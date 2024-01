In questi anni, Pierpaolo Spollon è diventato un volto amico del piccolo schermo. Lo abbiamo visto in numerose serie tv: La Porta Rossa, Che Dio Ci Aiuti, Blanca, Odio il Natale e soprattutto Doc-Nelle tue mani. Il suo Riccardo, presente anche nella terza stagione, è ormai un veterano nel medical drama di Raiuno e RaiPlay.

Un personaggio, quello dello specializzando, allegro, amichevole con colleghi e pazienti, ma di cui abbiamo scoperto alcuni segreti, come l’incidente in cui ha perso parte della gamba destra e per cui ora porta una protesi, ma anche l’ossessione per il lavoro. Nella seconda stagione si è trasformato in un workaholic, oltre a dover affrontare il lutto per la perdita di Alba (Silvia Mazzieri).

In questa terza stagione, lo ritroviamo pronto a riprendere in mano la sua vita: dai primi episodi abbiamo scoperto che per lui ci sono altri segreti da svelare, ma soprattutto che è diventato a tutti gli effetti il braccio destro do Doc (Luca Argentero), che ripone massima fiducia in lui, tanto da assegnargli la gestione dei nuovi specializzandi.

Tra questi, c’è Federico, interpretato da Giacomo Giorgio: con l’attore proveniente da Mare Fuori Spollon condivide numerose scene in questa terza stagione, dando vita ad una nuova coppia all’interno della serie. “Io e Giacomo siamo due persone che partono da punti diversi”, ci ha raccontato in occasione del lancio di Doc 3 (video in alto):

“Non dico che siamo agli antipodi, ma molto diversi, anche se abbiamo anche molto in comune. Lui è estremamente serio, super preparato, professionale; io sono super preparato, professionale… ma non serio! Ho bisogno di momenti di ilarità e di leggerezza, anche per concentrarmi nelle scene in cui piango. E in questa stagione piango sempre… Ci siamo contaminati: lui mi ha riportato all’attenzione, ma io sono riuscito a farlo mollare, a fargli vedere che mollando con quello stress attoriale che abbiamo, si può fare un ottimo lavoro, forse qualcosa anche di più”.

Chissà chi interpreterà il personaggi di Riccardo (si chiamerà Richard?) nell’adattamento statunitense di Doc-Nelle tue mani, in lavorazione alla Fox. Ma, per gioco: se gli fosse chiesto di lavorare ad un remake e di interpretare un altro personaggio della serie, quale sceglierebbe?

“Senza ombra di dubbio papà Doc! È proprio un personaggio che un attore spera che gli propongano nel corso della sua carriera: uno smemorato, che diventa primaio di nuovo, che non si ricorda le relazioni che ha avuto, che ne ha due, tra l’altro due bellissime donne…. Ragazzi, è stato veramente fortunato Luca!”.