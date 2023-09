Il viaggio nel tempo tra medical e sentimento sta per ripartire: allacciate le cinture, perché Cuori 2 promette nuove altalene di emozioni. La seconda stagione della serie tv di Raiuno ambientata a Torino negli anni Sessanta riparte dal cliffhanger della prima stagione per riportare sul piccolo schermo i suoi protagonisti, con le immancabili novità nel cast. Pronti a immergervi nei favolosi anni Sessanta? Proseguite nella lettura!

Cuori 2 su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Cuori 2 in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smaprtphone. A questo link la pagina ufficiale della serie, da cui è possibile rivedere anche gli episodi della prima stagione.

Cuori 2 in anteprima

Se non volete aspettare la messa in onda su Raiuno, c’è una buona notizia per voi: i primi due episodi di Cuori 2 sono disponibili in anteprima su RaiPlay a partire da venerdì 29 settembre 2023.

Quando inizia Cuori 2?

Raiuno ha affidato alla fiction la serata della domenica: Cuori 2 va in onda a partire da domenica 1° ottobre 2023, alle 21:25.

Cuori 2, trama

La prima stagione si era chiusa con Cesare (Daniele Pecci) sospeso fra la vita e la morte. Anche se l’intervento fatto da Alberto (Matteo Martari) è andato a buon fine la sorte del primario rimane appesa a un filo e Delia (Pilar Fogliati) non trova il momento adatto per parlargli. Passano nove mesi.

Luglio 1968. Il sogno d’amore di Delia e Alberto non si è compiuto. La notizia della gravidanza di Karen (Romina Colbasso) ha separato una volta ancora i due innamorati che vivono cercando di mantenere le distanze. Inoltre Luisa (Benedetta Cimatti) è alle prese con le conseguenze fisiche degli elettroshock subiti, tanto che Alberto inizia una corsa contro il tempo per riparare il suo cuore malato tentando un’altra clamorosa impresa.

Le foto di Cuori 2, la seconda stagione della fiction su Raiuno Guarda le altre 44 fotografie → Come se non bastasse Cesare torna deciso a riprendersi le Molinette e tutte le rivincite che ritiene di meritare. Mette nel mirino Mosca (Andrea Gherpelli) che nel frattempo è divenuto primario. L’ambizioso medico è determinato ad affrancarsi dal suocero e dalla moglie per poter finalmente vivere alla luce del sole l’amore che prova per Agata (Gaia Messeklinger), l’unica donna che l’abbia mai davvero compreso.

Assieme a Cesare torna anche Virginia (Bianca Panconi), durante i mesi trascorsi con il padre in Francia è cresciuta, come donna e come medico. E anche se non ha dimenticato Fausto (Carmine Buschini) quando si imbatte in Helmut (Nicolò Pasetti), un giovane inserviente delle Molinette arrivato da Berlino Est che dà prova di un grande talento per la medicina, desidera aiutarlo. E forse non è solo per altruismo.

Così come certamente non è per altruismo che Serenella (Neva Leoni) si dà da fare per aiutare il nuovo radiologo, Andrea Foschini (Paolo Conticini). È un uomo galante, gentile e rispettoso. Tutto il contrario di Ferruccio Bonomo (Marco Bonini). Incredibile che i due siano cugini. E anche se l’anestesista dongiovanni continua imperterrito a fare strage di cuori, forse inizia a guardare ai due con un pizzico di gelosia.

In tutto questo la vita dell’ospedale scorre come sempre. E il destino che sembra fare di tutto per tenere separati Delia e Alberto sembra tramare anche per farli riavvicinare. Se Alberto infatti si innamora del piccolo Carlo sin dalla prima volta in cui lo tiene in braccio e deve scoprire cosa significhi essere padre, Delia si trova alle prese con Anna, una paffuta neonata che riesce a salvare durante un intervento. Nasce così un percorso parallelo, fatto di presenze discrete e vicinanze sottovoce, che alimenta quell’amore che i due medici tentano invano di sopire. Un amore che sembra ormai impossibile, visto che Alberto ha formato una nuova famiglia.

