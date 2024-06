Una storia à la Bella e la Bestia, con un uomo rude in cerca di vendetta che si ritrova spiazzato davanti all’amore per una misteriosa donna

Una storia d’amore tormentata, un odio che diventa passione, e che richiama la fiaba cult “La Bella e la Besta”: La Rosa della Vendetta, la nuova dizi turca proposta da Canale 5, è pronta a tenere compagnia ai telespettatori per tutta l’estate, con due protagonisti che il pubblico amante delle soap opera conosce molto bene. Curiosi di sapere chi sono e di cosa parla questa nuova serie? Siete nel posto giusto: proseguite nella lettura!

La Rosa della Vendetta, quando va in onda?

Canale 5 ha deciso di posizionare la nuova serie tv proveniente dalla Turchia al venerdì sera, a partire dal 7 giugno 2024, alle 21:40.

La Rosa della Vendetta, quante puntate sono in Italia?

Nell’edizione turca della serie, le puntate sono in tutto tredici, per una sola stagione (andata in onda nel 2023), ciascuna della durata di circa 130 minuti. L’edizione internazionale (per la vendita all’estero= ha suddiviso gli episodi in 40 puntate, che Canale 5 proporrà al ritmo di tre per volta, sempre per tredici settimane e altrettante prime serata (con la possibilità di allungare l’ultima serata). Se sarà rispettata la messa in onda al venerdì, l’ultima puntata andrà in onda il 30 agosto.

La Rosa della Vendetta, la trama

La serie è ambientata a Bursa, in Turchia, città con i suoi quartieri storici, i vivaci bazar e gli incantevoli parchi. Gülcemal Şahin (Murat Ünalmış) è un uomo forte e complesso, che però soffre l’abbandono in tenera età dalla madre, che scappò con un altro uomo.

Il giovane è determinato a vendicarsi dell’abbandono, ma il suo carattere rude e irritante inizia a cambiare quando incontra la misteriosa Deva Nakkaşoğlu (Melis Sezen). I due, apparentemente incompatibili, sviluppano una forte attrazione l’uno per l’altra, che culmina in un amore che porterà Gülcemal a decidere se proseguire con il suo piano o a rinunciarvi.

La Rosa della Vendetta, il cast

Il protagonista maschile della serie, Murat Ünalmış, è un volto noto ai fan di Terra Amara, in cui ha interpretato il personaggio di Demir. Melis Sezen, invece, è stata vista in Come Sorelle, in cui era Deren.

è Gülcemal Şahin: abbandonato dalla madre da piccolo per un altro uomo che non fosse suo padre, è cresciuto con l’obiettivo di rintracciarla e vendicarsi; Melis Sezen è Deva Nakkaşoğlu: misteriosa donna che metterà Gülcemal a un bivio;

è Narin; Ayda Aksel è Zafer Pehlivan.

La Rosa della Vendetta, dov’è stato girato?

La serie tv è stata girata nella città di Bursa e ad Istanbul.

Dove vedere La Rosa della Vendetta?

Oltre alla messa in onda su Canale 5, è possibile vedere La Rosa della Vendetta in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie.