fenomeno e tutta made in Italy, si segni le date che stiamo per darvi.

Doc – Nelle tue mani 3 al cinema, quando?

Con una mossa inedita per quanto riguarda la serie tv prodotta da Lux Vide (gruppo Fremantle), i primi due episodi di Doc – Nelle tue mani 3 saranno disponibili al cinema lunedì 18 e martedì 19 dicembre 2023, in esclusiva negli UCI Cinemas di tutta Italia (qui potete trovare l’elenco completo).

In anteprima di circa tre settimane sulla premiere televisiva e di RaiPlay (continuate a leggere per saperne di più), il medical drama ottiene una nuova conferma del suo successo e dell’affetto dimostrato nei suoi confronti dal pubblico. Come detto, un’operazione del genere è riservata solo alle serie evento, ovvero quelle più attese dal pubblico: negli anni scorsi questo onore è toccato, ad esempio, a L’Amica Geniale ed a Il Commissario Montalbano.

Doc – Nelle tue mani 3, uscita su Rai 1

Ok, ma quando esce Doc – Nelle tue mani 3 in tv? Anche in questo caso c’è già una data: giovedì 11 gennaio 2024. Si conferma quindi il posizionamento al giovedì sera (che insieme al lunedì rappresenta il giorno che solitamente Raiuno riserva ai suoi titoli più importanti) per la terza stagione.

Anche questa stagione sarà composta da sedici episodi, per un totale di otto prime serate ed altrettante settimane di messa in onda (ma va considerata la pausa per Sanremo). A dirigere Doc 3 Jan Maria Michelini (già regista della prima stagione), Nicola Abbatangelo e Matteo Oleotto. Nel cast, confermati Luca Argentero, Matilde Gioli, Sara Lazzaro, Pierpaolo Spollon, Marco Rossetti, Giovanni Scifoni ed Elisa Di Eusanio e con le new entry Giacomo Giorgio, Laura Cravedi ed Elisa Wong.

Nella terza stagione il protagonista si trova ad affrontare una nuova sfida. Reintegrato nel ruolo di primario, fa del suo meglio per gestire il reparto, cercando di raggiungere gli obiettivi fissati dalla Direzione, senza però rinunciare alla qualità e all’attenzione che pretende nei confronti dei suoi pazienti.

Doc – Nelle tue mani, il successo in Giappone

Prosegue, intanto, il successo di Doc all’estero: dopo essere andato in onda in numerosi Paesi europei, la serie tv è sbarcata anche in Giappone, dove il canale NHK ha mandato in onda nel 2022 la prima stagione e dal settembre di quest’anno la seconda, nella collocazione della domenica sera, alle 23:00.

Doc – Nelle tue mani, e il remake americano?

In tutto questo, c’è anche un remake statunitense al lavoro. Nell’aprile di quest’anno Fox America aveva annunciato di essere al lavoro sull’adattamento Usa di Doc, dai cui primi dettagli era emerso che il ruolo principale sarebbe stato interpretato da una donna, la Dr.sa Amy Elias, Primario di Minneapolis.

Lo sciopero degli sceneggiatori e degli attori ha però congelato il progetto, su cui il network avrebbe dovuto lavorare nell’estate scorsa per una messa in onda in questa stagione tv. Il remake americano di Doc, però, non è stato scartato, ma slittato alla stagione tv 2024-2025.