Allora forse per Delia sarebbe meglio chiudere con il passato e aprirsi all’ispettore Marcello Giraudo (Alessandro Tersigni), un uomo affascinante e galante che arriva alle Molinette per seguire un’indagine e che inizia a corteggiarla con dedizione e dolcezza, facendola di nuovo sorridere dopo tanto tempo. A sconvolgere Le Molinette arriva, infatti, anche la misteriosa morte di uno dei personaggi. Ma si è trattato di un incidente o di un omicidio? In questa seconda stagione di Cuori non manca nemmeno un giallo…

Cuori 2, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della seconda stagione di Cuori sono dodici, ciascuno della durata di circa 50 minuti. Raiuno li manda in onda al ritmo di due per volta, per sei prime serate ed altrettante settimane. Il finale di stagione va in onda il 5 novembre.

Cuori 2, cast

Il cast della seconda stagione vede numerose conferme, in primis i tre protagonisti Daniele Pecci, Pilar Fogliati (che recentemente ha anche debuttato come regista al cinema con “Romantiche”) e Matteo Martari. Non mancano, ovviamente, i nuovi ingressi.

Daniele Pecci è Cesare Corvara: è lo storico primario di cardiochirurgia dell’ospedale Molinette, è stato lui a volere e costruire il reparto, è stato lui a radunare un’equipe d’eccellenza per competere nella corsa al primo trapianto di cuore, prima di essere tradito dal proprio per ironia della sorte. Il suo mondo, però, è stato stravolto.

è lo storico primario di cardiochirurgia dell’ospedale Molinette, è stato lui a volere e costruire il reparto, è stato lui a radunare un’equipe d’eccellenza per competere nella corsa al primo trapianto di cuore, prima di essere tradito dal proprio per ironia della sorte. Il suo mondo, però, è stato stravolto. Matteo Martari è Alberto Ferraris: è un uomo dai grandi conflitti interiori, animato da grandi sentimenti che fa di tutto per imbrigliare con la ragione ma che in alcuni momenti sono semplicemente troppo forti. Ed è per quello che quando si è trovato davanti Delia non ha potuto fare a meno di amarla, ferendo l’uomo che gli ha fatto da mentore e da padre: Cesare.

è un uomo dai grandi conflitti interiori, animato da grandi sentimenti che fa di tutto per imbrigliare con la ragione ma che in alcuni momenti sono semplicemente troppo forti. Ed è per quello che quando si è trovato davanti Delia non ha potuto fare a meno di amarla, ferendo l’uomo che gli ha fatto da mentore e da padre: Cesare. Pilar Fogliati è Delia Brunello: Delia ha saputo conquistare un posto in ospedale grazie al suo talento e alle sue capacità straordinarie che si sono rivelate più forti di ogni scetticismo. Ma dopo tutta quella fatica mai avrebbe pensato di dover ricominciare la sua vita da zero: dopo aver confessato a Cesare i propri sentimenti per Alberto, era convinta che avrebbe potuto coronare il suo sogno d’amore, ma così non è stato.

Delia ha saputo conquistare un posto in ospedale grazie al suo talento e alle sue capacità straordinarie che si sono rivelate più forti di ogni scetticismo. Ma dopo tutta quella fatica mai avrebbe pensato di dover ricominciare la sua vita da zero: dopo aver confessato a Cesare i propri sentimenti per Alberto, era convinta che avrebbe potuto coronare il suo sogno d’amore, ma così non è stato. Andrea Gherpelli è Enrico Mosca: è un medico formidabile animato da una grande ambizione. Nato in una famiglia umile ha lavorato tutta la vita per riscuotersi dalla sua condizione, gradino dopo gradino. Ma quando si trova finalmente dove avrebbe sempre voluto essere -è il nuovo primario del reparto di cardiochirurgia- il cuore si mette a sabotarlo.

