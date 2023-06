Dopo aver fatto nuovamente centro con Terra Amara, Canale 5 ci riprova con un’altra serie tv turca, proponendola questa volta in prima serata: La ragazza e l’ufficiale, in onda da venerdì 9 giugno 2023, è infatti uno degli appuntamenti delle serate estive della rete ammiraglia Mediaset, una storia d’amore che conquisterà il pubblico amante del genere. Siete curiosi di saperne di più? Proseguite nella lettura!

La ragazza e l’ufficiale, la trama

Kurt Seyit (Kıvanç Tatlıtuğ) è il figlio maggiore di una famiglia turca di Crimea. Dall’ammirazione per il padre è nata la sua carriera militare, che lo ha portato a diventare uno dei migliori ufficiali dello Zar, proprio come lui. Non solo: Kurt Seyit, quando sarà il momento, sposerà una ragazza turca.

Şura Verjenskaya (Farah Zeynep Abdullah), la figlia più giovane di una nobile famiglia russa, è invece infelice perché suo padre ha una malattia terminale. L’uomo viene portato con la figlia maggiore, Valentina (Seda Güven), a Pietrogrado (l’attuale San Pietroburgo) per le cure.

Qui diventano ospiti del vecchio compagno di Kurt Seyit, Petro Borinsky (Birkan Sokullu), e della sua famiglia. Petro, che ha lasciato la professione a causa di un errore durante la guerra, presenta Sura a Kurt Seyit ad una festa: tra i due è amore a prima vista.

I due finiscono per sposarsi, ma la Guerra di Crimea li allontana. Quando Kurt Seyit viene ferito e torna a Pietrogrado, dove nel frattempo è scoppiata la rivoluzione. Essendo soldato dell’esercito zarista, né lui né Sura sono al sicuro nella Russia bolscevica, per cui -contro il volere delle rispettive famiglie- i due fuggono intraprendendo un pericoloso viaggio attraverso lande desolate e ghiacciate. L’intenzione della coppia è cercare rifugio a Istanbul, dove si consumano gli ultimi giorni dell’Impero Ottomano.

La ragazza è l’ufficiale, quante puntate sono?

Nella versione originale, gli episodi sono in tutti ventuno, suddivisi in due stagioni (la prima da quattordici puntate, la seconda da otto), ciascuno della durata di circa 90-100 minuti. È probabile che Canale 5 riadatti gli episodi alla proprie prime serata, mandando in onda episodi di circa 50 minuti a testa. Considerato che ogni settimana la rete manda in onda tre episodi, ogni prima serata dedicata alla serie dovrebbe essere composta da un episodio e mezzo della versione originale.

La ragazza e l’ufficiale, il cast

Le foto de La ragazza e l'ufficiale, la nuova serie turca su Canale 5 Guarda le altre 7 fotografie → Il cast della serie vanta numerosi interpreti, tra due un attore ed un’attrice che il pubblico italiano già conosce. Il protagonista Kurt Seyit è infatti interpretato da Kıvanç Tatlıtuğ, attore che è stato protagonista di Brave and Beautiful, mentre l’interprete di Alya è Demet Özdemir, attrice famosa in Italia per essere stata Sanem in Daydreamer.

Kıvanç Tatlıtuğ è Kurt Seyit

Farah Zeynep Abdullah è Şura Verjenskaya

Birkan Sokullu è Petro Borinsky

Fahriye Evcen è Murka

Ushan Çakır è Celil Kamilof

Serdar Gökhan è Mirza Mehmet Eminof

Zerrin Tekindor è Nermin Bezmen

Seda Güven è Tina Verjenskaya

Elçin Sangu è Güzide

Aslı Orcan è la Baronessa Lola Polyanskaya

Demet Özdemir è Alya Sokolova

Çağlar Ertuğrul è Yusuf

Melisa Aslı Pamuk è Ayşe

Sacide Taşaner è Binnaz

Oral Özer è Mahmut Eminof

Barış Alpaykut è Osman Eminof

Şefika Tolun è Zahide Eminof

La ragazza e l’ufficiale, dov’è girato?

La serie è stata girata tra Istanbul, San Pietroburgo e l’Ucraina, diventando la serie più costosa di sempre in Turchia. La ragazza e l’ufficiale è andato in onda tra marzo e novembre 2014 su Star TV, emittente privata turca. Il titolo è stato programmato anche da MBC, in Medio Oriente, sancendo un nuovo primato: è la prima volta che un prodotto televisivo è stato trasmesso contemporaneamente, nelle due aree geografiche del globo: una platea di 500 milioni di spettatori.

La ragazza e l’ufficiale è una storia vera?

La storia raccontata è realmente accaduta: la scrittrice turca Nermin Bezmen -dai cui libri “Kurt Seyt & Shura” (1992) e “Kurt Seyt & Murka” (1993) è tratta la serie- è la nipote di Kurt Seyit. La sua storia le è stata raccontata dalla nonna Murvet. Bezmen ha quindi rintracciato la sorella e la figlia di Sura per ricostruire gli eventi che poi ha raccontato nei suoi romanzi.

La ragazza e l’ufficiale su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere La ragazza e l’ufficiale anche in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie.