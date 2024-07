Anticipazioni della settimana – da lunedì 8 a venerdì 12 luglio – di The Family, la nuova serie turca acquistata da Mediaset in onda alle 14:45, nel day time estivo. Conosciuta in patria come Aile, termine turco per “famiglia”, la serie dichiara di essere un adattamento, piuttosto libero senza dubbio, de I Soprano.

Andata in onda in Turchia dal marzo 2023 al gennaio 2024 con 30 puntate di due ore l’una (suddivise in una prima stagione composta da 13 appuntamenti e una seconda da 17), The Family è stata rieditata da Mediaset in 95 puntate di 45′ ciascuna (di cui 40 per la prima stagione e 55 per la seconda).

I protagonisti sono Aslan Soykan (Kıvanç Tatlıtuğ), boss di una potente famiglia criminale impegnato nella gestione del locale ereditato dal padre – morto suicida – Yusuf, e Devin Akın (Serenay Sarıkaya), una psicologa di talento che si innamora di Aslan, ricambiata. Ne nasce una passionale storia d’amore ostacolata dalle famiglie di origine.

The Family, anticipazioni puntate 8 – 12 luglio 2024

Puntata di lunedì 8 luglio

Aslan Soykan è a capo della più nota famiglia criminale di Istanbul. Le sue certezze vacillano quando conosce la psicologa Devin.

Puntata di martedì 9 luglio

Aslan porta Devin a cena fuori e insieme passano una bella serata. Nel frattempo, i rapporti tra Aslan e la madre sono molto tesi. E le cose si complicheranno ulteriormente.

Puntata di mercoledì 10 luglio

Aslan scopre di essere seguito da un uomo incaricato dalla madre, che vuole indagare sulla sua fidanzata. Decide così di organizzare una cena per presentare Devin alla famiglia

Puntata di giovedì 11 luglio

Aslan è determinato a migliorare l’immagine della sua famiglia e ora che Atilla ha preso il controllo delle attività dello zio sta considerando una collaborazione professionale con lui.

Puntata di venerdì 12 luglio

Aslan e Devin vivono un attimo di tensione quando lui le chiede di sposarlo e lei si rifiuta, portando così lui a rompere la relazione. Atilla, dal canto suo, non si dà per vinto.

The Family, streaming su Mediaset Infinity

Oltre che sulla tv lineare, dal lunedì al venerdì su Canale 5, The Family è fruibile in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Qui la pagina ufficiale della serie.