è un medico formidabile animato da una grande ambizione. Nato in una famiglia umile ha lavorato tutta la vita per riscuotersi dalla sua condizione, gradino dopo gradino. Ma quando si trova finalmente dove avrebbe sempre voluto essere -è il nuovo primario del reparto di cardiochirurgia- il cuore si mette a sabotarlo. Bianca Panconi è Virginia Corvara: è la figlia di Cesare Corvara e, per quanto la sua vita potrebbe sembrare agevolata, non è mai stata facile. Cresciuta senza la madre si è sempre confrontata con un padre tutt’altro che facile. Ma i sette mesi trascorsi al suo capezzale a Parigi l’hanno fatta maturare e ora è una giovane donna impegnata a realizzarsi professionalmente.

è la figlia di Cesare Corvara e, per quanto la sua vita potrebbe sembrare agevolata, non è mai stata facile. Cresciuta senza la madre si è sempre confrontata con un padre tutt’altro che facile. Ma i sette mesi trascorsi al suo capezzale a Parigi l’hanno fatta maturare e ora è una giovane donna impegnata a realizzarsi professionalmente. Carmine Buschini è Fausto Alfieri: sa di essere fortunato, i suoi genitori hanno fatto molti sacrifici per permettergli di studiare e lui continua a impegnarsi nel proprio lavoro, con serietà e gentilezza. E i risultati arrivano, tanto che Ferraris gli assegna la gestione degli specializzandi.

sa di essere fortunato, i suoi genitori hanno fatto molti sacrifici per permettergli di studiare e lui continua a impegnarsi nel proprio lavoro, con serietà e gentilezza. E i risultati arrivano, tanto che Ferraris gli assegna la gestione degli specializzandi. Marco Bonini è Ferruccio Bonomo: è l’anestesista più donnaiolo e impenitente delle Molinette. Sempre la battuta pronta, sempre pronto a sedurre e a darsi alla fuga. Nemmeno la storia con Serenella (Neva Leoni), con la paura prima, speranza poi, della nascita di un figlio, sembra avergli fatto mettere la testa a posto.

è l’anestesista più donnaiolo e impenitente delle Molinette. Sempre la battuta pronta, sempre pronto a sedurre e a darsi alla fuga. Nemmeno la storia con (Neva Leoni), con la paura prima, speranza poi, della nascita di un figlio, sembra avergli fatto mettere la testa a posto. Carola Stagnaro è Suor Fiorenza: è la granitica capo sala, la colonna portante che regge il reparto di cardiochirurgia delle Molinette con polso fermo ma senza mai perdere un’aria serafica.

è la granitica capo sala, la colonna portante che regge il reparto di cardiochirurgia delle Molinette con polso fermo ma senza mai perdere un’aria serafica. Neva Leoni è Serenella Rinaldi: era una ragazza spensierata e solare, magari ingenua ma romantica e di buon cuore. Questo prima di incontrare Ferruccio Bonomo. Dopo l’incontro con l’anestesista, con la passione cha ha saputo suscitare in lei, Serenella cambia profondamente.

era una ragazza spensierata e solare, magari ingenua ma romantica e di buon cuore. Questo prima di incontrare Ferruccio Bonomo. Dopo l’incontro con l’anestesista, con la passione cha ha saputo suscitare in lei, Serenella cambia profondamente. Gaia Messeklinger è Agata Vezzani: è una giovane donna che ha sempre conosciuto il lato più duro della vita. Rimasta vedova con un figlio a carico, si è sempre sacrificata per il figlio Paolo. L’incontro con Mosca, che lei ha conosciuto come uomo sensibile e gentile, le ha cambiato la vita.

è una giovane donna che ha sempre conosciuto il lato più duro della vita. Rimasta vedova con un figlio a carico, si è sempre sacrificata per il figlio Paolo. L’incontro con Mosca, che lei ha conosciuto come uomo sensibile e gentile, le ha cambiato la vita. Benedetta Cimatti è Luisa Ferraris: è la sorella di Alberto ed è stata la causa involontaria delle sue traversie sentimentali. Rimasta incinta di un uomo che l’aveva abbandonata aveva tentato il suicidio. Alberto l’aveva salvata, a costo della sua storia con Delia.

