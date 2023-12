Da due anni a questa parte, Netflix Italia regala ai suoi abbonati una commedia natalizia perfetta per il periodo. Odio il Natale 2 è la seconda stagione della fortuna serie che ha debuttato nel 2022 e remake nostrano di “Natale con uno sconosciuto”. Ma la versione italiana ha saputo prendere una direzione tutta sua, come dimostrano anche i nuovi episodi della seconda stagione. Vi sono mancati Gianna (Pilar Fogliati) e la sua corsa frenetica verso il Natale? Allora proseguite nella lettura!

Odio il Natale 2, quando esce?

La seconda stagione della serie esce in perfetto clima natalizio: viene infatti caricata nel catalogo di Netflix giovedì 7 dicembre 2023.

Odio il Natale 2, a che ora esce?

L’orario di uscita è alle 09:00, ora italiana.

Odio il Natale 2, la trama

Le foto di Odio il Natale 2, su Netflix Guarda un'altra fotografia → Chi avrà suonato alla porta di Gianna la Vigilia di Natale alla fine della prima stagione? È finalmente arrivato il momento di scoprirlo. Da quella fatidica sera è passato un anno, e ritroviamo la nostra Gianna che, a sorpresa, non è più single. Per la prima volta, il Natale che si avvicina sembra sorriderle, perché si sa, il Natale ama le coppie, no?

Ma sarà proprio quest’ultimo, ancora una volta, a scombinare le carte, facendole commettere un errore imperdonabile che romperà la sua relazione. Proprio nel momento in cui tutto sembrava al proprio posto, ripartirà invece un nuovo countdown: Gianna, infatti, sa di aver bisogno della magia del Natale per riconquistare il suo ex, e, per questo, vuole farlo entro la cena della Vigilia che, a casa Belotti, è la cena che sistema ogni cosa.

Una cena che, quest’anno, deve organizzare lei e che, come vedremo, porta con sé più di un imprevisto. Con l’aiuto delle sue amiche, la sorella Margherita (Fiorenza Pieri) e Titti (Beatrice Arnera) e Filippo (Pierpaolo Spollon), bizzarro nuovo vicino di casa con la figlia adolescente Monica (Chiara Bono), Gianna capirà che l’amore è come la Slitta di Babbo Natale: quando c’è, è impossibile non riconoscerlo.

Odio il Natale 2, cast

Protagonista anche di questa seconda stagione è Pilar Fogliati, attrice che nel corso del 2023 ha anche debuttato come regista al cinema, con il film “Romantiche” e che, di recente, abbiamo visto anche in Cuori 2. Escono dal cast Cecilia Bertozzi (Caterina), Alessio Praticò (Mario), Alan Cappelli Goetz (Diego), Raniero Monaco Di Lapio e Marzia Ubaldi (venuta a mancare nell’ottobre di quest’anno).

Pilar Fogliati è Gianna, la protagonista, un’infermiera;

la protagonista, un’infermiera; Beatrice Arnera è Titti, migliore amica di Gianna, con cui condivide un appartamento;

migliore amica di Gianna, con cui condivide un appartamento; Fiorenza Pieri è Margherita, sorella di Gianna;

sorella di Gianna; Glen Blackhall è Umberto, medico che lavora nello stesso ospedale in cui lavora Gianna;

medico che lavora nello stesso ospedale in cui lavora Gianna; Massimo Rigo è Pietro, padre di Gianna;

padre di Gianna; Sabrina Paravicini è Marta, madre di Gianna;

madre di Gianna; Nicolas Maupas è Davide, 19enne con cui Gianna ha avuto una relazione;

19enne con cui Gianna ha avuto una relazione; Marco Rossetti è Carlo, ricco imprenditore ed ex spasimante di Gianna;

ricco imprenditore ed ex spasimante di Gianna; Simonetta Solder è Paola, la caposala;

Giovanni Anzaldo è Nicola, fratello di Gianna;

Nuovi personaggi

Pierpaolo Spollon è Filippo, nuovo vicino di casa di Gianna che rileva un bar;

Chiara Bono è Monica, figlia adolescente di Filippo, che suona nella banda cittadina;

Matteo Martari è Alessandro, interesse amoroso di una delle amiche di Gianna;

Jenny De Nucci è Stella, una paziente di Gianna, a cui è stata amputata una gamba;

Fortunato Cerlino è Elio, professore ricoverato nell’ospedale in cui lavora Gianna.

Chi è Davide in Odio il Natale?

