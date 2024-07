Ci stiamo avvicinando al gran finale di Temptation Island 2024 – in programma domani – e stasera 24 luglio appuntamento con la quinta puntata del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. Noi di TvBlog seguiremo la puntata con il nostro consueto e puntuale liveblogging, minuto per minuti, a partire dalle 21.25 circa.

Temptation Island 2024, le coppie

Ecco le coppie che hanno partecipato a questa edizione del programma:

Siria (22 anni) e Matteo (33 anni) – Fidanzati da 7 anni e conviventi da quattro

Alessia (30 anni) e Lino (29 anni) – Fidanzati da 4 anni

Jenny (26 anni) e Tony (41 anni) – Fidanzati da 5 anni

Christian (34 anni) e Ludovica (29 anni) – Fidanzati da un anno e 10 mesi

Gaia (24 anni) e Luca (32 anni) – Fidanzati da 1 anno e 8 mesi

Martina (26 anni) e Raul (23 anni) – Tornati insieme da 10 mesi dopo essere stati fidanzati per 6 mesi nel 2022

Vittoria (34 anni) e Alex (36 anni) – Fidanzati da 1 anno e 9 mesi

Temptation Island 2024, quinta puntata, anticipazioni

Continua il percorso dei fidanzati e delle fidanzate nei rispettivi villaggi in queste due settimane vissute da separati e circondati da tentatori e tentatrici che possono mettere in discussione il sentimento e i dubbi delle coppie. Come visto nelle anticipazioni andate in onda al termine della scorsa puntata, non è concluso il percorso di Alessia e Lino, dopo l’addio della settimana scorsa. Sembra che il fidanzato abbia chiesto un nuovo confronto con la donna, forse per un ritorno sui suoi passi. Ma non è così scontato quanto accadrà davanti a Filippo Bisciglia…

Il viaggio nei sentimenti delle altre coppie prosegue. Ad accompagnarli in questo periodo di separazione 26 single, 13 donne e 13 uomini divisi nei rispettivi villaggi che cercano di stabilire con gli innamorati/e relazioni di amicizia che li porta a conoscersi, ad avere familiarità e confidenza.

Come si chiamano i tentatori di Temptation Island 2024?

I tentatori di Temptation Island 2024 sono: Filippo (31 anni), Luigi (33 anni), Simone (32 anni), Andrea (32 anni), Giovanni (26 anni), Jakub (24 anni), Carlo (28 anni), Federico (34 anni), Maicol (28 anni), Fabio (27 anni), Fede (23 anni), Roberto (30 anni) e Andy (28 anni)

Come si chiamano le tentatrici di Temptation Island 2024?

Le tentatrici di Temptation Island 2024 sono: Gaietta (23 anni), Siriana (24 anni), Sofia (27 anni), Mara (28 anni), Nicole (25 anni), Noemi (21 anni), Teresa (32 anni), Jennifer (22 anni), Melania (23 anni), Chiali (25 anni), Maika (30 anni), Karina (28 anni) e Marta (33 anni).

Dove guardare Temptation Island 2024?

La quinta puntata di Temptation Island 2024 si potrà seguire in diretta tv su Canele 5 dalle 21:30 circa e in streaming su Mediaset Infinity, dove la puntata e le clip della trasmissione saranno recuperabili anche dopo la messa in onda.

TvBlog commenterà e seguirà l’intera puntata in liveblogging.