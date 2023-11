Una vera e propria saga, che non rinuncia alla giusta dose di drama e di sentimento, ma anche di ricostruzione storica accurata. Cuori 3, terza stagione della serie tv in onda su Raiuno e su RaiPlay, sarebbe un gran bel regalo per i numerosi fan che in queste settimane hanno seguito numerosi gli episodi della seconda stagione.

Cuori 3 si farà?

Le foto di Cuori 2, la seconda stagione della fiction su Raiuno Guarda le altre 44 fotografie → Ok, ma Cuori 3 andrà in onda? Se dalla Rai manca un’ufficialità, va detto che nell’aprile scorso, durante un incontro tenutosi a Torino (dove la serie tv viene girata), l’ex amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes aveva rassicurato i dipendenti piemontesi, garantendo l’importanza di Torino nel futuro della tv pubblica. E questo significherebbe -aveva detto Fuortes- anche la produzione di Cuori 3.

Ad oggi, però, nella nuova Rai che si andata formando nel corso degli ultimi mesi, manca ancora una conferma. Ovviamente, gran parte dell’ufficialità dipende dagli ascolti della serie, anche se gli sceneggiatori (ha rivelato la sceneggiatrice Simona Coppini a Fanpage) hanno già presentato un piano di idee su quello che potrebbe accadere.

Cuori 2, gli ascolti

La seconda stagione della serie tv ha avuto, nel corso delle sue prime cinque serate (su un totale di sei) una media di 2,9 milioni di telespettatori (17,8% di share), numeri in calo rispetto alla prima stagione andata in onda due anni fa, ma che hanno comunque permesso a Raiuno di risultare sempre la rete più vista della domenica sera in queste settimane.

Come finisce Cuori 2?

Il finale di Cuori 2 lascia aperte varie storie, in modo tale da garantire agli sceneggiatori ampi margini di lavoro sullo sviluppo di una terza stagione. In primis, la storia tra Delia (Pilar Fogliati) e Alberto (Matteo Martari), un tira e molla che deve però tenere conto di Giraudo (Alessandro Tersigni) e Karen (Romina Colbasso).

Altro triangolo che potrebbe essere affrontato nei nuovi episodi potrebbe riguardare Virginia (Bianca Panconi), Fausto (Carmine Buschini) ed Helmut (Nicolò Pasetti), mentre il destino di Mosca (Andrea Gherpelli), in carcere con l’accusa di omicidio della moglie Elvira (Simona Nasi), potrebbe cambiare con la scoperta che nella vicenda è coinvolto anche Bino (Davide Paganini).

Insomma, numerose le questioni in sospeso, che attendono di essere sviluppate sullo sfondo di una Torino anni Sessanta e del racconto attento al confronto con la Storia dei progressi effettuati dalla medicina proprio in quegli anni.