L’attore che interpreta il personaggio di Davide anche nella seconda stagione è Nicolas Maupas, giovane interprete diventato famoso grazie a Mare Fuori, ma che vediamo in tv anche in Un Professore e Noi Siamo Leggenda. Nato a Milano nel 1998, è figlio di una giornalista siciliana e di un grafico pubblicitario francese, per cui ha anche la cittadinanza francese.

Odio il Natale 2, Pierpaolo Spollon

Nella seconda stagione della serie debutta anche Pierpaolo Spollon, attore che in questi anni è diventato molto popolare grazie a numerose serie tv in cui ha lavorato. Nato a Padova nel 1989, si è fatto conoscere al pubblico per i ruoli ne La Porta Rossa, Che Dio Ci Aiuti, Doc-Nelle tue mani e Blanca. Nell’agosto 2023 ha rivelato in un’intervista di essere padre di due figli.

Odio il Natale 2, Pilar Fogliati

La protagonista Gianna è interpretata da Pilar Fogliati. Nata nel 1992, si è diplomata all’Accademia nazionale d’arte drammatica. Debutta in tv a 23 anni, nella serie Il Bosco, ma raggiunge la popolarità con il personaggio di Emma Giorgi in Un Passo dal Cielo, in cui ha lavorato nella quarta e quinta stagione. Ha anche recitato nella comedy Extravergine, mentre dal 2021 è nel cast di Cuori. In tv ha co-condotto XtraFactor con Achille Lauro, nel 2019.

Odio il Natale 2, quante puntate sono?

In tutto, le puntate della seconda stagione della serie tv sono sei, ciascuna della durata di circa trenta minuti, così come la prima stagione. Il formato è, quindi, si conferma lo stesso della serie norvegese di cui Odio il Natale è il remake.

Odio il Natale 2, registi e sceneggiatori

La seconda stagione è diretta da Laura Chiossone (Buongiorno, mamma!). Elena Bucaccio (Che Dio Ci Aiuti) è la head writer. La sceneggiatura del primo episodio è di Elena Bucaccio, Costanza Cerasi e Chiara Villa (Viola come il mare), quella degli episodi 2 e 5 è di Viola Rispoli (Doc-Nelle tue mani), quella degli episodi 3 e 4 di Silvia Leuzzi (Viola come il mare) e quella del sesto è di Elena Bucaccio e Costanza Cerasi. La serie è prodotta da Matilde e Luca Bernabei per Lux Vide, società del Gruppo Fremantle.

Odio il Natale, remake di Natale con uno sconosciuto

La serie tv è il remake italiano di Natale con uno sconosciuto (titolo originale “Hjem til jul”), prima produzione originale norvegese Netflix e composta da due stagioni, uscite nel 2019 e nel 2020. Protagonista della serie norvegese è Johanne, interpretata da Ida Elise Broch.

Dov’è stato girato Odio il Natale?

A fare da sfondo alle vicende della serie è ancora una volta Chioggia. Una cittadina sull’acqua tanto affascinante e unica quanto Venezia, ma allo stesso tempo in grado di rivelare una realtà più piccola, per riflettere il carattere più intimo e familiare che permea la serie.

Le location della serie sono identificate con i punti di interesse più di rilievo di Chioggia. Fondamenta Canal Vena, con il suo sottoportico, è la via che i personaggi principali percorrono abitualmente, dove si trovano sia la gastronomia del padre di Gianna, sia il mercato del pesce, sia la caffetteria di Caterina dove Gianna e le sue amiche si incontrano per chiacchierare e brindare.

Mentre sullo sfondo si scorgono il Campanile di San Giacomo e la Chiesa della Santissima Trinità. Tra gli altri luoghi di Chioggia che hanno ospitato i set della serie, Palazzo Grassi Naccari, dove è situato l’ospedale fittizio in cui lavora la protagonista. Un altro punto di riferimento fondamentale è il Ponte di Vigo, su cui passano i personaggi della serie.

Odio il Natale 3 si farà?

Sebbene la serie originale da cui è tratta Odio il Natale sia durata due stagioni, questo non impedirebbe a Netflix di ordinarne una terza. La trama dell’adattamento italiano, infatti, è riuscito a discostarsi rispetto all’originale e a trovare una propria identità. Quindi, se la seconda stagione dovesse riscontrare il gradimento del pubblico, una terza stagione si potrebbe realizzare senza problemi.

Odio il Natale 2, dove vederlo in streaming?

È possibile vedere Odio il Natale 2 solo su Netflix: è quindi necessario avere un abbonamento alla piattaforma. Ci si può abbonare all’abbonamento Base con pubblicità (5,49 euro al mese), Base (7,99 euro al mese), Standard (12,99 euro al mese) e Premium (17,99 euro al mese).