è la sorella di Alberto ed è stata la causa involontaria delle sue traversie sentimentali. Rimasta incinta di un uomo che l’aveva abbandonata aveva tentato il suicidio. Alberto l’aveva salvata, a costo della sua storia con Delia. Romina Colbasso è Karen: è una hostess svedese che Alberto ha incontrato durante un periodo in cui aveva lavorato a Stoccolma, in Svezia. Karen si era innamorata subito di quell’italiano elegante e riservato e non si è lasciata scoraggiare quando Alberto le ha parlato del suo amore con Delia. Ora sembra avere davanti agli occhi la vita da sogno che si era immaginata.

Nuovi personaggi

Alessandro Tersigni è Marcello Giraudo: Ispettore di polizia incaricato di indagare sul caso di una donna che muore dando alla luce la piccola Anna. Una volta giunto in ospedale, non ci mette molto a notare la dottoressa Brunello.

Ispettore di polizia incaricato di indagare sul caso di una donna che muore dando alla luce la piccola Anna. Una volta giunto in ospedale, non ci mette molto a notare la dottoressa Brunello. Paolo Conticini è Andrea Foschini: un nuovo radiologo si aggira per le corsie delle Molinette: un viso nuovo o quasi. Sì, perché Andrea è il cugino di Ferruccio, ma non potrebbe essere più diverso dall’anestesista farfallone.

un nuovo radiologo si aggira per le corsie delle Molinette: un viso nuovo o quasi. Sì, perché Andrea è il cugino di Ferruccio, ma non potrebbe essere più diverso dall’anestesista farfallone. Nicolò Pasetti è Helmut Becker: giovane addetto alle pulizie delle Molinette, al di sotto della sua tenuta da lavoro, nasconde un segreto. Rimasto solo al mondo, Helmut lega con Virginia.

Altri personaggi

Piero Cardano è Riccardo Tosi;

Chiara Degani è Beatrice Dattilo;

Simona Nasi è Elvira De Bellis Mosca;

Davide Paganini è Bino.

Cuori 2, regista e sceneggiatori

La serie è stata diretta da Riccardo Donna, già dietro la macchina da presa della prima stagione. Il soggetto di serie è di Simona Coppini, Fabrizio Midulla e Leonardo Valenti, che hanno scritto anche le sceneggiature. A produrre Giannandrea Pecorelli per Aurora Tv, con Rai Fiction.

Dov’è girato Cuori 2?

Anche la seconda stagione ha come location principale Torino e provincia. Nello specifico, la produzione ha allestito i vari set a Mathi, Borgo Cornalese, Cumiana, la Cavallerizza Reale (per gli interni della casa di Luisa Ferraris), il Circolo Canottieri Perosino e il Circolo Canottieri Armida, il Carcere Le Nuove, l’Istituto Fellini, la Facoltà di Anatomia, il Santuario di Madonna del Pilone, Borgo Cornalese e, per le scene in esterna, il Parco del Valentino, Piazza Cavour ed il Cimitero Monumentale. L’ex Ospedale Militare Riberi è stato utilizzato per per l’esterno dell’ospedale Molinette. Inoltre, in questa stagione il Teatro Regio è stato usato per girare delle scene in aeroporto. Gli interni dell’ospedale, invece, sono stati ricreati negli Studi Lumiq: sale operatorie, sale d’attesa, corridoi dell’ospedale hanno occupato un’area di 2100 metri quadri. Le riprese sono durante ventuno settimane.

Cuori 2 su Netflix

La seconda stagione della serie non è ancora disponibile su Netflix, dove invece si possono trovare gli episodi della prima stagione.

Cuori 3 si farà?

Sebbene manchi la conferma, ad aprile 2023 la Rai ha voluto rassicurare i dipendenti del Centro di Produzione di Torino sul fatto che la serie avrà una terza stagione. La messa in onda potrebbe avvenire, però, nel 2025.