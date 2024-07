Canale 5 si arricchisce di una nuova serie tv turca: con The Family (titolo originale “Aile”, che significa appunto “famiglia”) l’ammiraglia Mediaset propone una storia moderna, con protagonisti due personaggi agli antipodi ma accomunati dai problemi vissuti all’interno delle rispettive famiglie. La serie è stata presentata in Turchia come adattamento del cult I Soprano, sebbene siano state numerose le modifiche alla trama ed ai personaggi. Pronti a conoscere tutto su questa nuova dizi turca? Proseguite nella lettura!

Quando inizia The Family su Canale 5?

La messa in onda della nuova serie tv è prevista da lunedì 8 luglio, alle 14:45, su Canale 5, che la trasmesse tutte le settimane, dal lunedì al venerdì.

The Family, quante puntate sono?

Nell’edizione turca, gli episodi di The Family sono 30 (13 per la prima stagione, 17 per la seconda), ciascuno di circa 120 minuti. Nell’edizione italiana, invece, gli episodi diventano 90 (39 per la prima stagione, 51 per la seconda), della durata di 45 minuti l’uno. In Turchia è andata in onda dal marzo 2023 al gennaio 2024.

The Family, la trama

Protagonisti della serie sono Aslan Soykan (Kıvanç Tatlıtuğ) e Devin Akın (Serenay Sarıkaya): il primo è a capo di una potente famiglia criminale e si occupa della gestione del locale ereditato dal padre suicida Yusuf, mentre la seconda è una psicologa che si è fatta strada grazie al suo talento ed alla sua determinazione. Le loro vite s’incrociano in una passionale storia d’amore che, però, deve fare i conti con le loro famiglie.

Aslan e Devin devono affrontare l’ira di Hulya (Nur Sürer), madre di lui, donna dal pugno di ferro che impone a tutta la famiglia di riunirsi ogni giorno a cena. La donna non la prende bene, quindi, quando Aslan decide di interrompere questa tradizione per amore di Devin. Ma anche quest’ultima, dal canto suo, ha dei problemi in famiglia da affrontare, come la tossicodipendenza della sorella Yağmur (Yüsra Geyik), affetta da disturbo borderline di personalità, e la madre Neşe (İpek Tenolcay), bipolare.

The Family, cast

Kıvanç Tatlıtuğ, interprete di Aslan, in Italia è già stato visto in Brave and Beautiful e ne La ragazza e l’ufficiale; Serenay Sarıkaya, che dà volto a Devin, invece, è stata co-protagonista di Medcezir, remake turco di The O.C., in cui ha interpretato il ruolo corrispondente a quello di Marissa. Una curiosità: inizialmente, per il ruolo di Aslan si era pensato ad Ibrahim Celikkol, noto in Italia per Terra Amara e My Home My Destiny.

La famiglia di Aslan

Kıvanç Tatlıtuğ è Aslan Soykan: capo della famiglia Soykan;

capo della famiglia Soykan; Nejat İşler è Cihan Soykan: il fratello maggiore di Aslan, pecora nera della famiglia;

il fratello maggiore di Aslan, pecora nera della famiglia; Nur Sürer è Hülya Soykan: madre di Aslan;

madre di Aslan; Canan Ergüder è Leyla Soykan Sayıcı: la sorella maggiore di Aslan, costretta dalla famiglia a sposare un uomo che non amava, Tolga (Mert Denizmen) da cui ha avuto due figli;

la sorella maggiore di Aslan, costretta dalla famiglia a sposare un uomo che non amava, (Mert Denizmen) da cui ha avuto due figli; Levent Ülgen è İbrahim Soykan: zio di Aslan, geloso che fatto che il fratello Yusuf sia stato a capo delle attività di famiglia e che per questo cerca in ogni modo di ostacolare Aslan;

zio di Aslan, geloso che fatto che il fratello Yusuf sia stato a capo delle attività di famiglia e che per questo cerca in ogni modo di ostacolare Aslan; Emel Göksu è Seher Soykan: nonna di Aslan, a cui è molto legata, affetta da demenza;

nonna di Aslan, a cui è molto legata, affetta da demenza; Ayda Aksel è Nedret Soykan;

Mert Denizmen è Tolga Sayıcı: ex marito di Leyla, anche anche contabile della famiglia.

La famiglia di Devin

Serenay Sarıkaya è Devin Akın: una psicologa;

una psicologa; İpek Tenolcay è Neşe Akın: madre di Devin, affetta da bipolarismo;

madre di Devin, affetta da bipolarismo; Yüsra Geyik è Yağmur Akın: sorella di Devin, tossicodipendente e affetta da disturbo borderline della personalità;

sorella di Devin, tossicodipendente e affetta da disturbo borderline della personalità; Ege Yordanlı è Can: fratellastro di Devi e Yağmur;

fratellastro di Devi e Yağmur; Ozan Gözel è Ergun Akın.

Altri personaggi

Esma Yeşim Gül è Ezgi: migliore amica di Devin;

migliore amica di Devin; Ecem Simge Yurdatapan è Aysel: cantante che si esibisce nel locale di Aslan;

cantante che si esibisce nel locale di Aslan; Musa Uzunlar è İlyas Koruzade;

Rüçhan Çalışkur è Kıymet Koruzade;

Selin Şekerci è Serap Koruzade;

Ushan Çakır è Atilla Özyılmaz.

Dove è stato girato The Family?

La serie tv è stata girata in Turchia, ad Istanbul ed a Smirne.

Dove vedere The Family in streaming?

Per vedere The Family in streaming basta andare su Mediaset Infinity o sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie, da cui è possibile anche rivedere gli episodi già andati in onda.